Joop Zoetemelk heeft veel te danken aan de fiets

Joop Zoetemelk (76) heeft zijn fiets definitief aan de haak gehangen. Na een ongeluk van drie jaar terug is de laatste Nederlandse Tour de France-winnaar niet meer opgestapt, maar Zoetemelk heeft nog herinneringen genoeg. 'Ik vul mijn dagen anders in, maar ik kom ze nog altijd goed door. En de fiets blijft altijd in mijn hart.'

Tijdens de vakantie in Griekenland, een paar weken terug, bleek eens te meer dat Joop Zoetemelk een sterk gestel heeft. De groepsreis met leeftijdsgenoten voer langs tempels en amfitheaters uit de oudheid en tijdens de excursies te voet ging Zoetemelk vaak voorop. Vlak achter de gids. "Als het bergop ging, was ik mee. Mijn benen zijn goed, dus ik kon wel naar boven en beneden, maar voor veel mensen was het lastig." Ook een coronabesmetting bij thuiskomst kreeg hem niet klein. Na eerst zijn vrouw Dany had ook Zoetemelk zelf twee streepjes bij de test, maar eigenlijk geen klachten. "Ik heb er niets van gemerkt."

Zoetemelk is inmiddels 76 jaar, maar heeft nog altijd een sterk lijf en dito immuunsysteem. Hoewel de fiets uit zijn leven is verdwenen. Tot het ongeluk van bijna drie jaar geleden, waarbij hij werd aangereden door een auto, fietste hij nog geregeld. Twee of drie keer per week, vaak een uurtje of twee. En anders hardlopen. "Fanatiek? Ik ging gewoon 's ochtends een uurtje lopen. Ik was elke dag wat aan het doen."

Joop Zoetemelk poseert met vrouw Danny. Foto: Pim Ras Fotografie

Tot zondagochtend 20 september in 2020. Nota bene op de laatste dag van de Tour de France. Zoetemelk was van plan 's middags naar de finish van de slotetappe te gaan, maar werd uiteindelijk per helikopter naar een ziekenhuis in Parijs gebracht. De twee breuken in zijn linkeronderarm zijn goed hersteld, vertelt Zoetemelk terwijl hij wijst op de littekens. Het grootste probleem is zijn rechterhand, waarvan hij de pink brak. De spieren en pezen in die hand geven nu, jaren later, nog altijd de meeste hinder. Knijpen of iets vasthouden met rechts gaat moeilijk. De tintelingen gaan niet weg en 's ochtend is zijn rechteronderarm altijd stijf. "Zodra ik bezig ben en in beweging kom, trekt het wel wat weg. Je went eraan. Ik doe wat meer met mijn linkerhand."

Zoetemelk pakt eerst een theelepeltje op en daarna het koffiekopje, om te laten zien wat hij nog met zijn rechterhand kan. "Iets wat zo licht is, kan ik nog oppakken, maar die rechterhand is niet safe. Zo is het ook op de fiets. Als ik met links mijn stuur loslaat en ik kijk om, dan steun ik op rechts. Stel dat mijn hand dan losschiet, lig ik er weer. Dus laat de fiets maar zitten. Ik was niet zeker meer van mezelf en dan moet je niet gaan fietsen. Dan gaat ook het plezier weg."

Inderdaad, Joop Zoetemelk, de beroemdste wielrenner die Nederland ooit heeft gekend, fietst niet meer. Nog altijd de laatste Nederlandse winnaar van de Vuelta (1979), Tour de France (1980) en het wereldkampioenschap op de weg (1985), maar zijn racefiets hangt voor goed aan de haak. Bij wijze van spreken dan, want Zoetemelk weet niet eens precies waar de fiets is waarmee hij crashte. Waarschijnlijk ergens in een kelder van een politiebureau in Lizy-sur-Ourcq, een dorp wat verderop. Of misschien wel op een vuilstort. Zoetemelk kan er geen traan om laten, want de Gazelle waar hij die dag op reed was compleet total loss.

Foto: Pim Ras Fotografie

"De voorvork lag er helemaal af. Het stuur was teruggeslagen en helemaal verbogen. Waar die fiets is gebleven, weet ik niet. Dat maakt mij ook niet uit. De politie heeft die fiets meegenomen. Ik heb er nog wel om gevraagd. 'Maak er dan een foto van', zei ik. Dat mag niet zomaar, vertelden ze me. De agent liet me foto's zien van hoe die auto eruit zag, maar die wilde hij ook niet geven. Ik heb die klap met mijn handen opgevangen. Die zaten tussen mijn remgrepen en het blik van die auto. Ik ben voorover over die auto heen gevlogen en zat een stuk verder op de weg. Een vrouw kwam aangelopen en heeft Dany gebeld met mijn telefoon, maar die bestuurder heb ik nooit gezien."

Ook zonder fiets blijft Zoetemelk in beweging. Elke dag struint hij door het bos dat aansluit op zijn achtertuin. Tien hectare waar de damherten vrij spel hebben, vandaar het hek rond zijn gazon. "Anders staan die herten hier binnen, want het gras is mals en de bloemetjes lusten ze ook wel."

Na het ongeluk heeft hij weer een hond genomen. Sprint, een Amerikaanse herder, vergezelt hem tijdens het wandelen. "In het begin miste ik het fietsen wel, nu niet meer. Ik miste vooral het bewegen. In het eerste jaar na het ongeluk deed ik bijna niks meer. Ik heb nog wel wat op een hometrainer gefietst, maar binnen fietsen vond ik niks. Ik heb wel een roeiapparaat laten komen. En ik ben weer een beetje hout aan het zagen, dat wat in het bos op de grond ligt. Kort zagen en opruimen. In het najaar ga ik weer bomen omzagen. Allemaal brandhout. Voor iedereen hier in het dorp."

