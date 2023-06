Het geheim van Miracle morning

Het is dé hit op TikTok: de internationale bestseller Miracle morning. Een ochtendroutine van bedenker en auteur Hal Elrod waardoor je productiever, meer gefocust en gelukkiger wordt. De toverformule: sta vroeg op, dan heb je alle tijd voor jezelf. Journalist Cathelijne Beijn heeft er wel oren naar en wint advies in bij drie ervaringsdeskundigen.

Op 3 juni had ik iets te vieren: ik was een jaar gestopt met alcohol drinken. Bij mijn nieuwe, sobere lifestyle hoort ook dat ik van een nachtdier in een ochtendmens ben veranderd. Laat naar bed en moe opstaan heeft plaatsgemaakt voor op tijd mijn nest in en vroeg (heel vroeg) uit de veren.

Hoewel ik er een jaar geleden niet aan moest denken, zit ik nu om 6.00 uur fris en fruitig aan de koffie. Zo heb ik een paar uur helemaal mezelf voordat de werkdag begint. Uren waarin ik kan schrijven, lezen, sporten, mediteren of kan spelen met de kat. Toch benut ik mijn ochtenduren nog niet optimaal. Mijn mobiel en de snooze-knop staan mijn optimale miracle morning nog in de weg. Ik kan wel wat hulp gebruiken.

Snoozen is voor losers

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ochtendmensen gelukkiger, fitter en succesvoller zijn, omdat ze simpelweg meer tijd aan zichzelf besteden, lees ik op het platform deargoodmorning.com van Lienke de Jong. Haar missie is om van iedereen een ochtendgekkie te maken, want 'door eerst in te tunen bij jezelf voel en ervaar je beter waar jij voor staat, wat jij voelt en wat jij wilt bereiken in het leven.'

Het klinkt heerlijk, maar bij dat intunen kan ik nog wel wat hulp gebruiken. Vooral het snoozen (nog even blijven liggen als de wekker gaat) wil ik afleren, omdat het mijn slaapritme verstoort en me alleen maar vermoeider maakt. De Jong heeft meteen een tip. "Hanteer de 15-secondenregel. Tel als de wekker gaat af van vijftien naar nul en spring dan uit bed. Je krijgt meteen een shot dopamine en hebt je eerste overwinning van de dag behaald.''

Weg met negatief nieuws

Binnen 15 seconden afscheidnemen van mijn warme dekbed: oké, vooruit. Maar wat doe ik met dat pingelende mobieltje naast mijn bed? "Zodra je wakker wordt je nieuwsapps checken zet je meteen op 1-0 achterstand'', zegt De Jong. "Per dag hebben we zo'n 40.000 tot 60.000 gedachten, waarvan 70 procent onbewust negatief is. Dat is vanuit de prehistorie zo ontwikkeld om ons te behoeden voor gevaar, maar is nu minder relevant. Voed jezelf niet meteen met negatieve informatie, maar geef je brein liever een positieve boodschap. Zoals 'het wordt een mooie dag', 'ik ga er iets moois van maken' of 'ik ga m'n werk rocken'. Dat helpt je om rustig aan de dag te beginnen.''

Routine en balans

Goed, weg met mijn mobiel dus. Beter sta ik meteen op, ga even schrijven, buiten wandelen of naar de sportschool, aldus De Jong. In plaats van ontspannend klinkt dit meer als een volgepropt begin vol 'moetjes'. Toch levert het veel op. Het toverwoord van een geslaagde ochtend is namelijk routine, zegt ondernemer Esther Janssen van PR-bureau Wijvan010. Als Janssen om 06.00 uu opstaat, geeft zij zichzelf drie kwartier om te bewegen of lezen, te mediteren en zich te focussen op haar doelen. "Elk onderdeel doe ik maximaal tien minuten. Dat brengt rust en focus. Als ik het niet doe, omdat een keer geen zin heb, voel ik de rest van de dag onrust en sta ik minder in contact met mezelf.''

Janssen houdt zich nu vier jaar aan haar ochtendroutine en voelt zich er goed bij. "Door mijn vaste ritme ben ik een aardiger mens geworden. Ik ben minder gestrest en vriendelijker.'' Ook in haar ondernemerschap werkt het door. Ze is creatiever, beter gefocust, werkt gestructureerder en krijgt daardoor meer voor elkaar. "Mijn ideeën wapperen niet meer alle kanten op.''

