Imke ging van plek 10 naar 199 in zoektocht naar huurwoning

Al ruim 1,5 jaar staat Imke Smit (35) uit Ootmarsum bij Mijande Wonen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. De alleenstaande moeder wil met haar zoontje Mayson (7) dolgraag naar Denekamp. Groot was de schrik, toen ze van plek 10 op de wachtlijst ineens naar 199 zakte.

Het feit dat dertien verschillende woningcorporaties uit de regio de handen ineengeslagen hebben, zorgt ervoor dat woningzoekenden opeens een veel groter aanbod hebben én onbeperkt mogen reageren op huizen. Dit was voor de lancering van woninghuren.nl - de nieuwe site waarop het woningaanbod te zien is - niet het geval.

Het was flink schrikken voor Smit, toen ze opeens zag dat er 198 'wachtenden' voor haar waren bij een huis na de start van de samenwerking.

"Mijn zoontje Mayson zat niet op zijn plek op basisschool De Meander in Ootmarsum", legt ze uit. "Sinds hij op school zit in Denekamp bloeit hij helemaal op. Hij heeft vriendjes, leert graag. Dat was in Ootmarsum compleet het tegenovergestelde."

Vriendjes

Het was voor Smit reden om op zoek te gaan naar een sociale huurwoning in Denekamp. "Als Mayson wil spelen met vriendjes, moet hij naar Denekamp. En het op dagelijkse basis heen en weer rijden tussen Ootmarsum en Denekamp is niet ideaal." Uit gesprekken met Mijande Wonen kwam de boodschap naar voren dat Smit - naar alle waarschijnlijkheid - voor de zomer van 2023 een huisje zou kunnen vinden in Denekamp. Dat lijkt nu echter anders te lopen.

"Begin april kwam de site woninghuren.nl online, eind april kon ik reageren op een huisje in Denekamp. Maar toen ik zag dat ik op plek 199 stond, terwijl ik voor de samenwerking nog op plek tien stond, schrok ik wel", legt Smit uit. "Ik dacht eerst dat het een technische storing was…"

Facebook-groep

Smit is niet de enige die na de start van de samenwerking tussen de verschillende woningcorporaties moeite heeft met het systeem. Samen met zestig personen die in hetzelfde schuitje zitten, overlegt ze regelmatig in een speciale Facebook-groep. "En er zullen ongetwijfeld nóg meer mensen zijn die hiermee te maken hebben. De personen in de groep zoeken allemaal een huis in het gebied van woninghuren.nl."

Dat het makkelijker is geworden om op huizen te reageren, zorgt ervoor dat de interesse nu een stuk groter is. Ook mensen die uit - bijvoorbeeld - Enschede komen, reageren nu makkelijker op een huis in Denekamp. Smit: "Begrijpelijk, want die stonden daar waarschijnlijk ook al een hele tijd op een wachtlijst. Die denken misschien wel: we wachten al zo lang op een woning in Enschede, laten we dan maar naar Denekamp gaan."

Prachtig plekje

Smit is bereid om haar huis in Ootmarsum op te geven voor een plek in Denekamp. "Terwijl ik op een heel mooi plekje woon, met prachtig uitzicht over De Kuiperberg. Die verruil ik graag voor een plek in Denekamp, omdat mijn zoontje dan lekker met zijn vriendjes kan spelen. Maar ja, dat gaat op deze manier niet lukken… Ik vind het heel krom."

Imke Smit uit Ootmarsum wil voor haar zoontje Mayson naar Denekamp, die daar op school zit. Foto: Frans Nikkels Fotografie

Reacties

Dat Smit geschrokken is van het feit dat ze van plek 10 naar 199 verschoof, begrijpen ze bij Mijande Wonen. "Maar nu woninghuren.nl gelanceerd is, kan iedereen met een account reageren op woningen van de dertien aangesloten woningcorporaties. Het is makkelijker om op het aanbod van andere corporaties te reageren", legt een woordvoerder van Mijande Wonen uit. Daarvoor kon alleen iemand die bij Mijande ingeschreven stond, reageren op de woningen die door Mijande aangeboden werden.

In vergelijkbare gevallen is gebleken dat de storm qua reacties na een aantal maanden gaat liggen, benadrukt Mijande. Het doel blijft dat iedere woningzoekende binnen twee jaar een passende woning aangeboden krijgt. De eerste zes maanden houden de dertien deelnemende woningcorporaties het aantal reacties én de verhuisstromen goed in de gaten. Mocht er daarna aanleiding toe zijn, dan kijken ze samen of er verbeteringen nodig zijn.

Lokaal Dinkelland stelt vragen

De ontstane situatie na de start van de samenwerking tussen de verschillende woningcorporaties roept ook vragen op binnen de lokale politiek. "Iedereen kan nu onbeperkt reageren op woningen, we zijn er bang voor dat dit ten koste gaan van de inwoners van Dinkelland", vertelt Patrick Schiphorst, raadslid van Lokaal Dinkelland. "Want dat zien we nu al gebeuren."

Schiphorst haalt als voorbeeld Enschede aan. "We begrijpen dat de woningnood ook daar groot is. Het is ook niet zo dat we iets tegen Enschedeërs hebben. De mensen die daar op de wachtlijst staan, zullen nu sneller naar Dinkelland trekken in afwachting van een andere woning. Daar zijn kleinere gemeenten de dupe van."

Dat ondervindt ook Smit, stelt Schiphorst. "Het voorbeeld is eigenlijk te bizar voor woorden. Een tijdje geleden stond ze nog op plek 10, na de samenwerking komt ze opeens op 199 terecht."

Aantal reacties na samenwerking veel hoger

Dat Smit zo ver verschoven is op de wachtlijst, komt volgens wethouder Cel Severijn door het flink toegenomen aantal reacties op woningen. Hij begrijpt de zorgen. "Op basis van hun inschrijftijd eindigen mensen nu lager dan voorheen. Voor de invoering van woninghuren.nl lag het gemiddelde aantal reacties op een woning op 34. Na de invoering van woninghuren.nl is het gemiddelde aantal reacties 144."

Verwacht wordt dat dit een tijdelijk probleem is. Severijn: "Het hoort bij de overgang naar een nieuw systeem. Woningzoekenden zien een groter aanbod en mogen nu onbeperkt reageren. Dat effect zou binnen een paar maanden verdwenen moeten zijn, dat houden we in de gaten."

De afgelopen jaren was de wachttijd voor een sociale huurwoning ongeveer één jaar, maar dit is vanwege de woningnood langer geworden. "De norm is nu dat iemand binnen twee jaar een sociale huurwoning moet kunnen vinden", zegt Severijn. Dat lijkt nu een stuk lastiger te zijn geworden. "Het is belangrijk om te weten dat wanneer je bij een bepaalde woning op plek 10 staat, dit niet betekent dat je bij een volgende woning ook op die plek staat. Wanneer er veel interesse is, kan het zijn dat je opeens een stuk lager staat."