De Parade in Eindhoven is een vertrouwde aftrap van de zomer

Al op de eerste avond voelde De Parade in Eindhoven vrijdag direct knus en huiselijk aan. Het theaterfestival doet deze zomer ook nog Den Haag, Utrecht en Amsterdam aan.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het wijntentje, de zweefmolen, de bar waar het water uit het dak spuit, woest uitgedoste artiesten die reclame maken voor hun shows - dat is allemaal De Parade. De tenten waarin de dans-, cabaret-, muziek- en theatershows plaatsvinden staan in een cirkel om al dat openluchtvertier heen.

Bezoekers zijn er ook, meteen de eerste avond al. Dat is anders dan vorig jaar, toen het begin in Eindhoven nog wat magertjes was. Nu staan de mensen tevreden te glimmen met een drankje in de hand, alsof hun favoriete stamkroeg weer open is. De kassa laat weten dat er al twee keer zoveel kaartjes zijn verkocht als vorig jaar.

Verwarring, onmogelijke verliefdheid en chantage

Het oogt barok, het voelt nostalgisch en het is goed voor een glimlach, dat is wat mensen aantrekt in De Parade. Geen wonder dus dat de voorstelling Fünf, sechs, alles Flex al meteen stampvol zit. Deze voorstelling van Het Zuidelijk Toneel en Club Gewalt is de derde in een serie kluchten die al eerder op De Parade te zien waren. Je hoeft de serie niet te kennen om de opzet te snappen.

De vroegnegentiende-eeuwse Johann Nestroy dient steeds als inspiratiebron. Hij schreef bizarre kluchten over persoonsverwarringen, onmogelijke verliefdheden en chantage. De acteurs vertellen zijn verhalen in een knappe zang-rap met geluidseffecten. In Fünf, sechs, alles Flex speelt de dochter van een rijke professor een rol in zo'n situatie. Er zijn bedienden die te veel van hun bazen weten en dat op allerlei manieren proberen uit te buiten.

Voor de Paradenieuwkomers kan dit een prima kennismaking met het tentjestheater zijn, al was het maar omdat het snoeiheet is in Teatro Cuatro, de tent waar het stuk speelt. Dat is ook De Parade: je zit op lange houten banken, schuift dichter naar elkaar toe als het nodig is en vooruit, dan maak je ook meteen kennis. Die campingsfeer in combinatie met vernuftig vermaak glijdt er in Eindhoven soepel in. Het publiek hoeft nauwelijks aangespoord te worden om mee te doen met liedjes of dansjes.

Briljant in al zijn eenvoud

We lopen dus swingend de tent uit, meteen gearmd door naar Boys Won't Be Boys, het prachtconcept van Rikkert van Huisstede dat al vijf jaar door Nederland toert. Het idee is briljant in al zijn eenvoud. Met workshops in het hele land worden verhalen over gender opgehaald. Want niemand past helemaal in die mal van mannelijkheid die de maatschappij ons oplegt. Tel daarbij op dat jongens op middelbare scholen worden uitgelachen om hun broodtrommel (want die is 'gay'), en 'homo' daar nog steeds een veelgebruikt scheldwoord is, en je begrijpt dat zelfs het vinden van je eigen mal al niet eenvoudig is.

De Parade is in Eindhoven vlak bij het Parktheater neergestreken. Foto: Ruud Balk

Boys Won't Be Boys lokaliseert én bevrijdt de heimelijke verlangens. Met steeds nieuwe vertellers vernieuwt de voorstelling zich ook, en daardoor verschilt de theatrale kracht steeds, maar de ontroering is er niet minder om. In dit geval raakt vooral Mats Lodenstijn als Miss Gloss het hart. Hij staat in een hoek van de tent en vertelt, met fraaie make-up, een baardje en een vrouwelijke legging met pumps, over zijn behoefte om vroeger alle jurken uit de verkleedkist te passen.

Hoe hij vervolgens als meisje naar een carnavalsfeest wilde, maar dat zijn moeder hem tegenhield om hem te beschermen tegen het oordeel van zijn klas. Sindsdien draagt hij geen jurken meer - maar nu kan hij er in ieder geval over zingen - en hoe. Gastheer Roi Soleil benadrukt na dit lied nog een keer dat we allemaal zelfgekozen familie kunnen zijn en dat mogen we elkaar ook vertellen, liefst door elkaar diep in de ogen te kijken.

Weer die knuffelige publieksparticipatie, een truc die ook bij Ta Mère van Sanne Wallis de Vries, Suzanne Mateysen en Tessel Beek wordt toegepast: we doen als publiek allemaal een dansje met de armen mee, en eindigen in een wederzijdse high five. Deze 'meidengroep' moet nog een beetje op stoom komen, maar heeft wel alvast het catchy nummer Voor me leeftijd in de aanbieding: 'Was jij de wijn/ was ik de kaviaar/ uit een verschillend/ maar perfect jaar'.

Er is één wat stiller tentje

Buiten staan intussen in de Stille Disco steeds meer mensen met koptelefoons op te dansen, uit bijna alle tenten klinkt muziek of gelach. Er is één wat stiller tentje, waar stemmen van kinderen over hun huis vertellen: de expositie Thuis. Tientallen nieuwkomerskinderen, verspreid door het hele land, maakten in kartonnen dozen hun huis na en laten die bouwwerken op foto's zien. Het past wonderlijk goed, zo'n veelheid aan thuizen van verplaatste kinderen, op een festival dat al jaren hetzelfde uitstraalt, maar steeds op een andere plek.

Alles blijft hetzelfde en alles verandert, om de twee weken staan er verse artiesten op het programma. Je kunt je bijvoorbeeld nog verheugen op Laura van Dolron, Conny Janssen Danst en Gavin-Viano. Voor de ouderen is er gratis Het Danspaleis, waar je samen op een krakerig plaatje de Engelse wals kunt dansen. Een dansfeestje waarvan de fraaie ondertitel voor de hele Parade zou kunnen gelden: Tankstation van Levensvreugde.