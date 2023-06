De ogen van Nederlandse steden met een betaaldvoetbalclub zijn op Deventer gericht. Want burgemeester Ron König deelt torenhoge 'boetes' uit aan voetbalhooligans die zich veelvuldig misdragen. Een uitspraak van de rechter geeft hem nu een steun in de rug. 'We zaten hier echt op te wachten.'

Heeft Deventer de oplossing voor het voetbalgeweld? Experts kijken met veel interesse naar de maatregelen van burgemeester König. Zes Go Ahead Eagles-hooligans kregen na een bloederige vechtpartij in de zomer van 2021 een last onder dwangsom aan de broek, enigszins vergelijkbaar met een voorwaardelijke boete, van 2500 euro.

Vrij uniek in Nederland, zo blijkt.

Deze Go Ahead-hooligans hadden zich al meerdere keren misdragen buiten het stadion. Dat moest een keer klaar zijn, vond König. De confrontatie tussen Go Ahead- en PEC-hooligans, midden op straat, vormde de druppel. Met deze dwangsommen hoopt hij herhaling te voorkomen. Daarom ook het relatief hoge bedrag.

De zes Go Ahead-hooligans vonden de dwangsommen 'buitenproportioneel', omdat ze 'dubbel gestraft' zouden worden. In 2023 stapten de zes mannen naar de rechter. Die geeft König nu (grotendeels) gelijk. De dwangsommen blijven staan.

Bent u blij met deze uitspraak?

Ron König: "Het geeft gewoon helderheid. Ik heb mensen die regelmatig de openbare orde verstoren, bijvoorbeeld rond het voetbal, een last onder dwangsom van 2500 euro gegeven. De rechter geeft aan dat er alle aanleiding toe is om dat te doen. Dat helpt ons. Deze uitspraken zijn voor heel Nederland van belang, niet alleen voor Deventer."

"Ik krijg uit het hele land van mensen te horen dat ze het een mooie uitspraak vinden. Collega-burgemeesters Ton Heerts (Apeldoorn, red.) en Peter Snijders (Zwolle, red.) denken erover na dit middel ook te gebruiken. En zowel de politie als de KNVB zijn hier positief over. Ze kijken echt van: goh, hoe doet Deventer dit?"

Een bevestiging dus om het beleid voort te zetten?

"We zaten hier echt op te wachten. We hoopten dat mensen naar de rechter zouden stappen. Want dit is nieuw. We zien nu dat de last onder dwangsom niet alleen standhoudt bij de rechter, maar in de praktijk ook werkt. Mensen zeggen tegen de politie: ik moet toch echt oppassen, want ik heb geen zin om thuis te vertellen dat ik 2500 euro armer ben."

Burgemeester Ron König: "We zien nu dat de last onder dwangsom niet alleen standhoudt bij de rechter, maar in de praktijk ook werkt." Foto: Ronald Hissink

Deze uitspraken geven wel aan dat u per geval heel kritisch moet kijken of u die dwangsom wel moet opleggen. Één last onder dwangsom veegde de rechter immers van tafel.

"Inderdaad. Één keer de openbare orde verstoren is volgens de rechter niet voldoende. We vonden dit zelf ook al een twijfelgeval. Maar bij de vechtpartij aan de Raalterweg hebben we één lijn getrokken en iedereen een last onder dwangsom gegeven."

"Er moet echt sprake zijn van een ernstige ordeverstoringen. Die hoeven niet per se voetbalgerelateerd te zijn. We doen het ook bij drugsdealers. Als we ze op straat zien dealen, kijken we ook of iemand een voorgeschiedenis heeft. Als dat zo is, kunnen we ook een last onder dwangsom opleggen."

Gaat u dit middel vaker inzetten?

"Ja, we gaan hiermee door. Maar deze gevallen zijn wel echt van de buitencategorie. We gaan dit natuurlijk niet doen bij enthousiaste supporters."

Advocaat: 'Symboolpolitiek van de burgemeester'

Advocaat Alwin Maarsingh kan zich niet vinden in de uitspraak. "De rechter meent dat dit een evenredige maatregel is, omdat het niet gaat om een straf, maar om het voorkomen van overlast. Maar wat is dan het verschil met een voorwaardelijke straf die een rechter ook kan opleggen?"

Maarsingh verdedigde zes de Go Ahead-hooligans die de zaak aanspanden. Gesprekken over een eventueel hoger beroep zijn er nog niet geweest. Gevolg is dat de dwangsommen (voorlopig) gewoon gelden voor vijf van de zes hooligans. "Ik vind het spijtig. Dit is symboolpolitiek van de burgemeester."