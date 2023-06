Max (27) wacht al jaren, zal hij ooit een huis krijgen?

Ze wonen nog bij hun ouders of zijn het dorp noodgedwongen ontvlucht. Nu na dik tien jaar wachten eindelijk de verkoop start van 117 nieuwe huizen in Wijthmen, zou je een jubelstemming verwachten. Maar komen de 'eigen' starters er wel tussen? Een landelijk probleem, waar ook deze hechte gemeenschap zich niet aan ontworstelt. 'Sommigen gaan het niet eens proberen.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is een cliché, maar daarom ook waar. Hier kent iedereen elkaar. Wijthmen telt pakweg 250 huishoudens. Overzichtelijk, gemoedelijk en gezellig. En daar wil Max Beernink (27) dus niet weg. De keeper van de plaatselijke voetbaltrots is geboren en getogen in dit dorp onder de rook van Zwolle. Al jaren zoekt hij er een koopwoning. Tevergeefs. Dus woont hij nu met zijn vriendin in een huurbungalow in het buitengebied.

Beernink en vele potentiële starters met hem waren dan ook verheugd toen vorig jaar eindelijk het bestemmingsplan werd vastgesteld voor woningbouw aan de Erfgenamenweg in Wijthmen. Een nieuwbouwproject van ontwikkelaars Loostad en Kreator, waarmee naast het sportpark maar liefst 117 huizen verrijzen. Een langgekoesterde wens om starters als Max in het dorp te houden, gaat daarmee na ruim tien jaar voorbereiding in vervulling.

Voorrang voor Wijthmeners

Maar Beernink is er niet zo zeker meer van dat het goed gaat komen. "We hebben in het verleden veel bijeenkomsten gehad waarbij telkens gezegd werd dat er voorrang komt voor Wijthmeners. 'We gaan het regelen', hoorden we steeds vanuit Kreator. Een maand geleden vernamen we ineens dat het toch niet kan. Je kunt je natuurlijk ook afvragen of het terecht is anderen uit te sluiten, maar zo is het vooraf wel altijd bij ons gebracht."

Breder gevoel

De inschrijving voor de nieuwe wijk start donderdag. Natuurlijk doen Beernink en zijn vriendin wel een poging. En dan maar afwachten of ze ingeloot worden... "Bij de voetbalclub hoor ik al dat sommigen het niet eens gaan proberen. Of ze zijn al vertrokken naar Zwolle of een andere plaats in de buurt." Er zit wat chagrijn over het lange wachten en de wijze van inschrijving, wil hij maar zeggen. "Ik praat voor mezelf, maar denk wel dat ik een breder gevoel vertolk."

Een artist impression van het nieuwbouwwijkje dat bij Wijthmen gebouwd gaat worden. Foto: Loostad Vastgoedontwikkeling

Dat kan Rob van Kessel van Kreator wel begrijpen, blijkt tijdens een belletje naar de ontwikkelaar. "We hebben er alles aan gedaan." Daarmee doelt hij op de mogelijkheden om starters uit Wijthmen voorrang te geven. Maar, zo legt hij uit, juridisch kan het niet. Dat heeft te maken met de prijsafspraken die de ontwikkelaars met de gemeente Zwolle hebben gemaakt.

De afgesproken prijzen liggen lager dan de marktwaarde van de woningen. Als de ontwikkelaars de huizen aan Wijthmeners gunnen en een geïnteresseerde van buiten het dorp maakt bezwaar, naar de rechter stapt en zegt dat-ie de marktwaarde van de woning wil betalen, dan heeft Kreator een probleem, zo schetst Van Kessel. "We lopen juridisch vast als we partijen gaan uitsluiten." Alleen bij levensloopbestendige woningen kan voorrang verleend worden aan Wijthmeners, omdat in die categorie geen sprake is van zo'n prijsconstructie.

Motivatie opgeven

Wie zich voor een huis inschrijft, kan overigens wel een motivatie opgeven waarom hij of zij in Wijthmen wil wonen. Beernink breekt een lans voor jonge Wijthmeners: "Ze maken het dorp, zijn actief in het verenigingsleven, doen vrijwilligerswerk. Als zij ergens anders moeten wonen, gaat dat doodbloeden. Ik verwacht dat je een andere dynamiek krijgt in het dorp als de huizen naar mensen uit de Randstad gaan."

Wijthmen krijgt 117 nieuwe woningen op deze plek naast het sportpark aan de Erfgenamenweg. Foto: Frans Paalman