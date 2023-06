Geen sprookje: Efteling wil bijna alle stroom zelf opwekken

De droogte van de afgelopen weken maakte het weer duidelijk: het klimaat verandert. Ook de Efteling is druk bezig daarop in te spelen, al dan niet aangespoord door de nodige landelijke ophef. Na reacties over een 'verspillende' waterpomp werd die direct aangepast. Andere fonteinen in het park waren sowieso al later aan de beurt. Maar dat is niet de enige uitdaging: het park wil vanaf 2030 bijna alle energie zelf opwekken. Een hele operatie.

25.500 zonnepanelen. Dat aantal moet deze zomer voor een groot deel van de energie in de Efteling zorgen. 35 procent van het jaarlijkse stroomverbruik wordt al door het park zelf opgewekt, dat moet binnen zeven jaar bijna 100 procent worden. Een megaklus omdat de Efteling in een jaar ongeveer net zoveel verbruikt als 8750 huishoudens, becijferde het park vorig jaar.

Zonne-energie wordt opgewekt met panelen op verschillende attracties. Het dak van de darkride Symbolica is het meest opvallend: vanuit de Pagode is de 'kasteeltuin' met zonnepanelen duidelijk te zien. Ook de daken van De Vliegende Hollander, Station de Oost en kantoorgebouw het Gildehuis zijn allemaal bedekt met panelen.

Daken niet vol zonnepanelen

Daar is wel voorzichtigheid bij geboden: brandweerexperts adviseren juist daken niet vol te leggen met zonnepanelen. Het blussen van branden wordt erdoor bemoeilijkt en de glasscherven raken verspreid over de wijde omgeving. de Efteling verwacht echter niet snel in de problemen te komen: "We leggen niet alle daken in het park vol en maken liever gebruik van terrein buiten het park."

De meeste zonnevelden komen buiten de Efteling te liggen. Aan de westzijde van het park ligt een veld met 12.000 panelen en op de daken boven een parkeerveld liggen net zoveel zonnepanelen. "We hebben er nu meer dan genoeg", zegt Van Gils. Zonnestroom biedt namelijk niet de volledige oplossing: "In de winterperiode doen de panelen niet of nauwelijks iets. Dan zijn we afhankelijk van het inkopen van EU-windstroom." Die energiebron zal altijd belangrijk blijven als stroom zelf opwekken niet lukt.

Gasloos

Klimaatneutraal betekent volgens de woordvoerder ook niet dat er geen elektriciteit wordt gebruikt. Zo voorziet de Efteling jaarlijks voor meer dan 25 procent zichzelf van duurzame stroom. Toch draait nog maar één themagebied bijna volledig zonder gas. De achtbaan Max & Moritz en de bakkerij ernaast hebben geen aardgas nodig. Een restaurant uit 1987 in hetzelfde gebied doet dat nog wel. Vanaf de winter wordt ook dit horecapunt elektrisch verwarmd. Er komen meer veranderingen aan, want alle nieuwe uitbreidingen zijn gasloos.

"Bij de nieuwe attractie Danse Macabre gaat de restwarmte van het ritsysteem het gebouw mee verwarmen", legt Van Gils uit. Vroeger werd die overgebleven hitte alleen maar als zweetopwekker gezien en daarom naar buiten geventileerd. Oudere delen van het park gaan geleidelijk aan ook van het gas af: in de hoek van Fata Morgana draaien alleen watershow Aquanura en horecapunt Oase nog op aardgas.

Drukknop op drinkfontein

Dat er ook nog veel te verbeteren valt, bewees een discussie afgelopen week over sprookjesachtige pompen in het park. Water stroomde door een verrassingseffect vaker in de put aan de voet van de installatie dan in een waterfles of bidon onder de kraan. Het lokte een discussie uit over waterverspilling in de Efteling. Zo bekijkt het park nu of drinkfonteintjes bij toiletten en pleinen, waarvan sommigen permanent water sproeien, uitgerust moeten worden met een sensor of drukknop.

Uit de ganzenbekken van de Ganzenhoedster-drinkfontein op het Anton Pieckplein stroomt bijvoorbeeld al 68 jaar lang een onafgebroken waterstraal. Een moderne sensor zou aan die nostalgie een einde maken, maar daar deinst de Efteling niet voor terug. "Duurzaamheid is al onderdeel van ons DNA sinds de oprichting van het natuurpark", countert woordvoerder Steven van Gils juist. "Met het voorkomen van verspilling van drinkwater zijn we nu druk bezig."

Prijskaartje

Ook naar het weggooien van eten wordt kritisch gekeken. Het kan zomaar gebeuren dat eten bij het afval belandt als het aantal restaurantbezoekers in het laatste uur van een drukke dag tegenvalt. "Dat kan altijd, maar we zijn er door de jaren heen slimmer mee omgegaan. We schatten het eten dat we nodig hebben beter in. Maar dat iets weg moet kan je helaas nooit voorkomen. Wat er wordt weggegooid, gaat sowieso al in de juiste afvalstroom mee", licht het park toe.

Eén van de grootste pretparken van Europa bijna helemaal zelf voorzien van stroom, geen water verspillen en elke nieuwe attractie bouwen met de modernste duurzame snufjes. Daar hangt een prijskaartje aan: in 2022 alleen al werd 58,2 miljoen euro geïnvesteerd in voornamelijk duurzame projecten. "Het is lastig om precies te duiden hoeveel alles in de toekomst gaat kosten. Het is een investering, maar we vinden het belangrijk", verklaart Van Gils.

Zorgen over stikstof

Veel innovaties gaan mogelijk meer kosten dan wat in de afgelopen jaren al is betaald. Sommige veranderingen zijn relatief simpel: zo is elke nieuwe lamp een led-variant. En met het oppompen van koud grondwater onder het park worden gebouwen nu al gekoeld. Warmtepompen verhogen de temperatuur van het water in de winter om bezoekers te verwarmen. Na gebruik gaat het water direct weer de grond in. De 'gewonnen' kou en warmte wordt opgeslagen in het grondwater en kan een seizoen later als energie worden gebruikt.

Maar de Efteling onderzoekt of opgewekte energie (ook van de zonnepanelen) daarnaast kan worden opgeslagen in een batterij. Zo'n project is ambitieus, maar volgens Van Gils wel haalbaar. Toch zijn er zeker uitdagingen. "Er moet genoeg kennis aanwezig zijn en de materialen die we nodig hebben zijn niet altijd beschikbaar", somt de woordvoerder op. Ook speelt de stikstofcrisis de Efteling parten. Zo belandden volgens pretparksite Looopings plannen voor een gelanceerde achtbaan in de prullenbak door zorgen over duurzaamheid en stikstof.

Naast het feit dat ook de coronacrisis roet in het eten gooide. En met de huidige natuurvergunning mag de Efteling 'maar' 5 miljoen bezoekers per jaar ontvangen. En als die bezoekers vaker dan één keer in een jaar langskomen, mogen er nog minder mensen naar binnen.

Rekening houden met de 'buurman'

De 'buurman' van de Efteling is namelijk het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen: "Voor iedere ontwikkeling hebben we een vergunning nodig, en we moeten rekening houden met de stikstofuitstoot als we iets bouwen. We liggen immers naast een Natura 2000-gebied."

Met de duurzaamheidsmaatregelen hoopt het park de uitstoot drastisch te verminderen en die problemen voor te zijn. "Zelfs de poffertjes bakken we elektrisch. Het is de bedoeling om de natuur en omgeving te behouden en mooier te maken", besluit Van Gils.