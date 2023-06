Niet alle tuinplanten zijn onschuldig

De zomer staat voor de deur, we kunnen weer lekker de tuin in. Maar let wel op met huisdieren en kinderen. Niet alle tuinplanten zijn zo onschuldig als ze eruitzien. Tuinontwerper Harry Pierik uit Zwolle geeft een rondleiding door zijn tuin en heeft tien veelvoorkomende, giftige tuinplanten op een rijtje gezet. Heb jij een van deze planten in je tuin staan?

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Klimop

De klimop ziet er misschien niet smakelijk uit, maar wanneer aan de volwassen plant besjes groeien, kan dit er aantrekkelijk uit zien. Deze besjes zijn voor vogels prima te eten, maar mensen kunnen zich er beter maar niet aan wagen. Het eten van deze plant kan zorgen voor flinke maagproblemen.

2. Buxus

Van buxus kunnen de zaden, bladeren en bast van de wortel leiden tot vergiftiging. In de plant zit de gifstof buxine en die kan zorgen voor maagproblemen, verlamming en ademhalingsproblemen. Gelukkig ziet de plant er niet smakelijk uit dus als je er niet van eet, is er niks aan de hand.

3. Wolfsmelk

De naam zegt het al, uit deze plant komt melksap dat giftig is. Dat sap komt vrij als je het plantje aanraakt en beschadigt. Als je dat sap op je huid of in je ogen krijgt dan kan je daar flink last van krijgen.

4. Kerstroos

De kerstroos is een prachtige plant maar ook enorm giftig. Bij het eten van de plant kunnen maagproblemen voorkomen, maar het kan ook schade veroorzaken aan je hart of hersenen. Het eten van deze plant gebeurt niet snel, kerstroos is zo bitter dat iedereen het meteen zou uitspugen.

5. Hulst

De stekelige blaadjes van de hulst zal je niet snel eten, maar de rode besjes zien er wel aantrekkelijk uit. Zowel de besjes als de blaadjes zijn giftig. Het eten van enkele besjes is redelijk onschuldig, maar bij inname van vijf of meer kan je flink ziek worden.

6. Lelietjes van dalen

Lelietjes-van-dalen zijn prachtige bloemen om in je tuin te hebben en ze geuren heerlijk. Maar een nadeel: ze zijn in alle delen dodelijk giftig. Het is ook een mooie plant om op een vaasje te zetten, maar pas op met het water waar het in gestaan heeft. Drink je dat op dan kan dat fatale gevolgen hebben.

7. Salomonszegel

De salomonszegel heeft wit-groene bloemetjes en krijgt zwarte besjes. Deze besjes hebben een zoete smaak, maar zijn voor mensen giftig. Wel heeft de plant medicinale werkingen als je hem op je huid gebruikt. Het wordt wel gebruikt bij blauwe plekken en zweren.

8. Lelie

De lelie is niet zozeer giftig voor mensen, maar kan wel gevaarlijk zijn voor katten. Uit deze bloem komt stuifmeel dat ook in je kleren kan gaan zitten. Als dat op de vacht van de viervoeter komt en die zichzelf vervolgens schoonlikt kan dat ernstige gevolgen hebben.

9. Taxus

Taxus is een ideale plant voor in de tuin, maar ook supergiftig. De bast, het blad en zelfs het stuifmeel kan bij inname zorgen voor ademhalingsproblemen, een verhoogde hartslag en kan fataal zijn. Het vruchtvlees van de besjes is wel eetbaar, maar let op: de pit in de bes is wel weer giftig. Het is daarom beter om deze bessen niet te eten.

10. Goudenregen

Een prachtige kleine boom voor in de tuin, maar uiterst giftig voor mensen: de goudenregen. In de boom zitten peulen en bloemen die er eetbaar uit kunnen zien, maar wanneer je die eet kan je er behoorlijk ziek van worden. Het advies van Harry Pierik is om deze boom te vermijden in een tuin met kleine kinderen.

Jong geleerd