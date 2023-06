Het begon met blauwe vingers, nu leeft Jessica met de dag

Ach, ze was vast te druk geweest, moest wat rustiger aan doen. En die blauwe vingers, dat hebben wel meer vrouwen toch? De Groesbeekse Jessica Thonen-Velthuizen was 28 jaar toen ze wat 'rare klachten' kreeg. Nu, een half leven verder, is ze afgekeurd en leeft ze 'met de dag'.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Jessica Thonen-Velthuizen (50) heeft sclerodermie, een vrij zeldzame reumatische aandoening. Toen, 22 jaar geleden, werkte ze in de gezondheidszorg en had ze een vriendin die verpleegkundige was en zei dat ze toch maar eens gewoon bloed moest laten prikken. Dat is haar redding geweest.

Dikke handen

"Ik had wat rare gewrichtsklachten, vingers die blauw werden, dikke handen. Die vriendin zei: 'Laat je eens prikken op reuma'. Toen is de diagnose snel gesteld."

Dat was maar goed ook. Sclerodermie is een auto-immuunziekte die het bindweefsel hard maakt. "Van je huid, maar in je lijf heb je ook een hoop bindweefsel, kwam ik achter. Op een gegeven moment gaan ook je inwendige organen meedoen met de ziekte."

Hoe later ontdekt hoe gevaarlijker

Gevolg: longen die niet meer goed werken, het maag- en darmstelsel dat zó stug wordt dat er geen voedingsstoffen meer worden opgenomen. "Hoe later je het ontdekt, hoe gevaarlijker het is."

Tegenwoordig is de ziekte met medicijnen redelijk in toom te houden. Bij Jessica lukte dat toen nog minder goed. In 2006, kort na de geboorte van haar zoon, verslechterde haar toestand dusdanig dat ze een stamceltransplantatie moest ondergaan. "Om de ziekte te remmen." Later volgde er ook nog een jaar met chemokuren.

Inmiddels heeft ze haar werk in de gehandicaptenzorg eraan moeten geven: ze is volledig afgekeurd. Hoe het nu met haar gaat? Deze week heeft ze nog een paar uur in het ziekenhuis aan het infuus gelegen om het ijzergehalte in haar bloed wat op te krikken. Het gaat een beetje op en af. "Ik leef nog. Mijn maag- en darmstelsel doet het niet meer, dus ik lig 's nachts voor voeding thuis aan het infuus. Ik heb ook een verminderde longcapaciteit, waardoor ik bijvoorbeeld niet meer zo ver kan lopen. Mijn energie is heel beperkt."

Ook haar motoriek is minder, omdat het bindweefsel in haar handen heel stug is geworden. "Ik heb ook vlug wondjes aan de vingertoppen door de slechte doorbloeding." Maar klagen doet ze niet.

Ziekte is grillig

Dat ze vandaag, op Wereld Sclerodermie Dag, naar buiten komt met haar verhaal, is níet omdat ze zichzelf zielig vindt. Integendeel: "Ik word 110 als ik niet eerder dood ga. De ziekte is grillig, ik leef bij de dag en ik maak er wat van."

Maar ze wil anderen waarschuwen. Daarom staat ze vandaag in een stand in ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen om mensen voor te lichten over de ziekte. Er is een fototentoonstelling van fotograaf Hans Peter van Velthoven die het land doorgaat. Allemaal om er meer bekendheid aan de aandoening te geven. "Het kan iedereen treffen. Hoe eerder je het ontdekt, hoe beter het is."

Zeldzame ziekte treft vooral vrouwen

Systemische sclerose wordt ook wel sclerodermie genoemd, wat harde (sclero) huid (dermis) betekent. Het is een auto-immuunziekte: het afweersysteem valt het eigen lichaam aan. Bij patiënten met sclerodermie doet het immuunsysteem dat met cellen van het eigen bindweefsel, zeg maar de 'lijm' waarmee het lichaam aan elkaar zit.

In Nederland leven ongeveer drieduizend patiënten met deze aandoening, waarvan ruim een derde patiënt is in het Radboudumc Expertisecentrum voor systemische auto-immuunziekten. Sclerodermie treft vaak mensen tussen de 30 en 50 jaar, 75 procent is vrouw. Bij ernstige vormen van de ziekte is die dodelijk; zonder behandeling overlijdt 50 procent binnen drie jaar.

Sclerodermie begint vaak met witte, vervolgens blauwe en rode vingers. Dat komt doordat de kleine bloedvaten verkrampen en er minder bloed doorheen stroomt. Veel mensen zijn moe, hebben last met slikken en krijgen later dikke vingers en een stugge huid, ook in het gezicht.