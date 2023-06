Het emotionele pad van judoka Angelica (39) op de Special Olympics

In het judo draait het niet alleen om medailles, maar ook om persoonlijke groei, plezier en de kracht van het meedoen. Zeker op de Special Olympics, het grootste multisportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Tussen alle atleten schittert daar Angelica van der Wel, een judoka uit Hoogvliet wiens reis naar Berlijn gekenmerkt werd door tegenslagen en triomfen. Dit is het verhaal van Angelica, haar 'gouwe' coach en de betekenis van succes op en buiten de mat.

Monter en vrolijk loopt Angelica van der Wel (39) van de mat af in de Messe, de grote locatie waar veel sporten op de Special Olympics worden gehouden. De judoka uit Hoogvliet vond het spannend, maar tegelijk ging het best wel makkelijk bij de divisioning, waarbij alle atleten worden beoordeeld op hun motoriek en kracht en er een inschatting wordt gemaakt welk wedstrijdniveau de judoka aan kan. Het is bijzonder dat het zo goed ging, want in april zag het er even niet naar uit dat Van der Wel überhaupt mee kon naar het evenement in de Duitse hoofdstad.

In Beverwijk ging het in april mis bij een wedstrijd. "Ik kreeg twee tia's", blikt ze terug op die dag. "Ik moest naar de EHBO, daarna naar het ziekenhuis, maar een dag later ging het eigenlijk al wel weer goed."

De fitheid van de judoka heeft er waarschijnlijk aan bijgedragen dat ze snel en goed kon herstellen van een kleine bloedprop in haar hersenen, zegt coach Rob Hoogendijk. "Er is gelukkig geen restschade. De medicijnen sloegen aan en ze is fit door het judo, waardoor ze goed herstelde. Ook mentaal, hè. Ze heeft buiten de mat tegenstanders gekregen, die haar proberen te vloeren, maar de tia's hebben haar niet klein gekregen. Het is een doorzetter."

'Gouwe' coach

Als Hoogendijk zo over zijn pupil praat, klinkt naast hem zachtjes het ophalen van een neus. Van der Wel probeert een snik weg te slikken, ze begint langzaam te huilen. "Door deze gouwe coach ben ik er zo snel bovenop gekomen. Hij was er meteen positief over, ik had in het begin echt niet gedacht ik hier zou staan. Dit is een overwinning op mijzelf. En vind ik het voor het team ook zo mooi. Zij zagen het gebeuren en dachten misschien wel dat ik niet zou overleven en nu staan we hier toch maar mooi, in Berlijn. Geweldig, toch?"

Zes judoka's van sportschool West Sports uit Vlaardingen vormen in Berlijn de Nederlands judoploeg op de Special Olympics. Te midden van al die judoka's, die even daarvoor met elkaar aan het sparren waren, ontspint zich dan een prachtig en emotioneel tafereel. Teamgenoot en maatje Jarno Brigitta, ook een judoka uit Hoogvliet, ziet de traan over de wang van Van der Wel rollen en ziet haar lippen trillen. Hij slaat een arm haar heen. Troost haar.

"Niet huilen, joh", fluistert hij nog, maar Van der Wel legt snikkend haar hoofd tegen zijn schouder en knuffelt hem terug. Coach Hoogendijk staat er naast en kijkt ernaar met ogen die ook bij hem vol beginnen te lopen. In de diepte van zijn traan en de meevoelende blik op zijn gezicht is de energie, de tijd en de liefde van de afgelopen jaren te zien. Twee van zijn pupillen laten in Berlijn zien dat er buiten de mat veel belangrijkere wedstrijden worden gewonnen.

"Soms kun je dingen doen, waarvan andere mensen zeggen dat het niet kan. Soms kan het dus wel. Waar een wil is, is een weg", zegt Hoogendijk. "Angelica heeft een stip aan de horizon gezet en daar houdt ze zich aan vast."

Allemaal voor goud

Die stip aan de horizon is niet alleen de deelname, maar heeft stiekem ook een gouden kleur. Winnen, dat is wat Van der Wel het liefst wil. "Als ik meedoe wil ik graag een gouden medaille halen. De coach zegt ook: 'We gaan allemaal voor goud'. Mijn ouders zijn ook benieuwd, vinden het ook spannend of ik goud kan halen, maar als ik het niet haal zijn ze ook heel trots, hebben ze al gezegd."

Datzelfde geldt voor coach Hoogendijk. "We gaan eruit halen wat erin zit, maar het belangrijkste is dat je van jezelf wint. Dan heb je altijd goud, toch? Dat zit bij Angelica wel goed."