Gedachten ordenen

Elke ochtend leest Janssen 10 minuten een boek over persoonlijke ontwikkeling of vakliteratuur. "Normaal kom ik er niet aan toe, maar op deze manier lees ik toch zo'n tien boeken per jaar.'' Tijdens het schrijven in haar werkdagboek, ook 10 minuten, monitort ze de doelen die ze zich voor dat jaar heeft gesteld en hoe het daarmee staat. Of ze voelt in op haar gemoedstoestand. "Het schrijven is bedoeld om mijn gedachtes te ordenen, meer niet. Ik lees mijn aantekeningen nooit terug, want door het geratel in mijn hoofd kan ik m'n eigen handschrift niet meer lezen." Ook De Jong gelooft in de kracht van dit 'journalen'. "Ik schrijf kort op waar ik dankbaar voor ben, of reflecteer op een gebeurtenis. Het hoeft niet echt ergens over te gaan; het is letterlijk van je af schrijven om ruimte te maken in je hoofd.''

In beweging

Wat ook je hoofd leegmaakt is bewegen, het liefst zo vroeg mogelijk. Maar om 7.00 uur naar de sportschool: hoe dan? "Trek na het tandenpoetsen meteen je sportschoenen aan en geef jezelf niet de kans om na te denken of je moe ben of geen zin hebt'', zegt De Jong. "Je kunt ook gaan wandelen, trampolinespringen, hardlopen of thuis wat oefeningen doen. Geloof me, het geeft een gevoel van euforie.''

Fitnessgoeroe Arie Boomsma beaamt dat. "Door 's ochtends te bewegen, raakt je lichaam stress kwijt en maak je dopamine aan. En je hebt meteen de buitenlucht gevoeld. Met een vast slaapritme gaat ook je spierherstel sneller.''

Begin klein

Ook Boomsma is van het vroege opstaan, het liefst om 6.00 uur of eerder. "De eerste minuten registreer ik mijn energie en hoe ik heb geslapen. Dan sluip ik naar beneden en doe ik met een app een korte, begeleide ademhalingsmeditatie om energie op te wekken. Hierna ga ik 3 minuten buiten mijn ijsbad in. Om 06.30 wordt mijn gezin wakker en gaat de dag beginnen.''

Het is een efficiënt half uur dat goed in zijn systeem zit. "Structuur creëert ruimte. Mijn ochtendroutine volbrengen voelt telkens weer als een overwinning en brengt rust. Veel meer dan snoozen, haasten en achter de feiten aanlopen.'' Voor wie een ijsbad te hoog gegrepen is: je ochtendroutine kan ook uit kleine dingen bestaan. "Jezelf uitgebreid insmeren, je bed opmaken, even de was opvouwen: doe elke dag iets met aandacht en maak het niet te groot. Probeer het uit en ervaar wat het met je doet.''

Biologische klok

Het volgen van het natuurlijke ritme van licht en donker is ook goed voor je energie- en hormoonlevel, zegt Boomsma. "Dat heb ik van onze kippen geleerd: zij houden zich volledig vast aan de biologische klok. Gaat de zon onder? Dan ga je naar bed. Met een kleine aanpassing in je avondritme merk je al dat je overdag meer aankunt, meer plezier hebt en minder stress ervaart.'' Vroeg opstaan is soms bikkelen, maar je krijgt er enorm veel voor terug, belooft hij. "Als je energiek wilt opstaan zit de winst in de avond. Dus: ga op tijd naar bed en gebruik de avond en nacht om tot rust te komen en te slapen. Uitschieters zijn prima, maar hou je dag-nachtritme zo veel mogelijk in evenwicht.''

Het klinkt allemaal perfect, maar soms lopen dingen ook wel eens anders, toch? "Natuurlijk", zegt De Jong. "Ik kijk ook wel eens tot laat een serie, of blijf te lang hangen bij vrienden. Acht uur slapen is niet heilig, dat is voor iedereen anders. Voel bij jezelf: hoe energiek ben ik en is het wel zo erg als ik een keer weinig slaap? Het vroege opstaan moet ook leuk zijn.''

Kan iedereen een ochtendgekkie worden? De Jong denkt van wel. "Probeer het uit. Het maakt mij in elk geval een leuker mens. De ochtend pakt niemand me meer af, die is van mij.''