Bad boy Teis Semey steekt koormuziek in een jazzy jasje

Mag je eeuwenoude koormuziek zomaar bewerken voor een jazzalbum? Jazzgitarist Teis Semey vindt van wel. Op Midnight Mess vol. 1 combineert hij de kerkklanken met Braziliaanse muziek, Arvo Pärt en de esthetiek van een indieband.

Praten over het uiterlijk van muzikanten is natuurlijk van bijzaak hoofdzaak maken, maar de kleding van de in Amsterdam wonende Deen Teis Semey (30) zegt iets over zijn artistieke pad. Toen hij voor het eerst in de schijnwerpers trad, leek hij het archetype van een keurige jonge jazzgitarist, maar de laatste jaren is hij dat ideale schoonzoon-uiterlijk ontgroeid. Hij staat besnord op het podium in lange, kleurrijke gewaden, met joekels van oorbellen en een gitaar vol anarchistische stickers.

Zijn muziek heeft hetzelfde pad bewandeld. Where the Fence is the Highest, Semeys debuutalbum uit 2019, volgt de nette opmaak van een suite en klinkt vlekkeloos. Zet dat album naast de ruwe en korrelige punkjazz van zijn voorlaatste album Mean Mean Machine en het is alsof je een gladde cabriolet naast een modderige terreinwagen ziet staan. Hoe past de Deense vierstemmige volksmuziek van Midnight Mess vol. 1 in de evolutie van de bad boy van de Nederlandse jazz?

Een magische, stoffige en onvolmaakte sound

Vandaag vertelt Semeys klederdracht een simpel verhaal: verhuizen. Zwart T-shirt, zwarte broek en zwarte schoenen, allemaal her en der getekend door verfvlekjes en stofwolkjes. "Vreemd trouwens, dat jullie hier in Nederland de vloer eruit trekken als je uit een huis vertrekt", zegt Semey geamuseerd. Toch heeft de outfit met een beetje fantasie wel een relatie met zijn album, al trekt hij op het podium vast iets anders aan.

Het album heeft die magische, stoffige en onvolmaakte sound die met de term 'lofi' wordt aangeduid. De charme van een lage geluidskwaliteit - denk aan het geruis op oude elpees - is al een tijd populair in de hiphop en indierock, maar als esthetische keuze niet gangbaar in de jazz. En zeker niet in de koormuziek, waar een zo hoog mogelijke geluidskwaliteit juist de norm is.

"Aanvankelijk heb ik geprobeerd dit project met heel goede apparatuur op te nemen in de Laurenskerk in Rotterdam", vertelt Semey. "Maar die opnames zijn niet op het album terechtgekomen, die misten voor mij allemaal dat magische onderbuikgevoel."

Gelukkig was er een andere opname die die magie wel bezat. "Op mijn telefoon had ik de eerste repetitie met het koor opgenomen en die opnames bleven aan me trekken. Ze hadden zo'n warme klankkleur. Uiteindelijk dacht ik: fuck it, die zet ik gewoon op het album." Daarna nam de gitarist als doe-het-zelfopnameleider de overige composities opnieuw op met slechts enkele microfoons.

Die telefoonopname klinkt ontwapenend eerlijk en direct. Halverwege hoor je Semey tegen zijn zangeressen zeggen 'again', omdat hij nog een ronde wil soleren. De opname heeft enthousiasme en kwetsbaarheid in zich. Terwijl de zangeressen niet eens woorden gebruiken om de emoties van de muziek over te brengen.

De noten zijn ook zonder tekst krachtig genoeg

"Ik ben lief voor ze geweest, hè?", zegt de gitarist met een grijns. "De Deense teksten van de originele composities heb ik achterwege gelaten." Voor de Mexicaanse, Turkse, Letse en Italiaanse zangeressen op Midnight Mess vol. 1 scheelde het een hoop stampwerk in een vreemde taal.

