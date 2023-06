Miljoenen voor omgeving Nationaal Monument Slavernijverleden

Het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark moet een plek worden met nationale allure. Een opknapbeurt van bijna 3 miljoen moet het de uitstraling geven die het verdient.

In aanloop van Ketikoti zaterdag, viering en herdenking van de afschaffing van de slavernij door Nederland op 1 juli 1873, heeft stadsdeel Oost bekendgemaakt dat de omgeving rond het nationale monument voor het slavernijverleden in het Oosterpark grondig onder handen zal worden genomen. Nu liggen er bij regen grote plassen en is het monument omringd met asfalt.

Stadsdeelbestuurder van Oost Jan-Bert Vroege: "Het monument staat hier 21 jaar, maar de omgeving is vrij troosteloos. Deze gebeurtenis in de geschiedenis verdient een waardige plek voor herdenking en moet uitnodigen om met elkaar over het verleden te praten en om te herdenken."

Meer bomen, struiken, planten

Aan het monument zelf wordt niet getornd, maar de ruimte eromheen moet groener worden: minder asfalt, meer bomen, struiken en planten. Houten bankjes die de afgelopen jaren zijn weggehaald vanwege overlastgevende daklozen moeten terugkeren in de vorm van stenen bankjes die passen bij de zwaarte van het monument. Bezoekers moeten op een rustige manier het hele jaar hier rustig de koloniale geschiedenis kunnen herdenken. Ook moet de gesloten ingang in de hoek van het park waar het monument staat, weer open kunnen op drukke dagen, zodat er een mooiere aanloop naar het monument is.

Het kunstwerk van de Surinaamse kunstenaar Erwin de Vries, dat in 2002 in het Oosterpark pal tegenover het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis werd onthuld, moet een plek met nationale allure worden. Er is in Nederland steeds meer oog voor verhalen over het koloniale verleden die lange tijd zijn weggestopt, het wordt niet langer eenzijdig belicht. Vroege: "Als we het monument fysiek meer ruimte geven, komt het beter tot zijn recht en snappen meer mensen dat dit een bijzondere plek is voor velen."

Terug in het Oosterpark

De opknapbeurt moet er ook aan bijdragen dat het Ketikotifestival in de toekomst weer in het Oosterpark gevierd kan worden. Dit jaar wordt het festival voor het eerst in twintig jaar verplaatst naar het Museumplein, omdat in dit jubileumjaar - 150 jaar na de afschaffing van de slavernij - een extra grote opkomst wordt verwacht. Door meer ruimte te maken - 'Bomen willen we zoveel mogelijk behouden' - moet het nationale festival weer bij het nationale monument kunnen plaatsvinden.

De herdenking is dit jaar wel, zoals gewoonlijk, in het Oosterpark. Daarbij zijn burgemeester Femke Halsema, kabinetsleden en ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig. Op de koning zijn alle ogen gericht: hij zal een toespraak houden, waarin hij mogelijk excuses zal maken.

Samen met Ninsee

Het stadsdeel maakt het nieuwe ontwerp samen met Ninsee, dat de nationale herdenking organiseert. Inwoners wordt het komende jaar naar hun ideeën gevraagd. Bij Ketikoti in 2025 moet de omgeving opnieuw ingericht zijn.

Voor de herinrichting heeft het college in de voorjaarsnota al 2,4 miljoen euro vrijgemaakt. Eind juli beslist de gemeenteraad of ze hiermee akkoord gaan, maar dat lijkt niet meer dan een formaliteit. Het moet dan in november in de begroting worden opgenomen. Daarnaast stelt stadsdeel Oost 320.000 euro beschikbaar en het Ninsee draagt vanuit een subsidie nog eens 250.000 euro bij.