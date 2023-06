Oud-fysio is fel tegen schoenen: 'Pure geldklopperij'

Sneakers, hakken, slippers. We dragen schoenen in allerlei vormen en maten. Een doodzonde, zegt oud-fysiotherapeut Cocky Hoogeveen. Kinderen moeten zonder schoenen opgevoed worden én volwassenen moeten van die steunzolen af, zegt ze.

Terwijl de koffie voor mijn neus nog te heet is om te drinken en ons gesprek nog goed en wel moet starten, pakt Cocky Hoogeveen onaangekondigd mijn rechtervoet en plaatst hem rechtop op haar schoot. "Mooie voeten heb je", zegt de oud-fysiotherapeut terwijl ze gefocust aan mijn tenen trekt.

Die zag ik niet aankomen. Hoogeveen ontpopt zich de afgelopen jaren namelijk als fel tegenstander van schoenen. Vanaf het moment dat we die als mensheid zijn gaan dragen, zegt de Utrechtse, 'is de ellende begonnen.'

"Ik verklaar de oorlog aan de schoen."

Hoogeveen organiseerde onlangs voor het eerst de 'Bevrijd je voetendag', om haar gedachtegoed verder te verspreiden. Door het hele land openden vaandeldragers van het blotevoetenevangelie hun deuren. Voor een lezing of workshop. Ook in Wijchen, bij het blotevoetenpad van Wilma en Frank Willems.

Het persbericht hierover ploft mijn mailbox binnen, één dag voordat mijn vriendin en ik ons wagen aan twee pittige trainingsdagen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Zestien weekenddagen hebben we daarvoor al opgegeven. Trainen, trainen, trainen.

Aan de voorbereiding ligt het niet. In januari, ruim op tijd, kocht ik hagelnieuwe wandelschoenen na een voetmeting en deskundig advies. Ik heb een brede zool en een hoge wreef. Dan blijft er één merk over: Meindl uit Duitsland. Mijn rechtervoet zakt wat door, dus een bevriende sportarts meet me speciale steunzolen aan.

200.000 zenuwen in je zool

Ik neem het persbericht door. 'We maken de voet tot de slaaf van de schoen', schrijft ze. 'Jaarlijks overlijden duizenden door of na een val. Het kost de samenleving miljarden. En dat komt allemaal doordat we op stevige schoenen lopen.'

Hoogeveen schuwt grote bewoordingen duidelijk niet. Wat drijft deze vrouw? Ik besluit een afspraak te maken bij het blote voetenpad in Wijchen, in de tuin van Wilma Willems.

In het tuinhuis vertelt Hoogeveen: "Acht jaar geleden ben ik mij meer gaan verdiepen in de voet. Patiënten kwamen steeds met dezelfde klachten terug. Aan de heup, of de knie. Toen ben ik naar de voeten gaan kijken. Alleen al in je zool zitten 200.000 open zenuwen. Door van jongs af aan schoenen te gaan dragen, stompen we die af. We laten onze spieren geen werk meer doen. Wanneer het in de voet niet goed zit, kan het ook doorwerken in de rest van het lichaam."

Waar Hoogeveen écht van gaat gruwelen; "Stevige schoenen. Pure geldklopperij en een broodjeaapverhaal. We hebben elkaar wijsgemaakt dat we jonge kinderen al snel in de schoen moeten krijgen. Omdat hun voetjes week zijn. Hun heupen zijn dat ook, die stoppen we toch ook niet in een harnas?"

Mijn wandelschoenen onder de loep

Naarmate het gesprek vordert begint mijn linkerschoen steeds minder comfortabel te zitten. "Laat eens zien", zegt Hoogeveen. Ze bekijkt mijn felgroene steunzolen met een grimas op haar gezicht. "Wanneer je je voeten neerzet moeten de hakken een beetje kunnen uitzetten, maar hierin kunnen ze geen kant op."

Van voor naar achter: Wilma Willems, verslaggever Jip Trommelen en Cocky Hoogeveen. Foto: Koen Verheijden

Ik leg haar uit dat dit 'kuipje' ervoor zorgt dat ik sinds een paar maanden geen blaren meer loop. Die uitleg kan op een begripvol knikje rekenen.

Maar, vraag ik: doe ik het dan helemaal fout? Moet ik die schoenen weggooien en volgende maand 200 kilometer op blote voeten lopen?

"Welnee. Jij moet die Vierdaagse gewoon lekker op deze schoenen gaan lopen. Daar ben je aan gewend, maar daarna is het klaar. Ga op blote voeten lopen, in ieder geval in en rondom je huis. Daarnaast zou ik wat aan je tenen gaan rommelen, die staan een beetje krom."

Maar glasscherven dan? Vraag ik. Of gloeiend heet asfalt? "Dat wil je natuurlijk niet, daarom draag ik deze."

Met één hand trekt Hoogeveen haar rechterschoen uit. Deze heeft wat weg van een muiltje. Hoogeveen pakt de schoen en wringt hem in elkaar als een vaatdoekje. "Kijk, deze schoen doet helemaal niets voor mijn voet. Het is niet meer dan een beschermlaagje."

Blotevoetenpad

Om mij te laten ervaren hoe fijn het is om blootvoets rond te lopen, gaan Hoogeveen en ik samen over op het blote voetenpad. In vijf minuten tijd lopen we over houtsnippers, grind, mul zand en zakken we tot aan onze enkels in de modder.

"Het stimuleert al die zenuwen onder je voeten, zorgt voor een doorbloeding en het geeft rust. Je bent bewust bezig met iedere stap die je zet. Ik loop het pad elke dag even", zegt Wilma Willems.

Orthopedie aan haar zijde

In de acht jaar dat Hoogeveen haar evangelie verspreidt, merkt ze steeds meer medewerking van orthopeden die gespecialiseerd zijn in de voet.

"Voorheen zag je dat er bij voetklachten direct gegrepen werd naar passieve behandelingen. Speciale schoenen, spalkjes tussen de tenen; het was het eerste waarnaar gegrepen werd. Nu zie je dat steeds meer artsen aan de slag gaan met voetoefeningen. Met twee orthopeden in het Erasmus MC in Rotterdam heb ik regelmatig contact."

Het zijn stapjes, zegt Hoogeveen, richting een samenleving waarin de blote voet de norm wordt. "Het zijn de wielen van onze auto en we verwaarlozen ze. Er moet nog zoveel gebeuren."

- Foto: Koen Verheijden