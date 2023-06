Opgepompt grondwater brengt de aarde uit balans

Sinds 1993 is er wereldwijd zo veel grondwater opgepompt dat de stand van de aarde er meetbaar door is beïnvloed. De ruim 2,15 biljard liter opgepompt water heeft de aardas in het noorden 78,48 cm doen verschuiven.

Er was eens een waterdruppel, die al miljoenen jaren onder de grond zat in Zuid-Spanje. Op een dag werd hij opgepompt en gebruikt om een meloen water te geven. De druppel kwam via de wortels van de plant in de vrucht terecht, die uiteindelijk op een Amsterdams bord eindigde. Een Paroollezer die een partje van de meloen at, plaste de druppel weer uit en via het riool en een waterzuiveringsinstallatie kwam die uiteindelijk in de Noordzee terecht. De zeespiegel steeg, al was het niet veel.

Utrechtse schattingen

Het verhaal van deze druppel is niet uniek. Samen met triljoenen andere druppels heeft hij zelfs de draaiing van de aarde beïnvloed, laten onderzoekers van de Universiteit van Seoel in Zuid-Korea zien in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters. "Ik vond het heel verrassend," zegt Marc Bierkens, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, "en ze hebben gebruikgemaakt van onze schattingen van het grondwatergebruik."

De onderzoeksgroep van 'waterboekhouder' Bierkens en dan vooral zijn promovendus Yoshihide Wada, heeft eerder geschat hoeveel grondwater er wereldwijd opgepompt wordt voor gebruik als drinkwater, irrigatie en industriële toepassingen. Ook werd gekeken waar het opgepompte water uiteindelijk terechtkomt. "Een deel verdampt, een deel sijpelt terug naar het grondwater, maar een groot deel stroomt uiteindelijk naar zee," zegt Bierkens.

De onderzoekers becijferden dat het oppompen van grondwater in de periode 1993-2010 zo'n 6,24 millimeter aan zeespiegelstijging heeft veroorzaakt, wat neerkomt op bijna 10 procent van de 70 millimeter dat de zeespiegel in die periode is gestegen.

Grote diepte

De stijging van de zeespiegel is niet het enige effect van al dat opgepompte grondwater. Ook de verdeling van aardmassa wordt erdoor beïnvloed. Het water wordt gewonnen op tussen de tientallen en honderden meters diepte en dan vooral in gebieden dicht bij de evenaar: Pakistan, India, China, Iran en ook in de Centrale Verenigde Staten en Californië en Spanje.

Dat water komt uiteindelijk terecht op zeeniveau, verspreid over de oceanen. Dat beïnvloedt de massaverdeling van de aarde en dat merk je doordat de aardas, de denkbeeldige lijn waarom de aardbol draait, verschuift. Het is weliswaar niet veel, maar meetbaar is het wel.

De precieze stand van de aardas wordt al jaren bijgehouden door de International Earth Rotation Service, een wetenschappelijk meetsysteem. Dat gebruikt onder andere astronomische metingen van verre sterrenstelsels om de precieze oriëntatie van de aardbol te volgen. Een beetje zoals zeelieden vroeger navigeerden op de sterren, maar dan met gigantische radiotelescopen.

Op die manier kan het verschuiven van de aardas tot op centimeters precies worden gevolgd. Uit de metingen blijkt dat de aardas in de periode 1993-2010 op het noordelijk halfrond 78,48 centimeter is verschoven, ongeveer in de richting van IJsland.

Andere richting

Aangenomen werd dat die verschuiving een gevolg was van het smelten van ijskappen op Groenland en Antarctica, het verdwijnen van gletsjers en het aanleggen van stuwmeren, die allemaal de verdeling van watermassa's rond de aarde beïnvloeden. Maar toen de Zuid-Koreaanse geofysicus Ki-Weon Seo en zijn collega's die effecten bij elkaar optelden, kwamen ze uit op een verschuiving van de aardas richting Groenland, dus niet richting IJsland zoals de metingen zeiden. "Ik heb me toen wel even op het hoofd gekrabd," zei Seo tegen het vakblad Nature. Hij besefte dat er mogelijk ook een effect is van het oppompen van grondwater.

Dus doken de Koreanen het Utrechtse monnikenwerk op en toen klopte de som opeens wel: als je het opgepompte grondwater meerekent, moet de aardas netto richting IJsland verschuiven. Bierkens: "Dat betekent ook dat grondwater oppompen een meetbaar effect heeft op de draaiing van de aarde. Daar had ik eigenlijk niet zo bij stilgestaan."

Eind komt in zicht

Het laat zien hoe sterk de invloed van de mens op zijn omgeving inmiddels is geworden, iets dat op den duur problemen kan geven. In bijvoorbeeld India zou het grondwater al over decennia op kunnen raken, met grote gevolgen voor de voedselvoorziening.

Nederland gebruikt grondwater nog duurzaam, zegt Bierkens. "Maar je ziet wel dat er tijdelijk tekorten optreden, bijvoorbeeld toen we in 2021-2022 na een heel droge zomer begonnen met een heel lage grondwaterstand."

Het is niet uitgesloten dat zelfs het natte Nederland op zijn grondwatervoorraad zal interen als de watervraag blijft toenemen en droge zomers blijven terugkeren.

Aan de andere kant: het Koreaanse onderzoek is ook een mooie onafhankelijke bevestiging van de schattingen via een heel andere route, vindt Bierkens. "Wij schatten waterverbruik op basis van inwoneraantallen, openbare data over waterverbruik, of bijvoorbeeld satellietbeelden waarop je groene gewassen in een verder droge woestijn ziet. Dat blijkt dus heel redelijk te kloppen."