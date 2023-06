Lekker, op blote voeten lopen met het warme weer. Maar is dat beter dan lopen op schoenen?

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De schoen gaat steeds vaker uit. Blotevoetenpaden in ons land nemen in aantal en populariteit toe en op TikTok is 'barefooting', oftewel blootsvoets lopen, een populair onderwerp. Is het lopen op blote voeten beter dan op schoeisel?

"Wetenschappelijk is er geen bewijs dat blootvoets lopen beter of slechter is dan op schoenen", stelt Noël Keijsers, professor Clinical Motor Control aan de Radboud Universiteit en onderzoeker op de afdeling Research van de Sint-Maartenskliniek in Nijmegen.

In een studie van dit ziekenhuis, gespecialiseerd in orthopedie, is de belasting van de voet van deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse én van mensen die op blote voeten lopen in Malawi in kaart gebracht. Keijsers: "Malawi is een van de armste landen in Afrika, weinig mensen dragen er schoenen. Als je daar naar voetklachten vraagt, kijken ze je aan alsof ze water zien branden. Maar het is niet bewezen dat die niet bestaan omdat ze op blote voeten lopen." Wel hebben mensen in Malawi een plattere voet en is de westerse voet wat holler, maar dat is een anatomische variatie tussen mensen in Nederland en in Malawi.

Schoenen hebben een functie, voor mensen met voetafwijkingen

Voor een Belgisch onderzoek, gedaan in India, is een groep die gewend was om op blote voeten te lopen vergeleken met een groep die op schoenen liep. Ook hierin is geen bewijs gevonden dat het een beter is dan het ander. Volgens Keijsers is er namelijk geen zuivere vergelijking te maken omdat er ook andere factoren meespelen, zoals in India de kastenverschillen. "En in Malawi lopen ze niet op schoenen en hebben ze geen voetklachten, maar je kunt ook zeggen dat er in Malawi minder mensen met overgewicht zijn dan in Nederland. Dat is zeker een risicofactor voor voetklachten."

Volgens Harjanneke van Gelder, orthopedisch kinderchirurg in de Sint-Maartenskliniek en betrokken bij het Loopexpertisecentrum hier, is bescherming de reden dat we schoenen zijn gaan dragen. "En dan heb ik het nog niet eens over comfort." Schoenen hebben wel degelijk een functie voor mensen met voetafwijkingen, zoals bij bepaalde neurologische aandoeningen, om bijvoorbeeld de stand van de voeten te corrigeren. Ook bij slijtage van de voet kan een schoen helpen met het afwikkelen ervan.

Je voeten worden ook getraind als je 10.000 stappen zet in schoenen

"Maar bij gezonde mensen is er geen duidelijk bewijs dat het lopen op schoenen beter is. Net zomin dat er bewijs is dat een schoen effect heeft op hoe een voet eruitziet", aldus Van Gelder. Voorstanders van blootvoets lopen claimen dat je voetspieren lui worden van schoenen, zeker in een stijve schoen. Door blootvoets te lopen zou je je voet trainen.

"De gedachte is dat je bij een heel stijve schoen je spieren minder zou gebruiken. Het is belangrijk om voetspieren goed te trainen, maar een voet wordt ook getraind als je 10.000 stappen zet met een schoen. Of het effect hiervan blootvoets even groot is als met schoen weten we niet. Ben je actiever op blote voeten? Vooral doen, dan zijn we allang blij want we kampen in Nederland al met zo'n bewegingsarmoede", aldus Van Gelder.

"Als je het mij vraagt: doe gewoon lekker waar je zin in hebt. Draag op straat liever schoenen ter bescherming van de huid tegen wondjes en infecties. Maar loop je op het gras, op het strand of in huis, dan kan dat prima blootvoets als je dat wil."