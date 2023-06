Sekswerkers mogen in Utrecht thuis klanten ontvangen

Net als kappers en de nagelstylistes mogen sekswerkers nu ook thuis klanten ontvangen in Utrecht. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemt hiermee in. "Sekswerk is gewoon werk."

Tien jaar nadat Utrecht de seksboten aan het Zandpad en de ramen in de Hardebollenstraat sloot, slaat de stad een nieuwe weg in met sekswerk. Naast de mogelijkheid om thuis te werken, wil de gemeente voor een proefperiode ruimte bieden aan sekswerkers om samen onder één dak aan de slag te gaan. Het gaat om maximaal vijftien werkplekken op twee locaties in de stad, waar klanten na een afspraak via bijvoorbeeld internet terecht kunnen in kamers van een soort 'lovehotel'.

Utrecht zette na de gedwongen sluiting van het Zandpad in juli 2013 lange tijd in op een nieuwe prostitutiezone. Hiervoor was het oog gevallen op een strook grond op de hoek van het Zandpad en de Einsteindreef in de wijk Overvecht, op steenworp afstand van de voormalige seksbootjes. Een zoektocht naar een (betrouwbare) exploitant voor het Nieuwe Zandpad liep bij herhaling op niets uit.

Om het langslepende dossier vlot te trekken, werd een commissie onder leiding van oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager om advies gevraagd. Grootschalige raamprostitutie zoals aan het Zandpad is volgens de commissie Sorgdrager niet meer van deze tijd. Klanten zoeken sekswerkers in toenemende mate online en spreken vervolgens thuis of in een hotel af. Thuiswerken is nu nog illegaal.

Overlast moeder

Een aantal (kleine) partijen in de gemeenteraad vreest dat thuiswerkende sekswerkers tot overlast voor omwonenden gaan leiden. Partijen stelden dat de vergelijking die wethouder Eerenberg maakte met kappers en nagelstylists die thuiswerken, niet opging.

Raadslid Yvonne Hessel van Utrecht Solidair zei dat haar moeder naast een vrouw had gewoond die thuis klanten ontving. "Er werd 's nachts bij mijn moeder aangebeld omdat klanten zich vergisten. Buiten draaiden continu dieselmotoren van taxi's, die wachtten op een vluggertje." Volgens Hessel was er ook wel eens 'gebonk' te horen, als een sekswerker een agressieve klant had. "Dit gaat overlast geven", was haar voorspelling donderdag in een vergadering van de gemeenteraad.

Wethouder Eelco Eerenberg (D66) verzekerde dat de gemeente ingrijpt bij overlast. Dat de nieuwe regels tot een stroom aan klachten gaat leiden, gelooft hij niet. "Er zijn nu ongeveer vierhonderd sekswerkers in actie, maar het is niet zo dat op jaarbasis op vierhonderd adressen sprake is van overlast. Sekswerk is gewoon werk."

Panden van de gemeente

Het is nog niet bekend waar de twee locaties komen waar meerdere sekswerkers een ruimte kunnen huren. De beoogde locatie voor het Nieuwe Zandpad is in elk geval niet in beeld, aldus wethouder Eerenberg. Een poging van het CDA en Denk om gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente uit te sluiten, kreeg onvoldoende steun in de gemeenteraad.

Tijdens het debat in de raad werd duidelijk dat de terugkeer van de tippelzone, die in 2021 sloot, op termijn niet is uitgesloten. Meerdere partijen willen - in navolging van het advies van de commissie Sorgdrager - een plek waar een beperkt aantal straatwerkers aan de slag kan. De wethouder toonde begrip voor deze wens, maar wil dat pas 'op termijn' gaan onderzoeken.