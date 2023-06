Biesbosch moet groter, stiller en dynamischer

Het gaat niet goed met de natuur in de Biesbosch. Daarom moet het beschermde gebied uitgebreid worden, zegt de Ecologische Autoriteit (EA). En er is meer nodig om de flora en fauna in het natuurgebied te redden.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Rivierdonderpad, tonghaarmuts, bruine kiekendief en de blauwborst. Ze horen thuis in de Biesbosch, maar daar laten ze zich steeds minder vaak zien. En dat is niet de bedoeling, want de provincie wil dat deze dieren en planten en nog veertig andere kwetsbare soorten in stand worden gehouden.

Onder meer de aanwezigheid van deze soorten en met hoeveel ze in de Biesbosch zijn, bepaalt of de natuurdoelen in het gebied zijn behaald. Lukt dat niet, dan moeten er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat deze doelen wél worden bereikt.

Uitbreiding richting het oosten

Met twaalf van de 44 soorten op de lijst van natuurdoelen gaat het momenteel in de Biesbosch niet goed, blijkt uit onderzoek van Arcadis in opdracht van de provincie. De Ecologische Autoriteit (EA) komt nu aan de hand van deze natuurdoelanalyse met adviezen om de natuur in de Biesbosch te verbeteren, zoals uitbreiding van het gebied, meer dynamiek, minder recreatie en sanering van de bodem.

EA adviseert de provinciebesturen van Noord-Brabant en Zuid-Holland om het natuurgebied richting het oosten uit te breiden. "Een aantal van de 'doelsoorten' hebben nu net ten oosten van de Biesbosch een plekje gevonden", zegt Marieke van Rhijn, voorzitter van de Biesbosch-werkgroep van de EA. "Daar is dus aanwezig wat deze soorten zoeken of het kan daar eenvoudig gerealiseerd worden. Door dit gebied bij de Biesbosch te betrekken, kunnen bovendien de natuurdoelen gemakkelijker behaald worden, omdat de soorten die hier verblijven dan wel meegeteld mogen worden."

Op de vraag met hoeveel hectare de Biesbosch uitgebreid zou moeten worden, heeft Van Rhijn geen concreet antwoord. "Zo veel als nodig is om de natuurdoelen te behalen zou mooi zijn."

Meer verschil tussen eb en vloed

Ook zou er volgens de EA weer meer dynamiek in de Biesbosch moeten komen. Het getijdenverschil van enkele decimeters is namelijk niet genoeg om vochtige bossen langs de oevers te creëren of in stand te houden. Dat kan veranderen door de Haringvlietsluizen verder open te zetten, zodat het verschil tussen eb en vloed groter wordt. Maar ook het verlagen van de grond langs de kreken en dijkverlagingen maken het gebied weer dynamischer.

En dan is er nog de recreatiedruk op de Biesbosch. Ook daar moet volgens de EA een en ander aan gebeuren. "Vooral de vogels hebben daar last van", zegt Van Rhijn. "Daarom is het belangrijk dat er meer wordt gehandhaafd in de Biesbosch. Ook zou je in het broedseizoen bepaalde delen van het gebied af kunnen sluiten voor recreanten."

Recreatie aan de randen

Voor een volledige afsluiting van het gebied voelt ze weinig. "Als je wilt dat er draagvlak is voor de natuur, moet je dit gebied niet op slot zetten." De EA vindt het inrichten van recreatieve gebieden aan de randen van de Biesbosch, zoals de Aakvlaai en bij de Nieuwe Dordtse Biesbosch, een effectiever middel om de rust in de groene kern te bewaren.

Harm Blom, boswachter in de Biesbosch, vindt de aanbevelingen van EA aannemelijk, maar pleit ook voor meer onderzoek naar de dieren en planten waar het niet goed mee gaat. "Welke externe factoren hebben effect op deze soorten en hoe kunnen we de Biesbosch daar beter tegen beschermen?"