Hoe deze gewone boerenzoon aan Brazilië verknocht raakte

Spijt had hij nooit, wel heimwee. Pater Hennie Haamberg uit Tilligte behoorde tot de laatste lichting missionarissen die in 1956 door de Orde van de Karmelieten naar Brazilië werd gezonden. Hij is tijdelijk in Twente, bij familie. 'Ik kan niet meer wennen aan de Nederlandse cultuur en gewoonten.'

Hennie Haamberg is ondanks zijn gevorderde leeftijd (85) redelijk vitaal. Zaterdag leidde hij een eucharistieviering in Tilligte. Scherpzinnig als hij is, maakt Haamberg de vergelijking tussen de katholieke kerk in Brazilië en die in Nederland. Hij ziet 'een losser, blijer geloof' in Latijns-Amerika, tegenover een 'meer rationele, afstandelijke' beleving van religie hier.

De priester is door en door Braziliaan geworden, zegt hij. Genaturaliseerd ook, omdat dat van hem werd gevraagd toen hij les ging geven. Het voelt zich thuis in het land en bij de kerkgemeenschap. Niet in de laatste plaats omdat de positie van de bisschoppen daar anders is. "Bisschoppen staan in Brazilië zoveel dichter bij het volk. Onze bisschop komt geregeld in alle kerken. Hij zegt niet: 'Ik ben de baas'. Nee, hij luistert naar het volk."

Trotse ouders

Hennie Haamberg was de achtste in een gezin van elf kinderen. Ambitie om zijn vader op te volgen als boer had hij niet. Het was ook ongebruikelijk in die tijd. De oudste zoon in het gezin kreeg als het ware automatisch recht op grond mee. Bij de familie Haamberg was dat niet Hennie maar Bennie, zijn oudste broer.

Hennie wilde toch al geen agrariër worden. Hij noemt zichzelf evenmin een groot avonturier. Toch koos hij voor een roeping ver weg. Hij was geboeid geraakt door de verhalen waarmee naar Indonesië uitgezonden dorpsgenoten thuiskwamen in Tilligte. Dat wilde hij ook meemaken. "Andere volken in de wereld fascineren me."

Het was bovendien in een tijd dat het in grote katholieke gezinnen een eer was om minstens een priester in de familie te hebben. "Mijn ouders waren heel trots. Alles in ons gezin en in de gemeenschap draaide om God. Kerken zaten nog vol. De kerk in Tilligte stond letterlijk en figuurlijk midden in het dorp. Van de latere seculiere cultuur was nog volstrekt geen sprake."

Bont en blauw op seminarie

Op achttienjarige leeftijd trad hij toe tot de Orde van de Karmelieten en werd uitgezonden naar Brazilië. Haamberg behoorde tot de laatste lichting missionarissen die vanuit Zenderen de wereld introk. Tot een groep van tien jonge kerels behoorde hij. NRC-journalist Marcel Haenen schreef er in 2008 een boek over: Tien paters op Gods grote akker.

In het boek komen de 'frontsoldaten' van Onze Lieve Heer aan het woord. Onder meer over de harde hand van de paters die les gaven op het seminarie in Zenderen. Leerlingen werden voor minimale vergrijpen bont en blauw geschopt en geslagen. Voor sommigen was het traumatisch.

Hennie Haamberg vertrok als jonge jongen uit Tilligte om zendingswerk te doen in Brazilië. Foto: Robin Hilberink

Anderen, onder wie Hennie Haamberg, laten zich er in het boek niet negatief over uit. 'Het waren de levenswetten die uit de burgerlijke cultuur van die tijd voortkwamen. Je voegen naar de voorschriften. Je kunnen aanpassen en jezelf in alle omstandigheden kunnen beheersen', is een citaat van Haamberg uit het boek.

Eerste communie

In Brazilië kwam het vermogen zich te gedragen naar de omstandigheden goed van pas. Eerst moest de Tilligtenaar Portugees leren en kennismaken met de cultuur. Zijn taak was samen met andere paters mee te helpen bij het vieren van de liturgie. Ook hield hij zich bezig met geloofsonderricht. "In Brazilië had je veel leken, die zich ook bezig hielden met catechese. Vooral vrouwen waren het. Ze hielpen met opvoeding en geloof. In feite was het voorbereiding voor de eerste communie."

Zijn eerste eigen parochie op het Braziliaanse platteland bevond zich 60 kilometer van de hoofdstad São Paulo. Een fijne werkplek, vertelt Haamberg in de woning van zijn broer, waar hij tot eind deze week logeert. Haamberg voelde zich thuis in de 800 leden tellende geloofsgemeenschap. Werken met het 'gewone volk' lag hem.