Joop Zoetemelk tussen zijn truien. Foto: Pim Ras Fotografie

Koffie met appelflappen in de achtertuin

Op het terras in de achtertuin vertelt Zoetemelk, terwijl Dany koffie en appelflappen serveert, hoe als zestienjarige de racefiets in zijn leven komt. Een rode Jabo is het begin van een carrière die al snel een vlucht neemt. "Ik was altijd een beetje aan het schaatsen en had aan mijn moeder een racefiets gevraagd om in de zomer te blijven trainen. Ik was al snel vrij goed. Ik begon in het voorjaar bij de club Swift uit Leiden. Hun trainingstochten kwamen bij ons langs de deur in Rijpwetering. Ik had mijn fiets een week, stond aan de weg en ben met die jongens meegefietst. Toen vroegen ze of ik lid wilde worden. Het eerste jaar won ik al geregeld de wedstrijdjes op de club. Het jaar erna reed ik wedstrijden op een nationale licentie. Die winter lag er niet veel ijs en ben ik gaan cyclocrossen (veldrijden, red.). Ik werd vijfde op het NK en een jaar later was ik Nederlands kampioen cyclocross. Dat was mijn tweede wedstrijd."

In zijn eerste wielerjaren bleef Zoetemelk werken als timmerman in de bouw. "Dat was voor mij ook een training. Het zware werk stond mij wel aan. En als ik vier jaar bleef werken, kreeg ik vrijstelling van militaire dienst. Dat was ook een beetje uit principe. Ik ben tot 1968 blijven werken en dat jaar werd ik olympisch kampioen op de 100 kilometer ploegentijdrit. Een jaar later won ik de Tour de l'Avenir en het jaar daarop werd ik al tweede in de Tour de France. Ik had gewoon plezier in het fietsen en maakte er mijn werk van. Als ik won, was dat goed. Maar als ik tweede of derde werd en er zat niet meer in, vond ik dat ook prima. Het plezier heb ik altijd gehouden."

De racefiets bracht hem zo onnoemelijk veel. Niet alleen Zoetemelk zelf, ook zijn familie. "Dat ik hier in Frankrijk in de achtertuin zit, heb ik te danken aan de fiets. Als ik in de bouw was gebleven, was ik in Rijpwetering gebleven. In het eerste jaar dat ik beroepsrenner werd, na mijn tweede plek in mijn eerste Tour, ging ik criteriums rijden en begon ik wat te verdienen. Dat geld bracht ik naar de bank. De bankdirecteur had nog een stukje grond, achter de varkensfokkerij van mijn vader. Hij vroeg of mijn vader daar misschien interesse in had. 'Want ik heb gezien dat jij het kan betalen', zei hij. Dus ik heb dat stukje grond gekocht voor mijn vader. Het was bouwrijp en daar zijn later twee huizen op gebouwd voor mijn broers Dik en Frans, die daar altijd hebben gewoond."

Prijzenkast van de buitencategorie

In een carrière van twintig jaar fietste Zoetemelk naar eeuwige roem. Nederig als kampioen, maar zijn zolder is een prijzenkast van de buitencategorie. Ziedaar de nalatenschap van de beste wielrenner van Nederland. Overal bekers, trofeeën en medailles. Tientallen vaantjes voor gewonnen etappes of andere overwinningen en zijn 'diplômé d'honneur' als wereldkampioen op de weg in 1985. Tegen de muur staan vier fietsen waaronder die waarmee Zoetemelk de Tour won en die waarmee hij wereldkampioen werd. Aan een kledingrek hangt 2 meter aan truien in alle kleuren. Geel, roze, wit, blauw, groen en met regenboogstrepen. Leiderstruien, kampioenentruien en zijn eerste wollen wielertrui als amateur, zwart met witte sterren.

"Die moet daar achter hangen", zegt Zoetemelk terwijl hij een volgende pakt. "Groen in de Tour heb ik nooit gewonnen, maar wel vaak gedragen. Als Eddy Merckx 'm had, moest ik die aan, want vaak stond ik tweede. En dit is de eerste bolletjestrui die in circulatie kwam in de Tour van 1975. Na de eerste rit kwam ik er toevallig in. Hier de witte trui van Parijs-Nice, dat was toen de leiderstrui. Deze roze was het bergklassement. Ik had het mooi gevonden als ze al die oude kleuren hadden gehouden. Deze met dolfijnen er op is van Critérium du Dauphiné. Die heb ik wel gedragen, maar niet gewonnen. En een blauwe bergtrui uit de Ronde van Corsica. Dat oranje kostuum is van de Nederlandse ploeg van de Olympische Spelen van 1968."

Zelf komt hij zelden op zolder, eigenlijk alleen als gasten willen zien hoe zo'n rijk palmares er in werkelijkheid uitziet. "Ik vind het mooi als een ander het wil zien. Dat zie ik als een mooie waardering voor wat ik allemaal heb gedaan. Mijn carrière speelt ook niet veel meer door mijn hoofd. Zeker niet elke dag. Alleen als ik eraan herinnerd word, zoals nu. Dan komt het allemaal een beetje boven en vertel ik er graag over." Want de fiets mag langzaam uit zijn leven zijn verdwenen, Zoetemelk koestert zijn herinneringen. "Ik vul mijn dagen anders in, maar ik kom ze nog altijd goed door. En de fiets blijft altijd in mijn hart."