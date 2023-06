Puck Pieterse (21) laat iedereen achter zich met een solo

In haar eerste jaar bij de profs pakt Puck Pieterse meteen de Europese titel op de mountainbike. Spannend was het niet, want de 21-jarige stak ver boven de rest uit. 'Ik voelde me zo goed dat ik meteen maar in de aanval ben gegaan.'

De zon mag dan schijnen in Krynica-Zdrój, maar de ondergrond op de 731 meter hoge plaatselijke heuvel is drassig door de regen van de dag ervoor. Op de venijnigste stroken van het parkoers is amper te fietsen, voelt ook Poek Pieters (zoals de ijverige speaker haar steevast noemt), die het daarom op een lopen zet.

Door het bos klinkt ondertussen Killing in the Name van Rage Against The Machine. Puck Pieterse is weer op haar fiets gesprongen en zwoegt behendig door de modder en de kiezels. Of springt via een houten brug richting rotsblokken. Net wanneer het ene ruige rocknummer plaatsmaakt voor het andere, Fight for Your Right van Beastie Boys, gaat Pieterse onderuit. Een technisch slippertje, in de openingsronde. Alleen door deze val stijgen de winstkansen van haar tegenstandsters even, want op fysiek niveau blijkt niets of niemand opgewassen tegen de pas 21 jaar geworden Amersfoortse.

Ongeplande solo

Met het slijk op haar overwegend witte shirt rijdt Pieterse daarna stoïcijns door, weg van haar veel ervarener concurrentes, alsof er niets is gebeurd. Ze staat de leiding niet meer af. Niemand kan aan haar tippen op dit EK mountainbike, dat dit jaar onderdeel is van de Europese Spelen in Polen.



Af en toe kijkt ze nog over haar schouder, maar dat is nergens voor nodig. Op de laatste asfaltstrook weet ze het zeker en brult het uit. Ze heeft het zwaar gehad onderweg. "Maar dat is het allemaal waard als je zo over de finish kunt komen", zegt ze.

Puck Pieterse. Foto: ANP

Na Bart Brentjens (2001) en Mathieu van der Poel (2019) is Pieterse de derde Europese mountainbikekampioen uit Nederland. De podiumceremonie wacht, maar eerst maakt ze - met een knuffel van de mascotte van het toernooi in haar hand - een praatje met afgereisde familieleden. Haar lange solo blijkt ongepland. "Mijn tactiek was om langer te wachten, maar ik voelde me zo goed dat ik meteen maar in de aanval ben gegaan. Het heeft zich uitbetaald. Dat is mooi."

En dat terwijl ze goedbeschouwd pas net is begonnen. In 2022 werd ze ook Europees kampioen, maar toen nog bij de beloften. Dit jaar gaat het hard. Heel hard. Na zilver op het WK veldrijden, begin februari, maakte ze een maand later indruk op de weg met haar vijfde plaats in Strade Bianche. Daarna benadrukte ze nog maar eens dat haar prioriteit in elk geval tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs bij het mountainbiken ligt.

Puck Pieterse op het podium, met naast haar de Oostenrijk Mona Mitterwallner en de Zwitserse Sina Frei. Foto: ANP

Na overwinningen in de wereldbekerwedstrijden in Nové Mesto en Leogang is er nu de overtuigende Europese titel. 26 seconden achter haar wordt de Oostenrijkse Mona Mitterwallner de beste van de rest, de Zwitserse Sina Frei volgt al op meer dan een minuut. Anne Terpstra, de tweede Nederlandse, wordt zesde. Fem van Empel, in februari nog wereldkampioen veldrijden vóór Pieterse, eindigt als tiende. Viervoudig wereldkampioen Pauline Ferrand-Prévot (negentiende) ziet een ereplaats in rook opgaan door pech, maar kwam daarvoor ook al niet in de buurt van de Nederlandse.

"Ik had een heel goede dag", verklaart Pieterse zelf. Ze heeft genoten van het parkoers en is diep gegaan. "Het was een mooie afwisseling tussen steile klimmetjes en technische afdalingen. Op de lange klim had ik het wel echt moeilijk. Het leek of daar geen einde aan kwam."

Ze heeft meer moeten bikkelen dan haar voorsprong doet vermoeden. Maar mag het even? 21 jaar, Europese titel op zak en absoluut een van de grote favorieten voor olympisch goud over een jaar.