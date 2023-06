Twente wil duidelijkheid over windmolens

Windmolens op zee zijn geen alternatief voor windmolens in Twente en geen windmolens in Twente is hoe dan ook een onmogelijke optie. Die boodschap moet veel duidelijker voor het voetlicht gebracht worden, vindt een 'meedenktank' van zeventien Twentse belangenorganisaties.

De urgentie, nut en noodzaak van de energietransitie moet veel duidelijker onder de aandacht van de Twentenaren worden gebracht, adviseert een Regionale Meedenktank van diverse Twentse belangenorganisaties. Dat gebeurt nu onvoldoende, waardoor veel tijd wordt besteed aan 'het zoeken naar onbegaanbare wegen', zegt de denktank.

Wat die onbegaanbare wegen zijn en wie ze zoekt, blijft onvermeld in het advies. Eén voorbeeld wordt wel gegeven. Verwezen wordt naar de afspraak die in Twente is gemaakt dat van de duurzaam op te wekken energie 60 procent van wind en 40 procent van zon moet komen. "Als je dat niet duidelijk communiceert, proberen mensen op alle mogelijke manieren ruimte te vinden voor een andere verhouding, zoals zelfs 100 procent zon en geen wind."

Communicatie onvoldoende

Dat laatste is wel wat vanuit diverse gemeenten en lokale politieke fracties herhaaldelijk wordt gecommuniceerd. "De communicatie en participatie over de energietransitie op alle niveaus van de overheid, inclusief gemeentelijk niveau, is tot nu toe onvoldoende", is dan ook de harde conclusie van de denktank.

De signalering maakt deel uit van in totaal bijna vijftig kleine en grote adviezen van de denktank, waarvan de leden afkomstig zijn uit de natuur-, landschaps- en landgoederenorganisaties, landbouw, jongeren, dorp/dorpskernen, de coöperatie Twentse Noabers en lokale energie-initiatieven.

Genuanceerd geluid

Een van de adviezen is een enquête uit te voeren onder inwoners van Twente over de energietransitie. Aanleiding is de constatering van de denktank 'dat maar al te vaak tegenstanders van de te nemen maatregelen zich goed weten te organiseren en regelmatig ook communiceren op een manier die anderen afschrikt om een ander, genuanceerd geluid te laten horen'. De enquête zou dat andere, genuanceerdere geluid naar boven kunnen halen, verwacht de denktank.

Veel adviezen van de denktank zijn overigens voor de hand liggend of zijn al opgenomen in de afspraken die gemeenten eerder maakten. Andere gaan verder dan wat eerder is afgesproken, zoals het voorstel om bij windenergie niet te streven naar 50 procent lokaal eigendom - ofwel: de opbrengst van de energie gaat naar mensen in de buurt of het dorp - maar 100 procent lokaal eigendom.

Niet unaniem

De meedenktank was overigens niet unaniem in haar advisering. Een minderheid was wars van windturbines en liet dat ook weten. Die groep heeft ook ruimte gekregen in het advies van de meedenktank, met een pleidooi voor bijvoorbeeld kleine kerncentrales. De meerderheid van de meedenktank vindt dat geen oplossing voor de periode tot 2030, waar de adviezen over gaan.

De wethouders van de Twentse gemeenten die over de energietransitie gaan, hebben de rapportage van de meedenktank inmiddels ontvangen. Ze hebben beloofd deze te delen met hun gemeenteraden.