Hij hief het glas met de man die later zijn moordenaar werd

Het leven van de 47-jarige Yüksel was juist in een rustiger vaarwater gekomen. Hij was blij met zijn huisje op de Geitenkamp. Omdat hij wist hoe het was om geen vaste plek te hebben, haalde hij de 56-jarige Bertus ter M. in huis en hieven ze samen het glas. Dat werd hem fataal.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De rechtbank veroordeelde Ter M. dinsdag tot een gevangenisstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn drinkmaatje in december 2021. Na de steekpartij trok hij het mes uit de borst van het slachtoffer, gooide het over de schutting en ging ervandoor zonder alarm te slaan. Hij liet de zwaargewonde man doodbloeden op de stoep voor zijn huis.

Ter M. had vier weken geleden tijdens de rechtszitting zo zijn eigen versie van wat er was gebeurd: Yüksel had hem in een delier aangevallen met een mes, hij voelde zich genoodzaakt zich te verdedigen en het mes was per ongeluk in de borst van het slachtoffer terechtgekomen. "Ik had geen keus", bleef hij maar herhalen. "Het was hij of ik." Maar de rechtbank gelooft er niets van.

Na zijn aanhouding zei hij eerst nog dat hij het slachtoffer helemaal niet kende. Pas toen zijn DNA op het mes was aangetroffen, kwam hij met dit verhaal.

Yüksel stond niet bekend als gewelddadig

Hij had de telefoon van Yüksel meegenomen, maar niet bedacht daarmee de hulpdiensten in te schakelen. Hij had nog op ramen geklopt, zei hij, maar niemand had open gedaan.



Het vermoeden bestaat dat hij helemaal niet meer weet wat er is gebeurd en alles bij elkaar verzint. DNA van Ter M. zat op het heft van het mes, niet dat van Yüksel. Ter M. was die dag al meerdere keren agressief geweest bij een supermarkt, een snackbar en op straat. Terwijl Yüksel juist helemaal niet bekend stond als gewelddadig.



Ter M. had al drie, vier halve liters bier op voor hij naar de woning van Yüksel ging. Daar dronken ze samen verder.

'Je hebt hem aan zijn lot overgelaten'

Getuigen hebben verklaard dat Ter M. ze naderhand vertelde dat hij iemand had neergestoken en dat het hem niet uitmaakte als die dood was. Hij bood de telefoon van het slachtoffer te koop aan.



Probeerde de dader zijn telefoon te stelen en besloot het slachtoffer hem vervolgens het huis uit te zetten? Pakte Ter M. vervolgens een mes uit de keuken, stak hij Yüksel neer en ging hij er met de telefoon vandoor?

Nabestaanden zullen wel nooit een antwoord krijgen op hun vragen. "Je hebt ervoor gekozen hem te vermoorden. Je hebt hem alleen gelaten. 112 niet gebeld. Zijn telefoon meegenomen. Weggegaan en hem aan zijn lot overgelaten. Dit had nooit mogen gebeuren", zeiden ze op de zitting.



"Yüksel was zijn prooi die dag. Hij is het slachtoffer geworden van een gewetenloos persoon. Hij had kunnen leven als er hulp was geweest, maar hij is doodgebloed. Het doet ons veel pijn dat de dader het eerlijke verhaal niet wil vertellen. Rechter, alstublieft, geef deze moordenaar een lange straf."

De Willem Beijerstraat in de Arnhemse wijk de Geitenkamp is dinsdagochtend nog altijd afgesloten. De politie doet er sporenonderzoek na het overlijden van een vermoedelijk neergestoken man op straat maandagavond. Foto: de Gelderlander

Ter M. had al een flink strafblad. Gedragsdeskundigen constateerden een antisociale persoonlijkheidsstoornis, stoornissen in het gebruik van alcohol, drugs en kalmerende middelen en mogelijk een licht verstandelijke beperking.

Hij kan zijn gedrag niet goed sturen, wat hem verminderd toerekeningsvatbaar maakt. Hij denkt alleen aan zichzelf, handelt impulsief en schroomt niet geweld te gebruiken. De conclusie luidde dat hij moet worden behandeld omdat het anders zeker weer mis gaat.



Ter M. stemde op de strafzitting vier weken geleden in met behandeling in het kader van een tbs met voorwaarden. Het Openbaar Ministerie ging daarin mee. Het maakte wel dat het daarnaast niet meer dan vijf jaar gevangenisstraf kon vragen.



Maar de rechtbank vond een hogere straf op zijn plaats en legde tbs met dwangverpleging op. Bertus M. moet drie nabestaanden ook in totaal 15.500 euro betalen. Nabestaanden die naar de uitspraak waren gekomen knikten instemmend.