Belegger vindt huidige woningmarkt te onzeker en vertrekt

Beleggers kopen veel minder huizen dan vier jaar geleden. Goed nieuws voor wie zelf een woning wil kopen, maar wie juist wil huren is slechter af. 'De huizenkoper wint erbij als de belegger zich terugtrekt, maar er is ook een groep die tussen wal en schip gaat vallen,' zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer.

In 2019 werd een op de zes koopappartementen door een belegger gekocht en bij de huizen ging de sleutel bij een op de zestien naar een belegger, blijkt uit onderzoek van makelaarsvereniging NVM. In totaal ging vier jaar geleden 8,4 procent van alle bestaande koopwoningen naar iemand die er niet zelf wilde gaan wonen maar er vooral aan wilde verdienen.

Beleggers met diepe zakken kapen de huizen voor de neus van woningzoekenden weg, was het beeld. Onwenselijk, oordeelde de politiek, en er kwamen maatregelen om dat tegen te gaan. Zo ging de overdrachtsbelasting voor beleggers van 2 naar 10,4 procent. Gemeenten kregen vorig jaar de mogelijkheid om opkoopbescherming in te voeren: wie een huis koopt, moet er zelf gaan wonen. Meer dan 25 gemeenten hebben dit ingevoerd, veelal voor woningen tussen de 300.000 en 500.000 euro.

Beleggers worden hierdoor feitelijk buitenspel gezet. Volgens NVM hebben starters én doorstromers hiervan geprofiteerd. Het percentage starters op de koopmarkt nam in die gemeenten met 2 procent toe.

Tussen wal en schip

Woonminister Hugo de Jonge heeft nog meer in petto. Zo gaat hij de middenhuur reguleren waardoor beleggers niet meer kunnen vragen wat ze willen.

Het rendement dat beleggers kunnen maken wordt zo uitgehold. Deze week werd bekend dat de Canadese belegger Eres 6900 appartementen en rijtjeshuizen in Nederland verhuurt, wil verkopen. "Dat is ingeslagen als een bom in de vastgoedwereld", zegt Sophie Kraaijeveld van ING Real Estate. Ze denkt dat de prijzen van beleggingspanden gaan dalen. Meer beleggers verkopen inmiddels hun panden aan mensen die er gaan wonen.

"Er zijn winnaars en verliezers. De huizenkoper wint erbij als de belegger zich terugtrekt, maar er is ook een groep die tussen wal en schip gaat vallen, dat is echt zorgelijk", zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. "Dat zijn mensen met een modaal inkomen die te lang moeten wachten op een sociale huurwoning, maar niet genoeg verdienen om te kunnen kopen. Zij zijn aangewezen op de vrije sector, maar wat moeten zij als die woningen er niet meer zijn?"

Maatregelen tegen beleggers

Hogere overdrachtsbelasting, opkoopbescherming, de lijst met maatregelen om de beleggers die vier jaar geleden nog bijna een op de tien huizen voor de neus van woningkopers wegkaapten is lang. Dit jaar is de overdrachtsbelasting voor beleggers verder verhoogd naar 10,4 procent. Een belegger die nu een appartement van 300.000 euro koopt, is meteen al 31.200 euro kwijt aan de fiscus en dan moet de eerste huurpenning nog binnen komen. "Dan moet je al gauw hoge maandprijzen rekenen. Zeker gezien de fors gestegen hypotheekrente", zegt Rabobankeconoom Nic Vrieselaar.

Vrieselaar ziet de afzwaaiende beleggers ook als gevolg van de zoektocht naar nieuw evenwicht op een woningmarkt met dalende koopprijzen, gestegen rente en torenhoge grondprijzen. "Huurhuizen bouwen op die dure bouwgrond is bijna niet meer mogelijk. En wie nu een huis koopt om te verhuren, krijgt het plaatje niet meer rond."

Vrieselaar denkt dat het verdwijnen van de belegger de huizenprijzen nog iets meer laten dalen. "Als er meer aanbod van koopwoningen komt is dat gunstig voor starters, maar niet voor mensen die willen huren."

