Hans-en-grietjehuisjes enorm gewild in Twente

Natuurhuisje.nl bestormt de regio met recreatiewoningen op prachtige locaties in Twente. In totaal zijn er 450. Eén daarvan is een voormalige houten schuur in Boekelo, overgroeid met rozen en clematis. De ander is een hans-en-grietjehuis midden in het bos op Het Springendal.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Af en toe klinkt geknisper van grind als een auto voorbij rijdt naar camping Hoeve Springendal in Hezingen. Verkeer langs de rustige Hooidijk is zacht te horen. Maar verder horen huurders Kees en Frederika Bax uit Ede niets. Om hen heen is alleen bos en heide. Het huisje ligt verscholen achter dikke rododendrons.

'Dit is kritisch publiek'

Aan de voorzijde heeft eigenaar Walter Brunninkhuis het bos uitgedund, waardoor de heide spontaan terugkwam. Het uitdunnen gebeurde met toestemming van grondeigenaar Staatsbosbeheer. Die stuurt één keer per jaar een stel schapen langs om het gras te 'kortwieken'. Brunninkhuis zegt dat gasten die via natuurhuisje.nl bij hem komen bewust zijn en kritisch.

"Veel stellen van begin 20, maar ook jonge gezinnen tot zeg maar 35 jaar, die waar willen voor hun geld. Ze zijn bewust met de natuur bezig. Ze willen bijvoorbeeld weten op welke manier wij ons landschap inrichten. Hoe milieuvriendelijk is het eigenlijk?" Behalve twintigers en dertigers verhuurt hij ook veel aan 55-plussers. Zoals het echtpaar Bax, dat met vrienden is gekomen. Ze komen al jaren vanuit Ede naar Hezingen om te fietsen en te wandelen. Huren doen ze rechtstreeks en niet via Natuurhuisje.nl.

Alles moet kloppen

"Die organisatie was ons niet bekend toen wij al rechtstreeks via de Brunninkhuisjes begonnen met huren", zegt Kees Bax. Brunninkhuis vult aan dat het merendeel van de huisjes zonder de bemiddeling van tussenpersonen in de verhuur gaat.

Kees en Frederika Bax (links) huurden het zespersoonshuis, samen met een bevriend echtpaar. Foto: Reinier van Willigen

"Ik heb het platform niet meer zo nodig, maar voor beginnende verhuurders is Natuurhuisje.nl belangrijk. Mits het onderkomen aan de eisen kan voldoen. Ze zijn best streng hoor. Dat mag ook. Het is een goed concept dat tot de verbeelding spreekt. Natuurhuisje.nl zit in het duurdere segment. Zo'n huisje als dit kost 600 euro voor een weekend. Dan moet alles kloppen."

Stond geen dag leeg

Behalve het zespersoonshuis verhuurt Brunninkhuis ook meerdere appartementen in de voormalige boerderijwoning op zijn terrein via Natuurhuisje.nl. Vooral in de coronatijd overtrof de belangstelling alle verwachtingen. "Je mocht toen niet naar het buitenland. Hotels en vakantieparken zaten dicht. Alleen zelfvoorzienende huisjes met een keuken erin waren nog toegestaan. In 2020, 2021 en zelfs gedurende een deel van 2022 stond ons natuurhuisjesaanbod geen dag leeg." Wat Brunninkhuis toen meemaakte is in de veertig jaar daarvoor nooit geëvenaard, zegt hij. "Het was gekkenwerk, zo druk. Dit jaar is het iets afgenomen. Maar recreëren in de rust en in de natuur is een trend die blijft."

's Nachts hoor je uilen, overdag spechten

Anne-Marie Lemmens-Van den Berg met hond Jules voor haar huisje, waar vooral publiek komt dat gruwelt van drukke vakantieparken. Foto: Reinier van Willigen

Een zandweg leidt erheen, de Hagmolenbeek loopt achterlangs. Wie niet weet dat hier in het Boekelose buitengebied een recreatiewoning staat, die ontdekt het niet. "Dat is wat het publiek tegenwoordig wil", zegt verhuurster Anne-Marie Lemmens-Van den Berg.

De Engelse basset hound Snoopy snuffelt langs het tuinpad. Even later geëscorteerd door Jules, een grote lobbige beauceron. Dat hier honden het erf bewaken valt te begrijpen. Het erf ligt behoorlijk afgelegen, in de groene en agrarische leemte tussen het zoutdorp en Beckum. 3 kilometer verwijderd van het dorp Boekelo.

Sinds 2017 heeft de familie Lemmens hier haar natuurhuisje in de verhuur via Natuurhuisje.nl en via Vipio.com. Dat laatste platform is onderdeel van de veilingsite Catawiki en richt zich net als Natuurhuisje.nl op bijzondere locaties. Het platform heeft ook nogal wat tiny houses op de site staan.

De huidige huurders komen uit Amersfoort, aldus Lemmens. Ze zijn op hun rust gesteld. Lemmens vertelt dat haar gasten vooral vijftigers zijn, afkomstig uit Nederland. Ze kiezen bewust voor een plek waar niets te doen is. Waar zoals hier 's nachts de uilen klinken en overdag de spechten. Eekhoorns laten zich zien. Gasten hebben een eigen uitgang, via een bosje komen ze uit in een open natuurgebied.

De voormalige houten schuur, nu verbouwd tot vakantiehuisje. Foto: Reinier van Willigen

Lemmens: "Ik loop elke ochtend vanaf kwart over zeven een uur met de hond, maar ik kom nooit iemand tegen. Laatst liep ik een keer 's middags. Ook uitgestorven." Het houten huis heeft een hoog hans-en-grietjegehalte. Een geknikt dak met authentieke dakpannen, overgroeid met rozen en clematisstruiken. Binnen staat een houtkachel.

Over booking.com

Als Lemmens hoort dat Natuurhuisje.nl via online natuur- en geluidscores controleert of de onderkomens voldoen aan de strenge eisen, knikt ze en zegt: "Ik kan me daar iets bij voorstellen. Je mag alleen op dat platform als de woning echt in de natuur staat. Zoom maar eens in op dit perceel via Google Earth. Dan zie je alleen maar bos."

In 2017 gingen ze in zee met het platform, maar ook met Booking.com. De samenwerking met de laatste partij duurde niet lang. Lemmens vond dat slecht bereikbaar. Als ze al iemand aan de telefoon kreeg, dan was dat een medewerker van een callcenter die volgens haar slecht Engels sprak.

In de coronajaren was de animo voor haar natuurhuisje zo groot dat het haar bijna te veel was. "We hadden bijna voor 100 procent bezetting. Vorig jaar werd het iets minder. Maar er komen nog voldoende mensen. Dit is publiek dat gruwelt van vakantieparken. Wij vragen 400 euro voor twee nachten. Het loopt nog altijd goed."