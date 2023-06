Amsterdammers mogen straks ongestraft één foutje maken

Geen paniek voor wie de bijstand per ongeluk verkeerd heeft ingevuld of de afvalstoffenheffing te laat heeft betaald: Amsterdammers mogen straks één keer een vergissing maken zonder dat ze beboet worden. Dat is althans het voorstel van D66-raadslid Rob Hofland, die wil dat de stad meer gaat vertrouwen op de goede intenties van haar burgers.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een vrouw uit Amsterdam-Oost die haar gehandicaptenparkeerkaart vergeet te verlengen en vervolgens stapels parkeerboetes op haar deurmat vindt. Een bijstandsouder die een financiële gift krijgt, die niet doorgeeft, en meteen gekort wordt op de uitkering. Een ander die de afvalstoffenheffing te laat overmaakt.

Als het aan D66-raadslid Rob Hofland ligt, is de tijd dat fouten meteen bestraft worden in Amsterdam voorbij. Woensdag stemt de gemeenteraad over zijn voorstel dat Amsterdammers eenmalig 'het recht op herstel van een fout' geeft. Met andere woorden: de vrouw die haar gehandicaptenparkeerkaart vergat te verlengen en zich meldt, moet nog steeds betalen voor haar kaart. Maar de boetes? Daar wil Hofland van af. De stemming is een formaliteit. Bijna alle partijen steunen het voorstel, bleek bij de bespreking ervan in een raadscommissie vorige week.

Volgens Hofland is zijn plan een concrete stap om te laten zien dat de overheid haar burgers vertrouwt. "Sinds het toeslagenschandaal heeft iedereen het iedereen over het hanteren van de menselijke maat. Hiermee zetten we dat om in iets concreets." Na de stemming moet burgemeester Halsema een plan uitwerken om het 'recht op een fout' ook echt in te voeren.

Wat is het idee?

"Ik wil dat begonnen wordt bij de bijstand. Daar moet je het altijd meteen doorgeven als je financiële situatie verandert, maar als je dat één keer vergeet, word je meteen beboet. Ik wil dat je één keer kunt zeggen: sorry, ik heb een fout gemaakt, maar ik wil dat herstellen. En dat we dat doen zonder sancties. Op termijn hoop ik dat het kan gelden op veel meer terreinen."

Ook als ik door rood rijd?

"Nee, want dat is iets waar de politie je voor beboet en de gemeente niet over gaat. Daarnaast breng je dan een ander in gevaar. Het geldt natuurlijk ook niet voor iemand die echt te kwader trouw is."

Wie bepaalt dat?

"Dat is altijd een discussiepunt, maar ik wil de bewijslast omdraaien. Nu is de situatie dat Amsterdammers veel moeite hebben de gemeente te overtuigen dat iets per ongeluk is gegaan. Ik vind dat als de gemeente denkt dat iemand te kwader trouw is, de gemeente dat moet bewijzen."

Het betekent wel strategisch nadenken wanneer je de troefkaart inzet. Is dat handig als je een keer parkerend bezoek niet aanmeldt op je bezoekersvergunning of is het beter om het later te doen bij een fout die een hogere boete oplevert?

"Die vraag gaat wel heel erg uit van de calculerende burger die vooral het meeste profijt eruit wil halen. Ik geloof daar niet zo in en de overheid moet dat ook niet doen. Vertrouw de burger en handel daarnaar."

Toch kan de gemeente keihard zijn. Amsterdam gaat vaak in hoger beroep tegen burgers. Vakantieverhuurders kregen torenhoge boetes, zonder waarschuwing, als ze de meldplicht vergaten.

"De vorige raad heeft bij Airbnb regels vastgesteld die we in deze raadsperiode hevig hebben versoepeld. Maar dit voorstel gaat over de toekomst. Het zegt ook niet dat de gemeenteraad nooit meer strenge regels vaststelt, maar wel dat we hopelijk al bij het maken van beleid nadenken over hoe we omgaan met mensen die een foutje maken."

De gemeente is niet altijd helder in haar communicatie naar burgers. Het recht op een fout zou minder nodig zijn als bijvoorbeeld regels versimpeld worden of duidelijker uitgelegd. Leidt uw voorstel niet af van dat onderliggende probleem?

"We moeten het allebei doen. Sterker, als veel mensen zich bijvoorbeeld melden rond bezoekersparkeren dan kunnen we dat gebruiken om het beleid duidelijker te maken. Maar zelfs als al onze regels duidelijk of rechtvaardig zijn, zullen mensen fouten maken."

En fraude? Moeten we dat meer accepteren?

"Het gaat hier om het recht op herstel van een fout, niet het recht op ongebreidelde fraude. Handhaven kan nog steeds. Maar we moeten af van het extreme wantrouwen waar we als overheid in zijn doorgeschoten."

Denkt u dat de gemeente dat kan?

"Ja. Een goed voorbeeld vind ik het uitdelen van ov-kaartjes voor arme gezinnen, zonder enorme check vooraf. Een paar mensen maken daar misbruik van, daar komt dan ophef over, maar de wethouder was daar niet van onder de indruk. Ook bij dit voorstel zal heus iemand er misbruik van maken, maar dat is dan maar zo."

Verwacht u geen tik op de vingers vanuit Den Haag? De uitwerking van uw voorstel begint met coulant te zijn over een eerste foutje rond de bijstand. Dat gaat in tegen overheidsbeleid.

"Ik verwacht over een tijdje een bedankbrief van het Rijk dat wij hebben aangetoond dat dit goed werkt. En dat ze het dan ook gaan invoeren. De staatssecretaris heeft eerder gezegd dat dit niet nodig is, maar dat is het wel. En niet zo'n beetje ook."