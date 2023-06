Jong Oranje-revelatie Bart Verbruggen mist zijn vader

Bij de EK-aftrap van Jong Oranje maakte uitblinker Bart Verbruggen (20) zijn rijzende naam in Nederland waar. Maar welk mens gaat eigenlijk schuil achter de relatief onbekende Anderlecht-keeper? 'Het gemis van je vader eindigt nooit.'

Dit artikel is afkomstig uit AD.

Dat hij met zijn glansrol tijdens zijn debuut voor Jong Oranje in eigen land nog meer als duurzame oplossing voor het nationale keepersprobleem wordt gezien, gaat aan Verbruggen volledig voorbij. Wat blijkt: de keeper is wars van media. Ook op sociale media mijdt hij sinds hij in 2020 bij Anderlecht belandde alles wat over hem gezegd en geschreven wordt. Sterker nog, sinds een paar jaar heeft hij zijn cirkel van familie en vrienden verzocht ook niets door te sturen.

"Ik heb dat geleerd van Vincent Kompany. Ik leerde ontzettend veel van hem als trainer. Zo zei eens: 'don't believe the hype, don't believe the drama'. Wat hij daarmee bedoelt, is als je de media gelooft, je óf een wereldspeler bent óf er niks van kan. De waarheid ligt daar altijd tussenin. En als je erin gelooft, kun je op een roze wolk komen of aan jezelf gaan twijfelen. Beide zijn gevaarlijk. Zo probeer ik consistent te blijven", aldus Verbruggen, die grapt over de timing. "Vincent leerde het me precies op tijd, want daarvoor had ik niet zoveel interviews."

Dat kwam omdat hij bij NAC nog niet eens zijn debuut had gemaakt, toen de roemruchte Belgische club in 2020 voor een paar ton met hem aan de haal ging. In zijn eerste seizoen keepte Verbruggen zes competitieduels voor Anderlecht. De volgende zomer ging de getalenteerde keeper door een diep dal, toen vader Koen plotseling overleed. "Dat hakte er bij mij wel in. Ik had een supergoede band met hem. Hij was mijn maatje. Steun en toeverlaat ook. Dat geldt voor het hele gezin. Mijn zus, die goed kan handballen, kwam vaak kijken. Ik ook bij haar. Was ik met NAC reserve in Volendam, stonden ze er de hele wedstrijd."

Verbruggen groeide op in Breda, maar werd geboren in Zwolle, waar zijn ouders de sportopleiding volgden. "Ik kom uit een sportief gezin. Alles stond in het teken van sport. Mijn moeder kon behoorlijk hockeyen. Mijn vader volleybalde, basketbalde en voetbalde. Als ik zijn verhalen moest geloven, was hij gescout door Twente. Door werk kwam het er niet van. Je leert met elkaar te leven zonder hem. Zijn dood verwerken doe ik denk ik nog steeds, omdat het gemis nooit eindigt."

Dat leerde Verbruggen zeker in 2023, waarin hij veel hoogtepunten zonder zijn vader moest beleven. Bij zijn ijzersterke EK-debuut in Tbilisi, maar ook bij zijn doorbraak bij Anderlecht, waar hij zich onder meer op de kaart zette door in het Europese duel met Ludogorets tijdens de strafschoppenserie alle ballen te keren. "Dat zijn momenten die je graag deelt met je vader. Aan de andere kant: trots was bij hem nooit gebaseerd op mijn sportieve prestaties, maar meer op de jongen die ik ben en hoe ik met mensen en mijn familie omga."

Het weerhield Verbruggen er niet van zich zelfs naar Oranje te keepen in maart. "Een absolute jongensdroom. Als kleine jongen liep ik al in het shirt van Oranje. De afgelopen zeven maanden zijn zo snel gegaan. Ineens sta je tussen de beste Nederlandse voetballers, die honderden wedstrijden in topcompetities speelden en de Champions Leaguefinale bereikten. Ineens besef je: hey, ik ben wel heel dichtbij nu. Om me met hen te mogen meten, is fantastisch en geeft ontzettend veel energie."

Bijlow

Vorige maand bleef het bij de voorselectie, ook omdat Verbruggen Jong Oranje nog kon helpen aan de gewenste EK-titel. Waar bondscoach Ronald Koeman in de Nations League ook Justin Bijlow zijn kans niet met beide handen zag grijpen, gaf Verbruggen in Georgië wel meteen zijn visitekaart af. "Zo beredeneer ik niet. Hier denken aan het grote Oranje zorgt ook voor afleiding. Ik weet natuurlijk dat Edwin van der Sar de lat voor Nederlandse keeper ooit hoog legde, maar ik vind dat we daarna goede keepers gehad hebben."

Of hij de volgende is? "Het zou een droom zijn die uitkomt. En dromen mag. Ik droom ook van het winnen van de Champions League en het WK. Dromen hoef je ook nooit naar beneden bij te stellen. Maar ik denk dat je daar alleen stap voor stap komt door je stinkende best te doen en steeds beter te worden. Dan komt dat visitekaartje vanzelf."

Brighton

Over stappen gesproken, de volgende dient zich na een sterk half jaar alweer aan. De Engelse stuntclub Brighton, dat onder Italiaan Roberto de Zerbi een soort totaalvoetbal speelt, heeft zijn komeetachtige ontwikkeling ook opgemerkt. "Ik denk dat het beste pad voor elke speler verschilt en dat het mij niet past me blind te staren op de naam van de club. Passen competitie, speelwijze en de mensen daar bij de persoon die ik ben."

Bij Brighton heeft Verbruggen dat gevoel gekregen, ook na een gesprek met De Zerbi. "Ja, dat was top. Dat is ook de reden dat ik deze optie heel serieus neem. Ik ben er nu alleen niet mee bezig, omdat ik me vol focus op dit EK. Mijn zaakwaarnemers zijn achter de schermen wel bezig. Ik weet de status ook echt niet. Zolang ik geen handtekening heb gezet, vier ik ook niks."

Op 8 juli hoopt Verbruggen eerst een EK-titel te vieren. "Als je deelneemt, zeker als Nederland, moet je voor het hoogste gaan. Wij hebben zulke goede voetballers. Dat kon je tegen België ook zien. Zo'n eindtoernooi kan al op een corner beslist worden. Daarom moeten we continu aanstaan. Als we dat doen, ben ik overtuigd dat we heel ver gaan komen."