Neergestorte straaljagers laten diepe sporen na

De vuurzee ziet hij nog regelmatig terug in zijn dromen. Henk Hankamp speelt buiten in de zandbak als er twee straaljagers neerstorten bij zijn ouderlijk huis in Geesteren. Het ongeluk, dit voorjaar precies zestig jaar geleden, raakt in de vergetelheid maar heeft grote impact op zijn leven. 'Het beeld van dat brandende huis raak ik nooit meer kwijt.'

Hij zit in zijn voortuin en wijst naar de hoek van zijn huis. Daar, in de schaduw van een lindeboom, zit Henk Hankamp in de zandbak als een van de grootste vliegongelukken in de geschiedenis van Twente zich boven zijn hoofd voltrekt. Het is een warme voorjaarsdag in 1963 en het anders zo stille land tussen Geesteren en Manderveen wordt voor even landelijk nieuws. "Er gebeurt hier nooit iets. Behalve dan op die ene dag. Twee straaljagers die elkaar raken en vervolgens neerstorten: het stond de dag erna op de voorpagina van alle kranten."

Hoewel er geen slachtoffers vallen, is de schade van het ongeluk groot. Een van de vliegtuigen komt terecht in een weiland, het andere in de voortuin van de boerderij waar Hankamp samen met zijn ouders en een tante woont. Door de brandende kerosine vat het voorhuis van de boerderij vlam. Brokstukken vliegen in het rond, ruiten springen kapot. "Mijn ouders zeiden later: Het was alsof de bliksem was ingeslagen."

Soldaten om het huis

Eigen herinneringen heeft hij niet, behalve dan het beeld van het vuur. "Dat komt steeds maar weer terug in mijn dromen. En dan zie ik ook soldaten lopen naast ons huis. Ze geven me chocola. Van mijn ouders heb ik later ook begrepen dat dat klopt. Van hen weet ik ook wat er met me is gebeurd toen dat vliegtuig op ons huis afkwam. Mijn tante, die toevallig buiten was, heeft me uit de zandbak gehaald en achter de boerderij op een platte wagen getild. Later zagen ze dat er een stuk van de vleugel op de zandbak lag. Een kwestie van een paar seconden, en ik was er niet meer geweest."

Hij is 62 nu, Henk Hankamp. Het verhaal van de neergestorte straaljagers is een onderdeel geworden van zijn leven. "Ik was een kind, maar de impact van zoiets is groot. Veel groter dan je zelf aanvankelijk beseft. Mijn ouders hebben dat verhaal natuurlijk vaak verteld. Het besef dat we ontsnapt zijn aan een ramp, was heel sterk. Naarmate het verder weg kwam in de tijd, werd dat besef ook steeds groter. Als mensen niet weten waar ik woon, zeg ik nog altijd: op de plek waar toen die straaljager is neergestort."

Verhalen in de familie

Hankamp woont nog altijd op dezelfde plek. Nu het precies zestig jaar geleden is, is zijn behoefte om iets meer te weten over het ongeluk alleen maar groter geworden. "Ik ken natuurlijk de verhalen uit de krant en de verhalen van mijn familie. Maar voor de rest is er heel weinig over te vinden. Het ongeluk, hoe ingrijpend het ook was, is eigenlijk volledig in vergetelheid geraakt."

Wat er die dag precies gebeurde, heeft hij inmiddels gelezen in de kranten. De straaljagers, twee F 86 K Sabres van luchtmachtbasis Twenthe, vliegen samen met twee andere toestellen in formatie over het grensgebied bij Geesteren en Manderveen. Ze zijn die ochtend bij stralend weer opgestegen. Als de vleugels van de betrokken vliegtuigen elkaar raken, verliezen de piloten de controle. Ze brengen zichzelf via de schietstoel in veiligheid en komen er, op een paar kleine verwondingen na, zonder kleerscheuren vanaf. Beide vliegtuigen vliegen in brand en laten een spoor van brokstukken na. Volgens ooggetuigenverslagen zijn brandweerkorpsen nog tot laat in de middag bezig met blussen.

"De consternatie was groot. Mensen uit de omgeving probeerden bij ons op het erf te komen. Ze zeiden gewoon dat ze familie van ons waren. Als ik de foto's bekijk in de kranten, dan zie ik ook allerlei mensen bij ons die ik helemaal niet ken. In Manderveen stond de hele school op straat te kijken naar het vuur in de verte. Nog dagen na het ongeluk hebben mensen van defensie ter plekke onderzoek gedaan."

Geluk

De schade die het vuur aanricht in de boerderij, blijkt uiteindelijk mee te vallen. "We hadden net verbouwd. Vermoedelijk is dat ons geluk geweest. Het vuur kreeg niet echt grip op de stenen muren. Wat er verbrandde, waren kwetsbare zaken zoals gordijnen, het beddengoed en de was die mijn moeder even daarvoor nog had opgehangen. Ook met het vee is het goed gegaan. Mijn vader was op de deel toen het gebeurde. Hij heeft onmiddellijk alle koeien naar buiten gelaten."

Foto: Robin Hilberink

De sporen van het ongeluk zijn inmiddels uitgewist. Op de plek in de voortuin waar de straaljager terecht kwam, ligt nu een korenveld. Een zwart geblakerde elektriciteitspaal is een paar jaar geleden verwijderd. "En dan onze dakpannen. Bij een verbouwing in de jaren '80 vielen ze opeens in kleine stukken uiteen. Tegen de hitte van die brandende kerosine bleken ze uiteindelijk toch niet bestand."

De meest tastbare gevolgen van het ongeluk zitten vooral in hemzelf, stelt hij na zestig jaar vast. Veel meer dan zijn ouders leeft Henk Hankamp met de gedachte wat er op die dag allemaal had kunnen gebeuren met hemzelf, zijn tante, zijn ouders en misschien ook wel andere mensen in Manderveen en Twente.

'Ongeluk zet je aan het denken'

"Ook in de jaren daarna hoorden we nog regelmatig het geluid van overvliegende straaljagers. Angstig ben ik nooit geweest, maar het zette je wel aan het denken. 'Kijk, daar woonde ooit Hankamp', hadden de mensen uit de buurt gezegd als het mis was gegaan. Ongelukken gebeuren. Maar waarom het de een treft en de ander niet, zullen we nooit weten. In ons geval is het gelukkig goed gegaan. Ik ben niet fijngelovig, maar ergens moet er toch iets of iemand zijn die heeft bepaald: laat die Hankamp nog maar even leven."