Roselien was zwanger en kreeg kanker

Roselien van der Wielen is 22 weken zwanger als ze te horen krijgt dat ze borstkanker heeft. Chemokuren zijn nodig om haar leven te redden. Maar diezelfde chemokuren zijn levensbedreigend voor haar ongeboren baby.

Het is in het begin van de coronatijd, april 2020. Roselien van der Wielen uit Wijchen heeft een paar weken eerder net de 20 wekenecho gehad. Het is het mooiste moment, zegt ze. Ze voelt leven in haar buik, alles zit erop en eraan, het is goed met het kindje.

Magisch moment

Ze ontdekt de kanker toevallig, twee weken na dat magische moment van de echo. Ze voelt iets in haar borst, geen knobbeltje maar er zit wel iets. Misschien een verstopte melkklier, denkt ze nog. Maar kan dat eigenlijk wel als je zwanger bent?

Ze belt haar verloskundige - langskomen kan niet vanwege corona. Zij is meteen gealarmeerd: 'Wat jij beschrijft, klinkt als borstkanker'. Van der Wielen maakt zich nog niet echt zorgen. Ook niet als de huisarts haar meteen doorverwijst naar het ziekenhuis. Kanker zit niet in haar familie, ze heeft nooit gerookt.

Maar het blijkt wel waar. Roselien en haar man Bas zijn vol ongeloof. "Ik voelde wanhoop, angst. Ik had een baby in mijn buik, een peuter thuis - hoe gaan we dit doen?"

Veel tijd heeft ze niet. De borstkanker blijkt een agressieve vorm te zijn. Er zijn al uitzaaiingen in haar okselklieren gevonden.

Jonge moeder met beginnend buikje op oncologie

Een week na het verpletterende nieuws begint ze aan haar eerste chemo.

Een jonge moeder met een beginnend buikje op de oncologieafdeling. Andere kankerpatiënten die de behandeling krijgen, kijken verschrikt naar haar op.

De chemo zal haar leven redden, maar voor de Wijchense voelt het 'hartstikke dubbel'. "Ik voel me al schuldig als ik een glas cola drink. Nu zit ik hier vergif in mijn lijf te pompen, terwijl ik een kindje in mijn buik heb. Maar ik weet ook: als ik dit niet doe, heeft mijn kindje geen moeder."

Geen roze wolk

De oncoloog heeft Van der Wielen en haar man verzekerd dat de chemo geen gevaar oplevert voor haar baby. "Ik ben toen onbewust in de overlevingsstand gegaan: dit gaan we redden." Alle leuke dingen die ze beleefde rondom haar eerste zwangerschap - van het inrichten van de kinderkamer tot aan kopen van kleertjes - blijven dit keer achterwege. Geen roze wolk. Haar emoties schakelt ze uit: kom maar door met de chemokuren. "Dan heb ik het gevoel dat je iets dóét."

De chemokuren, om de twee weken, komen hard aan en vaak ligt ze hele dagen op de bank. De klachten verergeren naarmate de zwangerschap vordert. "Ik kon niet eten, slapen, slikken. Ik kreeg medische drinkvoeding, omdat ik begon af te vallen. Maar dat wil je niet als je zwanger bent."

Ze is ongelooflijk bang dat haar kindje iets tekortkomt, maar de baby groeit goed, blijkt uit de wekelijkse echo's. Op 13 augustus, na 38 weken, wordt dochter Vinte geboren. "Alles was perfect."

'Wist niet wat ik moest denken'

Inmiddels is het alweer bijna drie jaar geleden. Roselien van der Wielen heeft alle chemo's, bestralingen en operaties achter de rug. Mentaal en fysiek is het zwaar geweest, zegt ze. "Ik wist niet meer wat ik moest denken, moest voelen, je hebt anderhalf jaar lang eigenlijk geen eigen keuzes gehad. Daarna begint het pas: het leven oppakken met een kind erbij, hartstikke pittig."

"Na de medische behandelingen zijn we als gezin, met mijn man Bas en onze dochters Bhodi en Vinte, twee maanden weg geweest met de camper. Dat was heerlijk."

Maar het valt soms nog niet mee. Natuurlijk is ze dankbaar en blij dat ze het heeft gered. Maar soms, als ze een rotdag heeft, voelt ze zich schuldig. Zit ze hier te kniezen, terwijl ze juist hartstikke blij moet zijn, elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde. "Ik kan het niet opzij zetten." Daar heeft ze hulp voor gezocht.

Lotgenoten

Zeker zo waardevol zijn de gesprekken en ontmoetingen met lotgenoten, vrouwen die hetzelfde is overkomen. Ze vinden elkaar via Stichting Ster(k), het platform voor kanker tijdens de zwangerschap. "Toen ik net de diagnose kreeg, ging ik natuurlijk op internet zoeken naar informatie. Maar ik kon niks vinden."

Dat is de reden dat ze haar verhaal wil vertellen. Om meer bekendheid te geven aan Stichting Ster(k). om vrouwen die het overkomt te helpen.

Vinte, bijna twee jaar, is nu een vrolijke peuter. Vinte, die al die tijd bij haar is geweest. "Tijdens de chemokuur sprak ik tegen mijn zwangere buik: 'we doen het samen'. Toen ze net geboren was, zei ik tegen haar: 'Bedankt dat je er al die tijd voor me was'. En toen zag ik een glimlach op haar gezicht. We zijn echt een team."

Jaarlijks tweehonderd aanstaande moeders getroffen door kanker

Kanker in de zwangerschap komt weinig voor. Jaarlijks treft het ongeveer tweehonderd vrouwen in Nederland, dat zijn ongeveer vier vrouwen per week. Borstkanker komt het meest voor.

Vorige week was 'de week voor kanker in de zwangerschap' om aandacht te vragen voor de enorme effecten van de diagnose kanker op de zwangerschap. Dat is de reden dat Roselien van der Wielen met haar verhaal naar buiten komt. Om andere vrouwen te helpen. Info: stermetk.nl