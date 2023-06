Strijd om internationale treinreizen losgebarsten in Arnhem

De strijd om Arnhem Centraal als hotspot voor internationaal treinverkeer is losgebarsten. Na FlixTrain wil ook vervoersmaatschappij QBuzz een internationale treinverbinding naar Berlijn, die mogelijk liefst zeven maal per dag Arnhem aandoet.

Dat blijkt uit gegevens van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Tot afgelopen week konden vervoermaatschappijen zich inschrijven bij de ACM voor grensoverschrijdende treinverbindingen. Een gevolg van nieuwe Europese regels, waarin staat dat ook andere organisaties dan de NS in de toekomst de gelegenheid moeten krijgen om gebruik te maken van het hoofdspoornet.

Kleine speler op de markt

Dat Qbuzz zich mengt in de strijd om internationale treinverbindingen, is een verrassing. De in 2008 opgerichte vervoersmaatschappij is een kleine speler op de markt en exploiteert nu vooral bus- en tramlijnen in Utrecht, Zuid-Holland, Drenthe en Groningen. Met ingang van januari 2027 wil de vervoerder echter de grens over met treinverbindingen vanuit Amsterdam naar Parijs en Berlijn.

Bij dat laatste tracé is Arnhem bij het ACM aangemeld als tussenstop. Het gaat om een frequente verbinding die de Gelderse stad liefst zeven maal per dag aandoet. Wie instapt in Arnhem, moet vierenhalf uur later arriveren op Berlijn Centraal.

Qbuzz krijgt daarvoor 200 miljoen euro investeringsgeld van het Italiaanse moederbedrijf FS Groep, waarmee de vervoerder onder meer wagons van Frecciarossa - een luxueuze Italiaanse hogesnelheidstrein - wil kopen.

Reizigers op station Arnhem Centraal. Foto: Rolf Hensel

Helemaal zeker is het allemaal nog niet: staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) buigt zich de komende tijd over de aanvragen. Daarnaast heeft Qbuzz ook een alternatieve aanvraag gedaan voor een treinverbinding naar Berlijn via Hengelo. Dat is de route die de NS nu ook rijdt. Eind augustus moet er meer duidelijkheid volgen

Gerrit Spijksma, directeur van Qbuzz, noemt de nieuwe Europese regelgeving en daardoor ontstane marktwerking op het spoor 'een goede ontwikkeling': "Het versnelt technologische ontwikkelingen. Vervoer per spoor is bovendien goed voor het klimaat. Elders in Europa zien we dat mensen vaker de trein nemen en dat klanttevredenheid toeneemt na opening van de spoormarkt."

Een trein van Frecciarossa, wachtend op vertrek in Milaan. Qbuzz wil gebruikmaken van wagons van de Italiaanse hogesnelheidstrein. Foto: EPA

Prijsvechter doet een gooi

Ook FlixTrain, een dochterbedrijf van de Duitse prijsvechter FlixBus, doet een gooi naar een internationale treinverbinding via Arnhem naar Duitsland. FlixTrain wil uiterlijk eind 2024 tweemaal daags van Rotterdam naar de Duitse plaats Oberhausen rijden.

Voor de NS blijft Arnhem Centraal ten slotte ook een belangrijk treinstation voor internationale bestemmingen. De vervoerder wil naar Frankfurt (Duitsland), Bazel (Zwitserland), Wenen en Innsbruck (Oostenrijk) blijven rijden. De nachttreinverbinding naar Zürich, een aftakking van de nachttrein naar Wenen en Innsbruck, komt vanaf 2025 te vervallen.

Een veelgehoord argument: met de trein de grens over is misschien wel leuk, maar véél duurder dan een ritje met de auto of met het vliegtuig. In het geval van Berlijn is dat niet per se het geval. Wie tijdig (dus minimaal één maand voor vertrek) boekt bij NS International, kan voor 37,90 euro van Arnhem naar Berlijn reizen.

Met de auto is dat een rit van om en nabij de 600 kilometer. Volgens de ANWB bedraagt de gemiddelde benzineprijs nu 1,83 euro en rijdt de gemiddelde auto met één liter benzine 15 kilometer. De gemaakte kosten (600/15x1,83) 73,20 euro. Met meerdere passagiers is de auto wél een voordeliger alternatief.



De prijs van vliegtickets fluctueert enorm. Op een willekeurige datum in augustus kost een enkeltje Schiphol - Berlijn volgens de vergelijkende prijzensite cheaptickets.nl echter minimaal 51 euro (met prijsvechter easyJet). En daarbij zijn de kosten van het vervoer naar de luchthaven nog niet eens meegenomen.

Meer treinen en betere service

Volgens Maurice Niesten, voorzitter van de Vereniging voor Innovatief Euregionaal Railvervoer, is meer concurrentie op het spoor 'in principe alleen maar toe te juichen'. Volgens hem heeft Qbuzz de afgelopen jaren ook een prima reputatie opgebouwd. "Meer concurrentie zorgt daarnaast voor meer treinen en betere service. Dat zagen we bijvoorbeeld de afgelopen jaren ook al op de Maaslijn, tussen Nijmegen en Roermond."

Tegelijkertijd houdt hij een kleine slag om de arm: "Gevaar is dat partijen zich te goedkoop inschrijven en hun beloften uiteindelijk niet waar kunnen maken. Dat blijft afwachten."

Van prijsvechter tot luxueuze hogesnelheidstrein: deze partijen mengen zich in de strijd

Het vertrouwde gezicht

De ICE, onderweg van Amsterdam naar Frankfurt. Foto: Dijkstra bv

De Nederlandse Spoorwegen is tot nog toe monopolist op het internationale spoor. De NS werkt nauw samen met de Deutsche Bahn en ÖBB, de grote vervoersmaatschappijen in respectievelijk Duitsland en Oostenrijk. De NS rijdt naar Frankfurt en Basel met Duitse treinstellen van de hogesnelheidstrein ICE. Wie lang van tevoren boekt, is goedkoop uit. Een ticket op de dag zelf is aanzienlijk duurder.

De prijsvechter

De FlixTrain. Foto: FlixTrain

In Duitsland heeft FlixTrain al aardige voet tussen de deur en exploiteert daar meerdere langeafstandstrajecten. Een treinkaartje van Berlijn naar Hamburg - wat qua afstand vergelijkbaar is van Groningen naar Maastricht - begint al vanaf 7,99 euro. Keerzijde: het materieel is soms sterk verouderd. FlixTrain heeft echter aangegeven fors te willen investeren in nieuwe treinstellen.

De uitdager

Een treinstel van Qbuzz op archiefbeeld in Dordrecht. Foto: Rinie Boon

Qbuzz is nog geen grote naam, maar dat zou zomaar eens kunnen veranderen. Opvallend is dat de kleine vervoersmaatschappij gebruik wil maken van wagons van Frecciarossa, een Italiaanse hogesnelheidstrein die behalve in eigen land ook in Spanje en Frankrijk worden ingezet. Een mooi plan maar ook erg ambitieus, stelt Maurice Niesten: "Kijk naar naar de Fyra (hogesnelheidstrein die slechts 40 dagen reed tussen Schiphol en Antwerpen, SF.). Ik hoop dat ze hun verwachtingen qua materiaal waar kunnen maken."