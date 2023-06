Veelrijder is straks duurder uit: dit is de kilometerheffing

Veelrijders zullen van vanaf 2030 een stuk duurder uit zijn. Daardoor zullen mensen bewuster omgaan met een autoritje. Buiten steden zullen mensen de auto vaker laten staan, verwachten onderzoekers.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Wat gaat een kilometer in de auto kosten?

Het kabinet wikt en weegt nog altijd hoe in 2030 rekeningrijden eruit moet gaan zien. In totaal zijn er acht(!) varianten onderzocht. Maar op basis van de eerste berekeningen lijkt het erop dat een kilometer rijden vanaf 2030 7 tot 8 cent gaat kosten. Omdat steeds meer mensen in elektrische auto's gaan rijden en de staat dan meer inkomsten misloopt doordat zij aan de benzinepomp geen accijns meer betalen, gaat die heffing mogelijk omhoog. In 2040 zou dat bedrag 10 tot 12 cent per kilometer kunnen worden.

2. Is dat meer dan nu?

Dat ligt eraan hoeveel kilometers je maakt. Veelrijders zijn straks iets duurder uit, mensen die weinig rijden voordeliger. Tweeverdieners (die geregeld ook twee auto's hebben) zien in alle varianten de gemiddelde kosten stijgen. Zij zijn straks tot 0,5 procent van hun besteedbaar inkomen méér kwijt. Al hangt het er nog wel vanaf welke variant wordt gekozen.

3. Waarom wil het kabinet rekeningrijden invoeren?

Daar zitten twee redenen achter: geld en klimaat. Het kabinet wil met het oog op vergroening het aantal auto's op benzine en diesel verminderen, maar de keerzijde is: elektrische auto's betalen geen wegenbelasting en ze brengen niets in het laatje via accijnzen op brandstof. Op zich geen probleem voor het milieu dus, maar wel voor de staatskas waarin nu zo'n 16 miljard euro binnenkomt via auto's op fossiele brandstof. Om tóch dezelfde inkomsten te houden wil het kabinet 'betalen naar gebruik' invoeren: oftewel een kilometerheffing. Automobilisten gaan betalen voor elke gereden kilometer. In een eerste onderzoek naar hoe dat eruit moet gaan zien, wordt wel gewaarschuwd: let op dat de burger het belang van milieu ook ziet en niet gaat denken dat rekeningrijden een melkkoe is.

4. Hoe wil het kabinet controleren hoeveel ik rijd

Grofweg zijn er volgens de onderzoekers twee manieren. Of op basis van de huidige kilometerregistratie, of met een apart kastje. Bij die kastjes is ook gekeken naar een optie om dat met gps-registratie te doen, waarbij je locatie wordt opgeslagen. Maar dat druist in tegen de privacy. De onderzoekers concluderen daarom dat de bestaande kilometerregistratie het beste aansluit bij de uitgangspunten van 'eenvoud, privacy en lage kosten en invoering in 2030'. Punt van aandacht is wel de fraudegevoeligheid van de bestaande tellerstandregistratie. Het Openbaar Ministerie heeft bovendien al aangegeven niet genoeg mankracht te hebben voor extra controles die nodig zijn als er meer fraude zou plaatsvinden met de kilometertellers.

5. Hoe komt de overheid bij die prijzen?

Eigenlijk is gekeken wat de overheid nu binnenkrijgt via belastingen op benzine- en dieselauto's (zo'n 16 miljard euro). Vraag was: hoe houden we dat bedrag in de toekomst op peil? Vervolgens ligt het er erg aan welke variant wordt gekozen. Één optie is één gelijk tarief voor iedereen. Er zijn twee varianten waarbij naar het gewicht van de auto wordt gekeken. En er is een variant met extra korting voor elektrische auto's. Welke variant gekozen wordt, dat maakt nogal verschil: stekkerauto's zijn bijvoorbeeld zwaarder, maar wel weer milieuvriendelijker. Zo is er ook een variant waarbij elektrische auto's bijna niets hoeven te betalen, namelijk 1,34 cent per kilometer, terwijl dieselwagens in die variant 18,35 cent betalen. Dat is best een aannemelijk scenario, aangezien de overheid de vervuilende dieselauto wil laten uitsterven ten faveure van de stekkerauto.

6. Maakt het nog uit waar ik woon?

Daar lijkt het wel op. Automobilisten rijden het grootste aantal kilometers per jaar in de provincies Flevoland, Zeeland en Noord-Holland. Daar nemen de kosten het meest toe na invoering van het rekeningrijden. Al kan dat aantal in Flevoland een beetje vertekend worden, doordat daar veel leasemaatschappijen gevestigd zijn en leaserijders in de regel meer kilometers maken.

In dunbevolkte gebieden zal het effect van de kilometerheffing het grootst zijn, voorspellen onderzoekers. Daar zullen mensen de auto vaker laten staan, is de verwachting. Al denken de onderzoekers sowieso dat Nederlanders gemiddeld minder gaan rijden door de nieuwe heffing. Dit zou zelfs dalen met 9 procent: van ruim 14.000 kilometers naar 13.000 kilometers in Nederland. Daar worden ook buitenlandvakanties in meegerekend. Mogelijk gaan mensen daardoor straks minder ver weg op vakantie of met een ander vervoermiddel.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) komt aan bij het ministerie van Algemene Zaken. Harbers moet de stappen richting rekeningrijden begeleiden. Foto: ANP

7. Wanneer wordt rekeningrijden een feit?

Het is nu het plan om de komende tijd iedereen zijn mening te laten geven over het kabinetsvoorstel. Denk ook aan de autobranche en milieuorganisaties. Dat moet in het najaar zijn afgerond. In 2024 moet dan een wetsvoorstel ingediend worden bij de Tweede Kamer. Dan hebben de instanties tijd om rekeningrijden in te voeren, zodat in 2030 gestart kan worden. Let wel: daar gaan nog wel veel politieke discussies overheen. Het huidige kabinet heeft weliswaar onderzoek naar rekeningrijden 'besteld', terwijl de VVD (zelfverklaard 'vroempartij') lang tegen was. Of er over één à twee jaar een meerderheid in de Tweede Kamer voor het systeem is, kan niemand nu nog zeggen.