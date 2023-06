Edinburgh gaat vleeseten ontmoedigen. En Amsterdam?

Het Schotse Edinburgh ondertekende begin dit jaar als eerste Europese hoofdstad het Plant Based Treaty. De ambitie: het terugdringen van de vleesconsumptie. Heeft het tekenen van zo'n verdrag effect? En wat doet Amsterdam?

Een transitie naar een veganistische samenleving is win-win-win, stelde raadslid Steve Burgess van de Edinburghse Green Party in januari. "Plantaardige diëten leiden tot minder uitstoot, minder dierenleed en méér gezondheidsvoordelen."

Op initiatief van zijn partij ondertekende Edinburgh - als eerste Europese hoofdstad - begin dit jaar het Plant Based Treaty. Dat is een internationaal initiatief om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan door de consumptie van dierlijke producten verminderen.

Om dat voor elkaar te krijgen heeft de ngo achter Plant Based Treaty, ProVeg International, in 2021 een reeks aanbevelingen opgesteld. Het inzetten op plantaardige landbouw, bijvoorbeeld. Maar ook het verminderen van subsidies voor de vee-industrie, het bevorderen van voedseleducatie en het stimuleren van vleesloze menukaarten op scholen, in verzorgingstehuizen en bij kantoren.

Belangrijke oorzaak klimaatcrisis

Het Plant Based Treaty is niet bindend, dus steden zijn niet verplicht alle aanbevelingen over te nemen. Ondertekenaars zeggen er alleen mee toe te streven naar het verminderen van de vleesconsumptie. Hoe steden dat doen, is aan hen. Het doel van het Plant Based Treaty is om landelijke overheden uiteindelijk over te halen de aanbevelingen over te nemen.

"Door het verdrag te ondertekenen, erkennen we dat de voedselproductie een belangrijke oorzaak is van de klimaatcrisis en dat de uitstoot van broeikasgassen kan worden teruggedrongen met een verschuiving naar plantaardige diëten", aldus Burgess.

Naast Edinburgh hebben zich wereldwijd nog twintig steden achter het Plant Based Treaty geschaard, waaronder Los Angeles (VS), Haywards Heath (VK), Buenos Aires (Argentinië), Didim (Turkije) en meerdere Indiase steden. Daarnaast hebben nog eens zo'n 70.000 mensen en een paar duizend ngo's en politici het verdrag ondertekend.

Actieplan Eiwittransitie

Amsterdam behoort nog niet tot de ondertekenaars van het Plant Based Treaty. In 2021 committeerde de gemeente zich al wel tot vergelijkbare doelen met het Actieplan Eiwittransitie. In dat plan, opgesteld op initiatief van de Partij voor de Dieren, staat onder andere dat de stad de consumptie van dierlijke eiwitten tegen 2030 wil hebben teruggedrongen tot 40 procent. Nu is 60 procent van de consumeerde eiwitten nog dierlijk en 40 procent plantaardig.

De gemeente wil dat onder andere voor elkaar krijgen met bewustwordingscampagnes, het stimuleren van de uitbreiding van het aanbod plantaardig voedsel, en door het goede voorbeeld te geven. Bij gemeentelijke evenementen wordt vlees bijvoorbeeld niet meer standaard aangeboden.

Een goed begin, volgens Hans Dagevos, onderzoeker consumentengedrag aan de Universiteit Wageningen. Maar wel nadrukkelijk pas een begin. "Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar heel veel mensen weten nog altijd niet hoe groot de impact van vleeseten op het milieu is. Het begint dus allemaal bij bewustwording, maar Amsterdam kan nog veel meer doen."

Klimaatverdragen zoals in Edinburgh kunnen daar volgens Dagevos bij helpen. "Maar je kunt ook denken aan een bredere strategie. Amsterdam zou zich bijvoorbeeld, in samenwerking met de horeca, internationaal kunnen proberen te profileren als stad van het plantaardige eten. Dus: de moderne, vegetarische cuisine als toeristentrekker gebruiken. Dat kan Amsterdam ook nog eens helpen zich te ontdoen van het imago als wiet- en feeststad, waar de gemeente van af wil." Twee vliegen in een klap, volgens de onderzoeker.

Niet bereid vlees op te geven

De impact van zo'n volledige vegantransitie zou in elk geval enorm zijn. Joseph Poore, directeur van het Oxford Martin Programme for Food Sustainability en onderzoeker aan de Oxford Universiteit, berekende dat als heel Edinburgh voortaan alleen nog veganistisch eet, zo'n 232.000 hectare landbouwgrond een nieuwe bestemming kan krijgen.

"Dat betekent dat een stuk land van bijna tien keer de grootte van van de stad kan worden omgekat tot natuurgebied, waardoor de koolstofdioxide in de atmosfeer kan worden verminderd en de biodiversiteit er juist op vooruitgaat", aldus Nicola Harris, communicatiedirecteur voor Plant Based Treaty.

Toch is niet iedereen enthousiast. Jim Fairlie van de Schotse Nationale Partij zei in april in het Schotse parlement dat het initiatief boeren onnodig zwartmaakt. "Schotse boeren leveren fantastisch werk door duurzaam voedsel te produceren en nemen voortdurend nieuwe maatregelen om ons platteland te beschermen en te verbeteren."

Ook blijken veel Edinburghers vooralsnog niet bereid vleeseten op te geven. In april keerden universiteitsstudenten, doorgaans toch progressiever dan de doorsnee burger, zich massaal tegen een initiatief om de kantines van de Universiteit van Edinburgh vleesvrij te maken.

De universiteiten van Cambridge, Birmingham en Queen Mary besloten daar eerder na een stemming onder studenten, wel toe over te gaan. Maar in Edinburgh was slechts 19 procent van de studenten voor. En dus blijft vlees in de universiteitskantines daar voorlopig op het menu staan.

Vega steeds vaker de norm

Vegetarisch eten wordt in Europa en de VS op steeds meer plekken de norm. In Amsterdam besloot de gemeente in 2019 voortaan standaard vegetarisch eten te serveren bij bijeenkomsten en feesten. Wie in het stadhuis beslist een bitterbal met vlees bij z'n borrel wil, moet dat van tevoren aangeven.

In Helsinki gaan ze nog een stap verder: daar wordt bij gemeentelijke evenementen in het geheel geen vlees of zuivel meer geserveerd. In Montreal is een regel aangenomen dat minstens 75 procent van het eten bij gemeentelijke events vegetarisch is, in Berkeley (VS) voor minstens de helft.

Er is ook een tegenbeweging gaande. Zo stemde de provincie Gelderland eind vorige maand vóór een motie waarin de PVV opriep voortaan in elk geval één vleesmaaltijd te serveren in de kantine van het provinciehuis. Een opmerkelijke motie, aangezien er al elke dag vlees op de menukaart stond.

Niettemin loopt Nederland op sommige vlakken wel voorop als het gaat om vegetarisch eten. Volgens onderzoek uit 2021 heeft Nederland op Duitsland en het Verenigd Koninkrijk na het hoogste percentage vegetariërs (7 procent van de bevolking) van Europa. Ook zijn Nederlanders, uit onderzoek van vorig jaar, per capita de grootste consument van plantaardige vleesvervangers van Europa. Haarlem haalde vorig jaar bovendien internationaal het nieuws door, als eerste stad ter wereld, advertenties voor vlees uit de bio-industrie in de openbare ruimte te verbieden.