Particuliere verhuurder

Er is nog meer slecht nieuws voor verhuurders in de particuliere sector. Woonminister Hugo de Jonge (CDA) wil van veel meer woningen de huur kunnen reguleren. Beleggers die profiteren van de woningnood en exorbitant hoge huren vragen - appartementjes van 35 vierkante meter voor 1500 euro kale huur zijn geen uitzondering - worden gedwongen de huur te verlagen. En particuliere beleggers, die een tweede woning als appeltje voor de dorst hadden gekocht, krijgen te maken met box 3. Er wordt verondersteld dat er een fictief rendement is van 6,17 procent en moet er meer belasting over dat rendement betaald worden. Volgens NVM is er een groeiende groep particuliere beleggers die verlies lijdt op de verhuur en de huurwoning te koop zet.

"Die box 3-belasting is helemaal uit de bocht gevlogen. Het is niet meer rendabel te krijgen voor een particuliere verhuurder", zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer.

Met het afschaffen van de tijdelijke huurcontracten wordt de doorgeschoten liberalisering van de huurmarkt verder beteugeld. Een vast contract voor een redelijke huur wordt weer de norm.

Groot effect

Alle maatregelen samen hebben dus een groot effect. Niet alleen kopen beleggers minder, ze stoten ook panden af. Maandag werd bekend dat de Canadese beleggingsfirma Eres 6900 appartementen en rijtjeshuizen wil verkopen. Onder andere omdat de nieuwe belasting- en huurregels het bedrijf tegenstaan. De portefeuille is getaxeerd op 1,7 miljard euro. Er is nog geen koper en gezien de hoge overdrachtsbelasting is het de vraag of er één koper komt. In de markt wordt er rekening gehouden dat het bezit naar meerdere kopers gaat die het bezit vervolgens uitponden, verkopen aan particulieren. Zo komt de woning toch nog bij een starter. NVM zegt dat ze in het eerste kwartaal van dit jaar al meer woningen van beleggers te koop aangeboden worden. De verwachting is dat dit toe zal nemen.

"De Nederlandse markt is te ongewis geworden voor buitenlandse beleggers", zegt Boelhouwer. Bij de NVM lopen ze de polonaise niet nu de vermogende belegger zich afkeert van de Nederlandse woningmarkt. Naar verwachting zal het aantal huurwoningen in de vrije sector dalen. NVM-voorzitter Lana Gerssen noemt de maatregelen 'symptoombestrijding van de schaarste'. "Het lost het onderliggende probleem van het schrale aanbod op de koop- en huurmarkt niet op."

Er komt geen huis bij als de beleggers zich terugtrekken, wil ze maar zeggen. "De oplossing zit in bouwen, niét in alles reguleren."

Gerssen: "Krimp van de vrije huursector moet worden vermeden. De vrije huursector levert een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de Nederlandse woningmarkt. Denk hierbij aan starters of studenten die nog geen idee hebben waar ze de komende jaren gaan werken en willen wonen. Dat geldt ook voor mensen die scheiden, voor expats of nieuwbouwkopers die een periode moeten overbruggen."

Verviervoudigd

Volgens woningplatform Pararius is het aantal reacties op een beschikbare huurwoning in Nederland de afgelopen jaren verviervoudigd. Met name in de grote steden is de druk op de vrije sector huurmarkt hard toegenomen. "Onder internationale organisaties en vastgoedexperts neemt de bezorgdheid over de kabinetsplannen voor de huurmarkt en de reeds zichtbare effecten toe. Huurders reageren en masse op vrijgekomen huurwoningen terwijl het totale huuraanbod afneemt", meldt Pararius. Vooral in de prijsklasse tussen de 1000 en 1500 euro huur per maand is de animo enorm als er een woning vrij komt. Het aantal woningen in de vrije sector in bijvoorbeeld Amsterdam is de afgelopen twee jaar gehalveerd.

Ook Pararius ziet dat beleggers verkopen omdat het rendement te laag is geworden. Door de maximale huur die woonminister De Jonge wil invoeren gaat er voor een fiks deel van de vrije sector huurhuizen een maximale huur van 1000 euro gelden als er een nieuwe huurder in de woning komt.

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer denkt dat woningcorporaties een grotere rol kunnen spelen bij de middenhuur rond de 1000 tot 1100 euro en zo de sociale huur op te rekken. "Corporaties lopen met de gestegen bouwkosten ook tegen de financiële haalbaarheid van dergelijke woningen aan. Dan zou Brussel toestemming moeten geven om corporaties tegen lagere rentetarieven geld te lenen om bouwplannen voor de middenhuur te realiseren."