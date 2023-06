Zijn vrouwen in opmars in de Formule 1?

Zandvoort was afgelopen weekend voor het eerst de locatie voor een F1 Academy-race. In de Noord-Hollandse badplaats was te merken dat jonge, vrouwelijke autocoureurs steeds meer aandacht en kansen krijgen. Is het de opmaat tot een vrouw in de Formule 1?

Uitgestorven is het allang niet meer op het circuit van Zandvoort. Het is tijdens een weekend vol races uit verschillende klassen sowieso lekker druk rondom de racebaan. Maar zelfs vroeg op de zondagochtend is er al flink wat publiek aanwezig. Ze zijn er voor de F1 Academy. De tweede race van het weekeinde begint al om 8.40 uur, maar krijgt volop aandacht.

De fanatieke autosportliefhebber heeft de gloednieuwe klasse al aardig weten te vinden, getuige het enthousiasme dat in Zandvoort voelbaar is. De Duitse Carrie Schreiner (24), die haar eerste overwinning van het seizoen boekt, wordt vanaf een goed gevuld dakterras uitzinnig toegejuicht en als Hamda Al Qubaisi (20), tweede in de tussenstand van het kampioenschap, door de paddock loopt, moet ze een aantal keer stoppen om met fans op de foto te gaan.

De jonge vrouw uit de Verenigde Arabische Emiraten is coureur bij het Nederlandse team MP Motorsport, waar ook Emely de Heus (20) voor racet. En ook De Heus merkt het enthousiasme voor haar raceklasse. "Ik heb best wel veel nieuwe volgers erbij gekregen dankzij deze raceklasse en ook meer bekendheid in de autosport. Dit helpt mijn carrière wel", vertelt ze kort nadat ze als vijfde is geëindigd in de tweede race van het weekend. Een schouderblessure zorgt ervoor dat het haar niet lukt om voor de ogen van veel bekenden het onderste uit de kan te halen. Al wordt De Heus in de derde race nog wel knap tweede achter teamgenoot Al Qubaisi.

Emely de Heus en teamgenote Hamda Al Qubaisi. Foto: Getty Images

Haar eerste maanden in de F1 Academy gaan sowieso met vallen en opstaan. Het is niet erg, want de focus van de raceklasse ligt vooral op de talentontwikkeling van jonge vrouwen. Afgelopen winter werd bekend dat de Formule 1 dit kampioenschap in het leven riep met Susie Wolff, voormalig autocoureur en de vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff, als managing director. In zeven weekenden vol korte races rijden de vrouwen weliswaar voor verschillende teams, maar allemaal in dezelfde auto. De laatste race van het jaar is bovendien tegelijkertijd met de Formule 1 op het Circuit of The Americas in Austin, Texas.

"Het is best wel gaaf", vertelt De Heus over haar ervaringen tot nu toe. "Deze klasse is competitief, het zit vaak dicht bij elkaar. Het biedt ook veel kansen aan iedereen. We krijgen er veel testdagen bij, dus ik kan me hierdoor goed ontwikkelen als rijder. En er is veel positieve aandacht."

Ook Sander Dorsman is enthousiast. Hij is de teambaas van MP Motorsport, dat in nog veel meer raceklassen actief is dan alleen de F1 Academy, en ziet al snel een positief effect. "Ze hebben een kampioenschap op de kaart gezet waarin de rijdsters zeven weekenden met drie races hebben, maar ook vijftien 'private test days'. Ze hebben heel veel tracktime en dat zijn ingrediënten waarbij rijdsters zich kunnen verbeteren", legt hij uit.

"Net voor aanvang van het kampioenschap is Susie Wolff ingestapt en wat ik heel erg aan haar waardeer, is dat ze niet alleen naar het kampioenschap kijkt, maar ook naar de stappen ervoor en erna. Ze wil meer jonge meiden naar het karting trekken en stimuleren dat meer vrouwen werkzaam zijn in de autosport."

De vraag die aan de F1 Academy vastzit, is of het ook écht een opleiding zou kunnen zijn voor vrouwen om uiteindelijk in de Formule 1 terecht te komen, tussen de beste coureurs ter wereld. "Er gaat niet binnen een jaar een vrouw in de Formule 1 rijden", nuanceert De Heus. "Mijn generatie gaat dat denk ik niet halen. Maar de meiden die nu karten en op topniveau presteren, krijgen steeds meer aandacht. Zij krijgen kansen."

Dat ziet Dorsman ook. "Ik denk dat het zeker zou kunnen dat we ooit een vrouw in de Formule 1 krijgen", zegt hij. "Maar deze klasse heet misschien wel F1 Academy, het is niet de doelstelling om snel een vrouw in de Formule 1 te krijgen. Het moet voor deze jonge vrouwen een basis leggen voor een professionele carrière in de autosport. En dat ziet er goed uit. Er is aandacht voor en dat wordt alleen maar meer. Volgend jaar zijn alle races in een Formule 1-weekend en wordt alles live op televisie uitgezonden. Zo wordt het steeds groter."