Politie werd vorig jaar al gewezen op gevaren van Jamel L.

De Middelburgse vrouw, die vorig jaar twee keer aangifte deed tegen Albert Heijn-steker Jamel L. (56), vindt het onbegrijpelijk dat het Openbaar Ministerie beweert dat er in Nederland niets bekend was over veroordelingen van de man in Curaçao en Engeland. 'Een keiharde leugen!'

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De alleenstaande moeder stapte vorig jaar naar de politie, omdat ze werd bedreigd door de destijds in Middelburg wonende L. Twee keer deed de vrouw aangifte van seksuele intimidatie, stalking en bedreiging met de dood. Ze vertelde de politie doodsbang te zijn en in beide aangiftes (die in het bezit zijn van deze krant) maakte de vrouw expliciet melding van de veroordeling in Curaçao. Ze verwees ook - mét documentatie - naar het vonnis in Engeland.

De Middelburgse overhandigde de politie bij haar aangiftes ook een brief uit 2015 waarin een psychiater meldt dat er qua 'psychiatrische zorg niet veel van L. verwacht moet worden'. In het schrijven van de dokter staat ook dat L. niet meer welkom was in Engeland en in Nederland was 'uitgeburgerd middels een enkele reis naar Curaçao en dat het zowel in Engeland als in Nederland nooit gelukt was om hem in het gareel te krijgen'.

"Het komt erop neer dat mijn aangiftes niet goed zijn gelezen'', zegt de vrouw, die niet met naam genoemd wil worden. "Hoe kan iemand uitgeburgerd zijn zonder dat justitie daarvan wist? En wat ik me ook afvraag: Hoe kan ik de veiligheid mijn dochter garanderen als justitie in Nederland glashard liegt over het feit dat die informatie niet bekend was?"

Volgens minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) waren het OM en de rechtbank in Nederland niet helemaal op de hoogte van het strafrechtelijke verleden van L. Hij laat nu onderzoeken hoe dat kan. "Weerwind had beter met de slachtoffers kunnen spreken'', zegt de Middelburgse vrouw. "Als de minister dat had gedaan was voor hem duidelijk geworden dat sommige mensen hun werk niet goed hebben gedaan.''

Dreigen met volle jerrycans

Eerder deze week vertelde de vrouw al hoe ze door L. werd bedreigd nadat ze hem aan werk en een huis had geholpen in Middelburg. Dat de man onder meer met volle jerrycans dreigde om de boel in brand te steken. "De officier van justitie wilde toen geen 'olie op het vuur gooien' en daarom werden mijn zaken aangehouden, zo kreeg ik te horen. Dan moet het OM nu niet zeggen dat die informatie over Jamel er niet was, want dat klopt dus niet. Het is een keiharde leugen. Ik heb namelijk alle bewijsstukken netjes op datum gerangschikt achtergelaten bij de politie.''

Sinds de fatale steekpartij in de Haagse vestiging van Albert Heijn komt steeds naar buiten over over het gewelddadige verleden van L. In 2009 werd de man veroordeeld door een rechter in Engeland en in Curaçao kreeg hij in 2018 tbs opgelegd. De maatregel werd niet uitgevoerd omdat er op het eiland geen geschikte kliniek bestaat. In Nederland kwam L. meerdere keren in aanraking met de politie. Niet alleen in Zeeland, waar hij voor meerdere winkels een verbod had om binnen te komen, maar ook in de regio's Rotterdam en Den Haag.

Bij het drama in de supermarkt kwam dinsdag de 36-jarige Antoneta Gjokja uit Roemenië om het leven. Vrienden, familieleden en oud-collega's zijn in diepe rouw na de schokkende dood van de 'altijd vriendelijke en hardwerkende' vrouw.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaf vrijdag aan voorlopig niet meer te zullen reageren op vragen over het strafrechtelijke verleden van Jamel L. "Dit wordt uiteraard wel uitgezocht om later op de openbare zitting te kunnen inbrengen", aldus het OM.