Man werkte in gehandicaptenzorg met vervalste papieren

Een 23-jarige Edenaar werkte zeven maanden lang in de gehandicaptenzorg in zijn woonplaats als persoonlijk begeleider en liet zich uitbetalen als zzp'er, terwijl hij helemaal geen diploma had en dus niet vakbekwaam was. Toen hem ernaar werd gevraagd, toonde hij een vervalst exemplaar.

Dat bleek vrijdag bij de politierechter in Arnhem, die hem veroordeelde tot een werkstraf van 120 uur. De Edenaar is inmiddels bijna klaar met zijn mbo-opleiding wat hem straks wel bevoegd maakt om in de zorg te werken. Maar of hij met deze straf nog een VOG, een ver­kla­ring om­trent het ge­drag, krijgt is maar de vraag.

De Edenaar zei op de strafzitting dat niemand hem ooit had gevraagd naar een diploma. "Ik wist niet dat ik die nodig had." Tot hij uiteindelijk die vraag kreeg. Inmiddels had hij al heel veel gewerkt en er tienduizenden euro's mee verdiend. Hij raakte in paniek, zei hij, en vervalste er een diploma met behulp van internet.

Maar de rechter gelooft niet dat hij de papieren toen pas vervalste. Hij ging eerst bij de stichting aan het werk via een uitzendbureau. Ze hadden iemand gevraagd met kennis van onder meer epilepsie die ook medicatie moest kunnen geven. Iemand van dat bureau zegt dat de Edenaar wist wat de vereisten waren en dat hij een diploma had getoond.

Steken laten vallen

De stichting vertrouwde er vervolgens op dat het goed zat en informeerde zelf niet meer naar papieren om de deskundigheid aan te tonen. Eenmaal binnen vroegen ze de Edenaar al gauw of hij als zzp'er wilde komen werken. Hij hoefde weer geen papieren te overleggen.

Pas toen er iemand naar de instelling stapte en zei: let op, er lopen mensen rond die valse diploma's hebben, moest hij zijn vakbekwaamheid aantonen.

De stichting heeft daarmee steken laten vallen, concludeerde de politierechter. Ze had eerder naar de papieren moeten vragen.

'Fietsen met cliënten'

Het gaat om de periode maart tot eind september vorig jaar. Er was een tekort aan mensen in de zorg, dat wist hij. De Edenaar ontkent dat hij bij het uitzendbureau op gesprek is geweest en een diploma heeft getoond. Hij zegt dat hij online solliciteerde.

Hij was al bezig met de opleiding, vertelde hij de rechter. Hij deed zijn werk en zag het als stage.

"Had u niet het idee: hier zou je weleens een diploma voor nodig kunnen hebben?", vroeg de rechter. Dat had hij niet. "Wat ik deed is met cliënten fietsen en zo. Dagbesteding."

Maar hij deed ook wel nachtdiensten. "Er was een zieke en de planner vroeg of ik het wilde doen. Daar heb ik ja op gezegd." Er zou sprake van zijn dat hij medicatie toediende, maar dat ontkende hij.

"Ik heb nooit klachten gehoord", zei hij. "Ik heb hart voor de zorg. De cliënten waren gek op mij. En ik was gek op hen."

'Blind vertrouwd op uitzendbureau'

De officier van justitie vroeg zich af of hij zich wel realiseert wat het kwalijke hiervan is. "Hij deed alsof hij opgeleid was en heeft heel veel diensten gedraaid met kwetsbare mensen."

De verdediging reageerde dat er nooit een functioneringsgesprek is geweest en nooit een overeenkomst. "En nooit een klacht over zijn werk." Zij legde de schuld bij de stichting, die geen onderzoek heeft ingesteld. Wat volgens de inspectie wel moet. "Men heeft blind vertrouwd op het uitzendbureau. En het uitzendbureau heeft onzorgvuldig gewerkt."

'Veel gewerkt'

De advocaat vindt niet dat haar cliënt onder valse voorwendselen de stichting bedragen heeft laten afdragen. "Hij heeft gewoon ongelooflijk veel gewerkt. Gaten in de roosters opgevuld."

Dat valse diploma, stelde ze, was niet gemaakt om geld te vangen, maar omdat er uiteindelijk om gevraagd werd. "Hij is helemaal in paniek geraakt en dacht: wat nu. Toen heeft hij die domme zet gemaakt."

Ze verzocht de rechter het op een schuldigverklaring zonder oplegging van straf te houden.

Maar daar ging de politierechter niet in mee. "U wist dat u een diploma nodig had en hebt die niet overlegd. U bent wel aan de slag gegaan en bent ernaar betaald."

De officier had naast een werkstraf nog een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist, maar die liet de rechter achterwege.