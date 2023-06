Sportclubs steeds creatiever bij het binnenhalen van sponsorgelden

Het is voor veel sportclubs niet altijd even eenvoudig om voldoende sponsorgelden binnen te hengelen, zeker niet in tijden van of net na een crisis. Dan komt het aan op de creativiteit van slimme clubmensen om iets te bedenken om mensen en bedrijven aan je te binden. 'Wil je met je naam op het shirt van een eredivisieclub? Koop een lot!'

Sportclubs wringen zich al jaren in vreemde bochten om geld binnen te harken voor de vereniging. Wie kent niet het koeschijten op een sportveld, het verkopen van een vierkante meter van de accommodatie of grote verlotingen waarbij enorme gesponsorde prijzen zijn te verdienen? Zo verlootte de Friese sportclub VV Oude Syl uit Oude Bildtzijl een Audi A5, en de club genereerde al landelijke bekendheid in 2017 toen een heuse woning de hoofdprijs van een verloting was.

Zover gaat het nog niet bij de eredivisievolleyballers van Draisma Dynamo in Apeldoorn, maar ook daar zoeken ze naar ludieke acties om mensen aan zich te binden. Op de achterkant van het shirt van de Apeldoornse lange mannen, dit jaar weer landskampioen geworden, is een prominente plek ingericht voor de winnaar van een heuse loterij. Iedereen die dat wil kan namelijk tot einde deze maand een lot van 100 euro kopen en dingt daarmee mee naar die bewuste plek op het shirt.

Ook kans voor kleine ondernemers

Arjan de Frens van de Stichting Topvolleybal Dynamo noemt het een 'ludieke actie', maar benadrukt wel dat iedereen mee kan doen. "Zo krijgen bijvoorbeeld ook kleine ondernemers de kans op iets moois. Voor ons is het een ideale manier om sponsoring te krijgen, want dat wordt steeds moeilijker. Je moet creatief zijn en je als club onderscheiden, opvallen en op alle vlakken professioneler worden."

Uniek is het concept overigens niet, want amateurvoetbalclub Columbia deed dezelfde actie ook al. Dat gebeurde destijds met een verloting onder bedrijven, vertelt Belinda Kerkhove namens de club. "We konden in 2011 geen hoofdsponsor vinden en moesten toch wat. Toen kwam dit idee op tafel en dat hebben we heel serieus opgepakt. Dat moest ook wel, want de loten werden snel verkocht."

Het plan stond nog wel in de kinderschoenen, zegt Kerkhove. Maar drie jaar later deed de club het nog een keer. Met succes. "We hebben het verbonden aan het kledingplan dat we hadden voor de club, dat gingen we ook steeds voor drie jaar aan. In 2014 hebben we het wel uitgebreid met meerdere plekken op het shirt. Van voorop, achterop tot de mouwen en het broekje. Alles kon bijna. Om wel elke koper van een lot een beetje tegemoet te komen hebben we bij de entree van het sportpark een bord geplaatst met alle bedrijven die lot kochten en ze hebben destijds ook een plek op de website gekregen."

En de verloting gebeurde onder toeziend oog van een notaris. "Dat ging heel officieel allemaal. Dat moet ook wel."

Na die drie jaar stapte Columbia wel van de verloting af, weet Kerkhove. "Toen zijn we weer naar verkoop van de plekken op het tenue gegaan, beschikbaar voor meerdere bedrijven. Sowieso hebben we geen echt hoofdsponsorschap meer, maar dat is meer om niet te afhankelijk te zijn van één bedrijf."

De bekende sportmarketeer Frank van den Wall Bake is altijd wel enthousiast over de creativiteit die sommige clubs ten toon spreiden. "Er is niks mis met op een creatieve manier sponsoring te zoeken, want dat dat steeds moeilijker wordt is wel duidelijk. Het aanbod aan sponsors is nu eenmaal een stuk kleiner dan de vraag. Dat geeft die scheve situatie, waardoor clubs het moeilijk kunnen hebben."

Maar, zo waarschuwt de deskundige, sportclubs moeten wel goed nadenken bij wat ze doen en ook aan hun imago denken. "Bedrijven moeten niet denken dat clubs wanhopig zijn en zo ergens een slaatje uit kunnen slaan. Je wil niet uitstralen dat je aan het leuren bent om sponsors binnen te harken. Bovendien is het ook wel handig om duidelijk te hebben wie nou de hoofdsponsor is, want de waarde van zo'n sponsorschap is wel belangrijk. Je hebt inmiddels ook van die sportshirts die volledig vol staan met meerdere sponsors. Dat levert wel veel geld op, maar wat is nou de waarde voor de sponsor? Daarom hebben de echt grote clubs, zoals Ajax, maar één sponsor op het shirt. Daar bied je exclusiviteit mee."

Dus Van den Wall Bake heeft applaus voor de creativiteit van sportclubs, maar waarschuwt: "Wees voorzichtig welk imago je oproept. Zeker voor de toekomst."