"Ik voelde me er goed gezien. Behalve de Brazilianen zelf, was er een Japanse gemeenschap die vanuit de koloniale gedachte vruchtbare grond bewerkte en daar een goede opbrengst van had." Tien jaar bleef Haamberg er, tot de kerk hem elders harder nodig had. Vertrekken was duidelijk niet zijn eigen keuze. "Maar dat ging toen zo. Uit de belofte van gehoorzaamheid moest je doen wat de overste bepaalde. In São Paulo moest ik nieuwe Braziliaanse studenten vormen tot religieus leven en uiteindelijk priesterschap."

Weer aanpassen

Haambergs wortels liggen op het platteland. Mogelijk verklaart dit dat hij moeite had met het grootstedelijke. Hij moest zich weer aanpassen. Katholieken kregen in São Paulo meer contact met andere religieuze stromingen, zoals de protestanten. De oecumenische beweging ontstond, waarmee volgens hem goede samenwerking bestaat.

"Weet u, ik was heengezonden voor de missie. Maar aan zieltjes winnen heb ik nooit gedaan. Dat hoefde ook niet haha. 98 procent van de Brazilianen was katholiek. In naam dan hè. Inmiddels is dat geslonken tot misschien 60 procent. Onder het gewone volk is het roomse geloof nog altijd belangrijk. Maar met name de midden- en ook hogere klasse wendt zich er steeds meer vanaf. Die zijn meer bezig met politiek, gekozen worden, ambitie en geld verdienen. Dat is zo jammer. We mogen wel van geluk spreken dat president Bolsonaro inmiddels van het toneel is verdwenen. Die man heeft weinig goeds voor Brazilië betekend. Eigenwijs was hij, op zichzelf, zonder respect voor de natuur en het Amazonegebied, onverschillig ook. Zijn opvolger Lula is een beter persoon. Helaas heeft de regering weinig interesse in re-educatie."

Vormingshuis gesticht

Met re-educatie doelt Haamberg op het project waar hij nu zo'n dertig jaar bij is betrokken. Hij heeft een vormingshuis gesticht op 25 kilometer afstand van de stad Mogi das Cruzes, waar hij in een klooster woont. Als enige Nederlander met vier Braziliaanse priesters.

Het huis vangt vijftien arme straatjongen en drugsgebruikers op. Binnen het regiem van het huis mogen ze niet gebruiken. Personeel voedt ze op, zoals Haamberg het formuleert, om terug te keren in de maatschappij. "We proberen ze werk te geven. Wat niet meevalt. De selectie die bij ons mag wonen, is streng. Gevaarlijke, soms gewapende, types zijn niet welkom. Andere vertrekken uit eigen beweging, omdat ze het niet volhouden. Ze keren terug naar hun groep. Soms zijn dat bendes die de straat terroriseren."

Haamberg werkt niet meer dagelijks in het opvangcentrum, hij gaat er twee tot drie keer per week op bezoek. Mede dankzij zijn pensioen wordt het huis draaiende gehouden. "Ik heb dat geld niet nodig, omdat ik in het klooster woon", zegt de geboren Tilligtenaar.

Onverschillig tegenover geloof

Vormingswerk staat centraal in Haambergs leven. Waarbij het geloof hem inspireert om te handelen. Hij vindt het jammer dat de Nederlandse kerken leger en leger raken. "In Brazilië zijn de kerken nog vol", zegt hij met een kwinkslag.

"De realiteit is dat Brazilië maar weinig kerkgebouwen heeft. En de godshuizen die er zijn, zijn klein. Dan zitten ze al snel vol. Ook bij ons gaat nog maar vijf tot 6 procent van de inwoners naar de kerk. Steeds meer mensen staan onverschillig tegenover het geloof."

Haamberg vindt het jammer, hij is diep overtuigd dat er een God bestaat die de wereld leidt. Het gaat hem om het mens zijn. "Hoe meer je mens wordt, hoe meer je ook Goddelijk wordt. Al het menselijke is namelijk Goddelijk."

Haamberg realiseert zich dat hij wellicht voor de laatste keer in Nederland is, omdat zijn fysieke gesteldheid een vervolgbezoek mogelijk in de weg staat. "Maar het belangrijkste is contact met de familie. Dat kan ook per mail of telefoon." De pater weet namelijk één ding zeker. Hij wil sterven in Brazilië en daar ook begraven worden.