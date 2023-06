Acteurs van Dertigers hebben inspraak in het script

Kinderen, de liefde, vriendschappen: het zijn herkenbare dilemma's die de revue passeren in Dertigers. Zijn die soms echt zo ingewikkeld als de hitserie suggereert? Deze krant liep een dagje mee op de set. 'Probeer niet te veel je eigen leven te regisseren'.

'Justus, iets minder tand! Je loopje mag ook iets langzamer', roept de regisseur op de set naar acteur Justus van Dillen, in de serie Dertigers bekend als verpleegkundige Alex. Van Dillen, die net terug is uit het zonovergoten Azië en zo bruin is dat zijn collega's hem de bijnaam 'frikadel' gaven, knikt en wacht geduldig tot hij weer op mag. Zijn tegenspeler Eva Laurenssen (Saar) zit stilletjes bij een ziekenhuisbed. Er wordt hardop gelachen als de persoon in het bed zich afvraagt 'in welke staat' haar karakter verkeert. 'Vegeteer ik al?' Een productieassistent trekt nog snel een drukzak van de infuuspaal af.

Middenin een woonwijk in Amstelveen verzamelt een deel van de cast van Dertigers zich op een vroege morgen in een verlaten pand, waarvan een gedeelte is omgetoverd tot ziekenhuislocatie voor films en series. Het is de komende dagen de set voor opnames van het vierde en laatste seizoen van de hitserie, die op 3 juli van start gaat op NPO3.

In de lange, smalle hallen sjezen visagisten, stylisten en productiemedewerkers voorbij. In een ruimte staan rekken met kleding en liggen tafels vol met accessoires. In een andere kamer wachten vier figuranten geduldig op een klapstoeltje tot ze worden opgeroepen om in beeld te verschijnen. Acteur Wieger Windhorst, die de rol van Pieter vertolkt, komt in de tussentijd ook het terrein opgefietst. Hij loopt vlug naar binnen om zich, net als zijn collega's, op te maken voor een lange dag. Om wat stoom af te blazen huppelt hij door het pand en maakt hij een handstand tegen de muur.

Na zes maanden niet met elkaar te hebben gedraaid, zijn de castleden in hun nopjes met de start van de opnames voor het nieuwe, en laatste, seizoen. Het voelt direct weer als vanouds, vertelt Laurenssen even later. Ze heeft samen met Van Dillen en Windhorst de rust opgezocht in een spreekkamer van - zo blijkt later - een echte huisarts. Laurenssen vervolgt: "Je hebt ook wel eens dat mensen elkaar echt niet spreken als de draaidagen voorbij zijn, maar bij ons gaat dat gewoon door. We hebben ook een appgroepje en we zíjn ook echt een groep. Dat komt natuurlijk ook omdat we al heel wat jaartjes met elkaar zijn."

De sfeer zit er inderdaad goed in. Ook al moeten de regisseurs geregeld serieuze aanwijzingen geven en af en toe zelfs streng zijn; tussendoor wordt genoeg gelachen. Eveneens opvallend: de acteurs krijgen de ruimte om het script bij te schaven en meer eigen te maken. Zo strijken Laurenssen en Van Dillen, met het boekwerk in hun handen, op een gegeven moment neer op een ziekenhuisbed naast de regisseurs. Na kort overleg mogen de twee wat dialogen aanpassen. "Die eigen inbreng is heel fijn", zegt Van Dillen, die in de serie een koppel vormt met personal trainer Elias (Jelle de Jong). En juist de mogelijkheid om mee te denken over de invulling van de serie is misschien ook wel het geheim van het succes, denkt De Jong. "Er is een soort ongeschreven regel in televisieland. Als je draait en het is heel erg leuk op de set, is het juist andersom op beeld. Dan ben je te veel je eigen feestje aan het bouwen. Maar bij Dertigers mogen we ook zelf dingen initiëren. En de kern is natuurlijk de cast. Zolang die op een goede manier met elkaar omgaat, werkt het goed. En dat plezier zie je terug."

Maar er is méér wat de serie zo'n succes maakt. Het acteerwerk bijvoorbeeld. Want hoewel de cast uit allemaal dertigers bestaat, kunnen de rollen die ze vertolken nog wel eens flink verschillen van hun eigen leven. Hoe leef je je dan toch zo goed mogelijk in? Volgens Laurenssen, die onthult het komende seizoen 'door diepe dalen te gaan', is het vooral écht geloven in de situatie. "Verbeeldingskracht is 90 procent van het acteren, toch?", reageert Windorst op zijn collega. "Dat je gelooft dat je in die situatie zit en dan op jezelf vertrouwt, van: zo handel ik."

Daar horen soms ook emotionele momenten bij. Als fictie en feiten door elkaar heen lopen, bijvoorbeeld. "Maar dat is juist ook heel mooi", zeg Van Dillen, die in zijn witte verplegerspak op een stoel is neergeploft. "Als er dingen bovenkomen die je zelf hebt meegemaakt, met je vader of iemand anders. Dat je dat kán en mág gebruiken en dat het niet raar is. En de omgeving helpt natuurlijk ook mee hè, dat we ons veilig genoeg voelen om het zo te kunnen uiten." Daar sluit De Jong zich bij aan. "Heel vaak zijn je medespelers en regisseur van doorslaggevend belang. Met Justus heb ik bijvoorbeeld een heel fijne klik, al vanaf de eerste dag. Dat maakt het net wat makkelijker om op een oprechte manier te kunnen spelen."

De acteurs zijn dan zelf allemaal dertigers, sommigen gaan richting de 40. Maar hoe bereid je je als twintiger voor op de jaren die komen gaan? "Nou, eigenlijk dat je het niet allemaal hoeft te weten", luidt het advies van Laurenssen. "We leven niet meer in 1970. Je hoeft op je dertigste niet een kind te hebben of een huis in de bossen te hebben, weg uit de stad. Dat dacht ik en heb ik wel gedaan. Nu verhuis ik terug naar Amsterdam, want ik wilde het eigenlijk niet. Dus ik zou zeggen: niet te veel je eigen leven proberen te regisseren."

Dat het doek nu dan echt valt is even slikken. De Jong sluit een vervolg niet uit. "Mijn mailbox loopt over. Veertigers! Een spin-off van Alex en Elias? Ik zal de groep erg missen. Het waren vier goede jaren! Wie weet over een paar jaar."

Het vierde seizoen wordt vanaf 3 juli wekelijks om 22.00 uur op NPO3 uitgezonden. Er komen elke week vier afleveringen beschikbaar op NPO Plus om vooruit te kijken.

