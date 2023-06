Minder uitstoot? Verander veenland in sawa's

De vele veengebieden in Nederland verzakken en stoten veel broeikasgassen uit wanneer ze worden leeggepompt voor landbouw of veeteelt. Het waterpeil verhogen en rijst verbouwen op het veen kan een oplossing bieden.

"Dit is onze sawa", zegt Caroline de Roos. Ze staat midden in een polder in Oude Ade, een 19de-eeuws dorp, vlakbij Leiden. Achter haar valt het ochtendlicht op een kleine geul gevuld met water en plantjes. Acht keurige rijen van kleine risottorijstplanten baden in het gouden licht. In de verte grazen zwart-witte koeien en staat een oude molen tegen een dijk. "Op blote voeten in het veen is de rijst met de hand geplant."

De risottorijst staat in het veen van de Vrouw Vennepolder om een punt te maken: rijst kan een waardevol gewas zijn in het Nederlandse polderlandschap. Universiteit Leiden heeft het stukje land gepacht van burgercoöperatie Land van Ons, die streeft naar meer biodiversiteit op landbouwgrond. Vrijwilligers van de samenwerking, zoals De Roos, helpen het rijstveldje onderhouden. Volgens de onderzoekers kan rijst de oplossing voor het veengrondprobleem in Nederland zijn.

De Roos wijst naar een dijk, een paar 100 meter voorbij de rijst. "Daar gaan we een gecontroleerd gat graven." Achter de dijk ligt de Boekhorstvaart, een sloot die uitmondt op het Vennemeer verderop. Een kleine pijp met een doorsnee van vijf10 centimeter in de dijk kan het waterpeil van de polder verhogen - als dit niet al door de regen gebeurt. Aan de andere kant van het veld van circa 32 hectare komt een afvoerpijp. Zo kan het waterpeil gecontroleerd worden terwijl de exotische gewassen worden verbouwd.

Veenproblemen

"Ik heb oude prenten gezien waarop het land hier wel 4 meter hoger lag", zegt De Roos. Ze kijkt naar het stadsbeeld van Leiden dat net te onderscheiden is in de verte. Nederland heeft een lange geschiedenis met veengrond. Ongeveer een tiende van het Nederlandse oppervlak bestaat uit laagveen. Veel minder dan vroeger, maar nog steeds genoeg om problemen te veroorzaken.

Veen bestaat uit oude plantenresten die heel langzaam verteren door het hoge waterpeil in een veengebied. Onder water is weinig zuurstof, waardoor er minder schimmels en bacteriën leven die de planten af kunnen breken. Als nieuwe planten ondertussen wel blijven groeien, ontstaat er een dikke laag van plantenresten. Een laag veen van soms wel duizenden jaren oud.

Op zichzelf vormt veenland geen groot probleem. Maar Nederland is een klein en vol land en een drassige laag plantenresten is niet ideaal voor land- of huizenbouw. Veengebieden worden daarom veelal drooggelegd, al sinds de middeleeuwen. Zo wordt het land opnieuw bruikbaar. Maar wel ten koste van het milieu.

Drooggelegd veen zakt in. Wanneer het water weg is, komen de plantenresten ineens weer in aanraking met zuurstof. De grond krimpt door de afwezigheid van vocht en er vindt oxidatie plaats: nu er weer zuurstof is, kunnen bacteriën de plantenresten ineens snel verteren. Zo gaat de bovenste laag veen letterlijk de lucht in en komen veel broeikasgassen vrij.

Jaarlijks gaat er naar schatting rond de 4 miljoen ton aan broeikasgassen de lucht in door het veenland. Dat is ongeveer 2 tot 3 procent van de totale Nederlandse uitstoot. Naast de klimaatgevolgen is de bodemverzakking die het krimpende en oxiderende veen oplevert ook onwenselijk.

De veenbodem daalt gemiddeld 8 millimeter per jaar maar er zijn ook gebieden waar dit zelfs met enkele centimeters tegelijk per jaar gebeurt, zag het Planbureau voor de Leefomgeving. Bodemdaling zorgt voor een achteruitgang van de kwaliteit van water en natuur, en kan zorgen voor verzakking van gebouwen of wegen. Het moet daarom verplicht worden deze daling te verminderen, stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), het adviesorgaan van de overheid voor duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Tegen 2030 moet de daling zijn gehalveerd. Het waterpeil moet omhoog, niet omlaag.

Op één koe gewed

Rondom het rijstveld in Oude Ade hoor en zie je veel dieren. Kwakende kikkers doen De Roos enkele keren stoppen om te luisteren. Een haas rent langs de risotto terwijl de merels zingen en de koeien verderop loeien. "Het zijn nog jonge beesten", zegt De Roos. "Anders zijn ze te zwaar en zakken ze te veel in de grond weg."

Meer dan 80 procent van de Nederlandse veengronden wordt gebruikt als grasland voor vee. Om er gras te laten groeien is het water weggepompt. "Er wordt nu niet op één paard, maar op één koe gewed", zegt Maarten Schrama (Universiteit Leiden), een van de onderzoekers betrokken bij het rijstonderzoek. "In Nederland is het grootse probleem in het veenweidegebied dat we een gebrek aan ideeën hebben over wat er allemaal kan."

De wetenschapper diende tien jaar geleden al onderzoeksaanvragen in over de verbouw van voedsel op veenland. Toen werd de noodzaak echter niet ingezien, en werden de aanvragen afgewezen. Sinds die tijd is er veel veranderd. "De truc is om planten op veen te verbouwen om te komen waar we willen zijn: schoner water, minder uitstoot van broeikasgassen en het niet verder afbreken van het veenland", zegt Schrama.

Rijst lijkt een goede kandidaat om deze doelen te halen. De plant kan groeien terwijl het waterpeil hoog blijft. Veengrond hoeft niet te worden drooggelegd, er vindt geen uitstoot van CO2 of hieraan gekoppelde bodemverlaging plaats, en er wordt ondertussen ook voedsel verbouwd, wat een boer weer kan verkopen. Een prachtig plaatje - als de rijst tenminste groeit in Nederland en niet te veel methaan uitstoot.

Polderrisotto

Het is in Nederland kouder dan in traditionele rijstlanden. Het type risottorijst dat nu in de Zuid-Hollandse veenpolder staat is gekozen na een test in een vallei in Zwitserland, waar een vergelijkbaar klimaat heerst als in Nederland. De risotto blijkt goed bestand tegen kou. "De onderzoeker van het project in Zwitserland zei ons dat we de rijstteelt hier wel op onze buik kunnen schrijven als deze soort het niet doet in Nederland", zegt Schrama lachend.

Het grootste gevaar voor de Hollandse polderrijst is het natte weer. Schrama: "Als het blijft regenen en de plant niet de kans krijgt om te drogen, dan komen er schimmels." Verder heeft Nederland een kortere zomer vergeleken met het land waar de planten vandaan komen, waardoor de rijst minder zonuren krijgt. Een voordeel van de Nederlandse zomer is dat de dagen wel langer zijn dan in het zuiden. Dit levert juist weer meer licht op voor de gewassen.

De kleine strook rijst, ongeveer even groot als een sloot die een klein weiland doorkruist, moet in het najaar ongeveer 75 kilo rijst opleveren. Naast de opbrengst van de oogst is ook de uitstoot van de plant onderwerp van onderzoek. Er moet worden gekeken of de plant veel methaan, een sterk broeikasgas uitstoot. Als beide punten duidelijk zijn wordt pas duidelijk of het project een succes is.