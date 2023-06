Strafzaak rond Enschedese drugsbende 'on hold'

De strafzaak tegen een Enschedese wietbende rond Edo R. en Joey J., die vanuit de Burgemeester Jacobsstraat hun wiethokken en handel zouden hebben bestierd, loopt mogelijk vertraging op. Vandaag (maandag, red.) zou een laatste voorbereidende zitting plaatshebben in de Almelose rechtbank, maar die zitting krijgt een ander karakter.

Maandagochtend was het de bedoeling dat de broers Edo (34) en Sandro R. (28) en hun kompanen Bas M. (21) en Joey J. (35) zouden horen hoe de strafzaak tegen hen verder zou gaan. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen van grootschalige hennepteelt, deelname aan een criminele organisatie, witwassen en één van wordt ook verdacht van het bezit van vuurwapens.

Dat het niet zover komt deze maandag heeft alles te maken met nieuwe inzichten in strafzaken, waarbij gebruik is gemaakt van versleutelde berichtendiensten als SkyECC, EncroChat en Exclu. De politie slaagde er de laatste jaren in diverse versleutelde diensten te kraken, waardoor soms live mee kon worden gelezen met de criminele handel en wandel van verdachten.

Procesafspraken

Die nieuwe manier van werken zorgt er nu voor dat er vaker onderhandeld wordt tussen justitie en de verdediging. Dat betekent dat er maandagochtend vooral afspraken gemaakt worden over de vervolgstappen, zo blijkt uit een korte rondgang langs drie raadslieden. "Ik denk niet dat we al toe komen aan onderzoekwensen", zegt Janbart Kalk, raadsman van Bas M.

Klapdag

De zes verdachten werden maandag 9 mei vorig jaar opgepakt tijdens een grote politieactie waarbij 180 agenten betrokken waren. Het was 'klapdag' in het opsporingsonderzoek met de naam Agaran21. De politie deed die maandag invallen in dertien panden in Enschede en Delden. Daar troffen de agenten onder andere meerdere hennepkwekerijen, een hennepdrogerij en elf vuurwapens aan.

Tussen garageboxen aan de Ypkemeulenstraat in Enschede wordt een pakket overgedragen waarvan de politie vermoed dat het om hennep gaat. Foto: Politie

EncroChat

Edo R. - alias Goudlokje - wordt door de politie gezien als de leider van de organisatie, samen met Joey J., die 'Stekkenboer' wordt genoemd in de chatgesprekken die de verdachten met elkaar hadden. De broers en hun organisatie waren in beeld gekomen nadat de landelijke recherche in een onderzoek naar gebruikers van de versleutelde berichtendienst EncroChat op de handel en wandel van de Enschedese bende stuitte, zo onthulde deze site al eerder.

In de buurt van de families R. en J. werden de aanhoudingen met gejuich ontvangen. Buren klaagden in de jaren ervoor steen en been over het gedrag van de families, die zich boven de wet stelden en onaantastbaar waanden.

Onlangs besliste het hoogste rechtscollege van ons land, de Hoge Raad, dat de gegevens die de recherche uit de ontsleutelde berichten heeft verkregen, mogen worden gebruikt voor de bewijslast in strafzaken. En dat is een bittere tegenvaller voor de verdediging.

Teleurstellend

Umut Ural, de Enschedese strafpleiter die Sandro R. bijstaat, steekt zijn teleurstelling over het arrest van de Hoge Raad niet onder stoelen of banken. "Dit is voor ons als verdediging een uiterst teleurstellend arrest, zo eerlijk moeten we zijn", zegt hij desgevraagd.

Hij hekelt het gemak waarmee de Hoge Raad gelooft wat buitenlandse diensten vertellen. "We moeten blijkbaar maar uitgaan van het interstatelijke vertrouwensbeginsel. De Hoge Raad zegt wat kort door de bocht dat we er vanuit moeten gaan dat, als landen om ons heen chatberichten ontsleutelen al dan niet na een verzoek vanuit Nederland, we erop moeten vertrouwen dat alle regels daarbij zijn gevolgd. Daar vinden wij wel iets van."

Umut Ural (rechts) met zijn kantoorgenoot Janbart Kalk. Beiden staan verdachten bij in het onderzoek Agaran21. Foto: Kalk & Ural Strafrechtadvocaten

De Oldenzaalse strafpleiter Jeroen Michels, die Joey J. bijstaat, zegt realistisch te zijn. "Ik zag dit arrest ook wel aankomen. We zien dat het OM in zaken waarbij diensten als SkyECC, EncroChat en Exclu een grote rol spelen met de verdediging tot procesafspraken probeert te komen om de vaart erin te houden. Ik begrijp die korte klap van het Openbaar Ministerie wel, maar het is wel zaak om goed te kijken wat er ligt tegen verdachten en hoe we dat als verdediging kunnen verifiëren."

Het betekent voor de verdachten uit de Enschedese wietbende in elk geval dat de zaak vertraagd wordt. Ze zijn allemaal onder voorwaarden op vrije voeten gesteld en maandag zal wellicht een beslissing genomen worden over de wijze waarop ze hun voorlopige vrijheid kunnen benutten, want de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak zal op z'n vroegst in 2024 zijn.