Maar doet dat de composities wel recht? "Het leek me juist een mooi idee om de boodschap universeel te maken door de tekst weg te laten. De noten zijn op zichzelf krachtig genoeg, en de composities komen in dit project sowieso al in een mengeling van invloeden terecht: jazz, Braziliaanse muziek, het zit er allemaal in."

Zulke oude, traditionele kerkmuziek grondig onder handen nemen, is niet niks, vindt ook Semey. "Het heeft iets van de spanning die je voelt als je een kostbare vaas vasthoudt, maar tegelijkertijd gooi ik die vaas ook met veel liefde en plezier op de grond."

Teis Semey: 'In de coronapandemie was de oude koorbundel wekenlang het bestverkochte boek in Denemarken'. Foto: Martijn Gijsbertsen

Semey raapt de stukjes op en lijmt ze op een eigentijdse manier aan elkaar. Hoewel het voor veel Nederlanders waarschijnlijk ondenkbaar is om zo met kerkmuziek om te gaan, past het voor Semey bij de manier waarop hij door de jaren met Deense koormuziek in aanraking kwam. "Het is eigenlijk ook niet echt christelijke muziek", zegt hij. "Grotendeels betreft het romantische muziek uit de 19de eeuw, die wel vaak in de kerk wordt gezongen."

"Iedereen in Denemarken leert deze liederen als kind. Op school, in de kerk, er is geen ontkomen aan. Toen de coronapandemie uitbrak, was het bestverkochte boek in Denemarken wekenlang een bundel met koorliederen; dat zegt wel wat over de warme plek die deze muziek inneemt voor mensen. Het is zeker niet zo dat je de muziek alleen maar in de kerk zingt. Menig avond bij vrienden thuis eindigt in gezamenlijk zingen - ook is er vaak alcohol in het spel." Hij lacht.

Ook Arvo Pärt werkte met kerkelijke klanken

Toen de pandemie uitbrak, was Semey al langer bezig met de Deense koormuziek. In een voor hem heel speciale uitgave. "Mijn koormuziekbundel is van mijn oma geweest. De afgelopen jaren sloeg ik die al geregeld open. Toen het North Sea Jazz Festival mij twee jaar geleden vroeg een compositie te maken voor het North Sea Round Town-programma, dacht ik al snel aan die muziek. Daar is uiteindelijk Midnight Mess uit voortgekomen."

Want op het album is meer dan alleen oude koormuziek te horen. Semey voegde er zijn eigen composities aan toe en liet zich daarbij inspireren door een andere componist die aan de haal ging met kerkelijke klanken: Arvo Pärt uit Estland.

"Het is echt ongelofelijk hoe Pärt vanuit een heel sobere, systematische opzet de mooiste muziek weet te creëren. Een set regels opstellen voor je compositie klinkt makkelijk, maar het is juist heel erg moeilijk. Constant is er de verleiding om er even van af te wijken."

Net als Pärt laat Semey zijn koor op stringente wijze bewegen. "De laagste partij beweegt tussen twee noten, de middelste partij tussen drie, en de hoogste melodie bestaat uit vier noten." De componist verduidelijkt het op een piano-app op zijn mobiel.De weelderige tegenmelodieën komen van de hand van de veelgevraagde organist Kit Downes. Op Semeys album speelt Downes lyrischer dan anders. Soms vult hij de textuur van compositie aan, maar vaker nog dartelt hij bijna als een fluit over de muziek heen.

Een gammele Spaanse gitaar

De gitarist is zelf, anders dan op voorgaande albums, te horen met een klassieke Spaanse gitaar - geheel vrij van activistische stickers, overigens. "Het is een behoorlijk gammel tweedehands ding", zegt hij met de gitaar in zijn handen. "Maar hij doet precies wat ie moet doen. Het geluid van deze gitaar vloeit heel mooi samen met het koor en hij weerhoudt me van virtuoze neigingen."

Het project beviel zo goed, dat Semey besloot 'volume 1' aan de albumtitel toe te voegen. "Op dit album ben ik een artistieke weg ingeslagen die ik verder wil bewandelen. Ik voel dat er meer in zit."

