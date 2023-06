Defensie wil niets weten van windmolens bij Overdiepse Polder

Er kan een dikke streep door het plan voor windmolens bij de Overdiepse Polder in Waspik. Dat is in ieder geval de stellige overtuiging van Defensie. Het is een oefengebied voor laagvliegende helikopters, en dat moét zo blijven.

Defensie neemt afstand van verhalen dat er wellicht toch mogelijkheden zijn voor windmolens bij de Overdiepse Polder. Een groep particuliere initiatiefnemers, gesteund door energiefirma Vattenfall, heeft haar oog op deze locatie laten vallen. Ze probeert andere partijen warm te krijgen voor een windmolenpark bij de Overdiepse Polder.

Defensie zou geen zwaarwegende bezwaren meer hebben, en zelfs actief op zoek zijn naar een alternatieve oefenlocatie. Dat zou blijken uit een informeel gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf, dat de gronden van Defensie beheert.

Defensie drukt dit verhaal nu de kop in. Burgemeester en wethouders hebben om die duidelijkheid gevraagd. Ook in de Waalwijkse gemeenteraad leefden er namelijk vragen wat nu wel of niet mogelijk is. Er gingen zelfs stemmen op om de Overdiepse Polder weer aan te wijzen als voorkeurslocatie voor windmolens, in plaats van een nabijgelegen gebied langs de A59.

'Onjuist beeld geschetst'

Defensie wil daar niets van weten. Ze heeft pittige kritiek op de initiatiefnemers van het windmolenplan bij de Overdiepse Polder, en Vattenfall in het bijzonder. Er is in haar ogen een onjuist beeld geschetst. Het kan misschien een misverstand zijn, maar Defensie sluit ook niet uit dat de betrokken partijen wel heel selectief met bepaalde uitspraken zijn omgegaan. Ze heeft sterk de indruk dat bewust is aangestuurd op een beeld dat bij Defensie wel ruimte is voor dit soort initiatieven, en het laagvliegen in de polder kan stoppen.

'Constructief overleg'

Vattenfall en de initiatiefnemers zijn verbaasd door de toon van de brief van Defensie. "We willen niemand op het verkeerde been zetten", aldus de woordvoerder van het energiebedrijf. "Er was in onze ogen sprake van constructief overleg, en we willen dat blijven voeren."

De betrokken partijen zijn niet van plan om nu de stekker uit de plannen te trekken. "We zien kansen voor zo'n twaalf turbines op die plek, waarvan ook de omgeving mee kan profiteren. Het past bij de duurzame ambities van Waalwijk. Er is draagvlak. Ook de impact op de omgeving lijkt mee te vallen. We weten dat het schuurt met Defensie. Het is nu aan de gemeenteraad om keuzes te maken."

Defensie verzet zich tot het uiterste

Als de gemeente wil meewerken aan dit windmolenpark, zal Defensie zich tot het uiterste verzetten. Ze waarschuwt alvast voor juridische procedures tot de hoogste instanties aan toe. Volgens haar is de Overdiepse Polder simpelweg onmisbaar als laagvlieggebied, met vliegbasis Gilze-Rijen op niet al te grote afstand. Het is een open gebied, zonder obstakels, met betrekkelijk weinig geluidsoverlast. Alternatieve locaties zijn er nauwelijks te vinden.

De Overdiepse Polder vormt bovendien de belangrijkste toegang tot het laagvlieggebied. Als daar windmolens komen, moeten de helikopters andere routes kiezen. "Dat zal leiden tot meer overlast in Waalwijk, Sprang-Capelle, Oosterhout en Geertruidenberg."

Defensie komt 11 juli naar Waspik om meer uitleg te geven aan politiek, initiatiefnemers, Platform Waspik en andere betrokken partijen.