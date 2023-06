Beet oprukkende weduwespin kan ernstige gevolgen hebben

Na de valse wolfspin zijn nu kogelspinnen (die ook wel valse weduwen worden genoemd) met een enorme opmars bezig. De afgelopen twaalf maanden is er sprake van een verdrievoudiging, vergeleken met het jaar ervoor.

Wageningen, Lunteren, Tiel, het Gelderse Elst: op waarneming.nl is de aanwezigheid van de reuzenkogelspin in de afgelopen twaalf maanden in totaal zo'n zestig keer vastgesteld. Nog eens 25 keer werd de spin gezien, maar kon niet met zekerheid worden gezegd of het echt de 'reuzensteatoda' was.

Lijkt op zwarte weduwe

Deze spin wordt ook wel aangeduid als valse weduwe. De reden is dat de spinnen lijken op de zwarte weduwe, een kogelspin die 3,8 centimeter groot kan worden (inclusief poten) en vooral bekend is omdat het vrouwtje lelijk kan bijten met soms ernstige gevolgen.

Spinnenexpert Peter van Helsdingen van Naturalis Biodiversiteits Centrum en Kenniscentrum Insecten (EIS) denkt dat mensen in Nederland zich erop moeten voorbereiden dat ze een spin die ze in huis tegenkomen niet zomaar meer met de blote hand kunnen oppakken.

Spin die op iemand afkomt en bijt

De aanwezigheid van bijvoorbeeld de valse wolfspin, die in tegenstelling tot een gewone huispin niet wegrent maar op iemand afkomt en bijt, werd de afgelopen twaalf maanden meer dan tweeduizend keer gemeld. In ongeveer de helft van de gevallen kon de echtheid worden vastgesteld. En dat is drie keer zo vaak als een jaar ervoor: er is sprake van een echte opmars, net als bij de Aziatische hoornaar en de kogelspinnen.

De kogelspinnen zijn volgens Van Helsdingen 'wat giftiger dan andere'. "En als je ze beetpakt, zullen ze zich verdedigen en je bijten."

Symptomen vrij ernstig

Spinnenbeten kunnen net zo pijnlijk zijn als een wespensteek, maar de meeste spinnenbeten zijn niet gevaarlijk. De symptomen na een beet van de kogelspin kunnen volgens het kenniscdentrum EIS wel vrij ernstig zijn. Het kan zorgen voor bijvoorbeeld blaarvorming op de plaats van de beet, spierspasmen, (hoofd)pijn, koorts, zweten en een algemene malaise die meerdere dagen kan aanhouden.

Komt mee met groente en fruit

Waar in het buitenland zo ongeveer alle kogelspinnen worden aangeduid als valse weduwen - omdat ze op de zwarte weduwe lijken - geldt dat in Nederland alleen voor de Steatoda paykulliana. Dat is een spin die weleens meekomt met ingevoerde producten zoals groente en fruit en vorig jaar nog met een caravan in Lochem. Vrouwtjes van deze kogelspin zijn met een lichaamslengte tot 13 millimeter relatief groot, het lichaam is donker tot zwart en er zitten gele, oranje of felrode band kleuren op.

Volgens Van Helsingen is het een kwestie van tijd tot ook die zich definitief in Nederland vestigt, zoals ook het geval lijkt te zijn met de Aziatische hoornaar. Die zogenoemde 'monsterwesp' is ook aan het oprukken, maar wordt nu nog volop bestreden. "Dat heeft ook een commercieel belang, omdat de hoornaar bijen doodbijt. Maar de bestrijding is een verloren strijd."

Het klimaat en het feit dat de dieren geen natuurlijke vijand tegenkomen, zorgt ervoor dat de aantallen ongeremd verder groeien, zegt Van Helsingen. "Zo werkt de natuur, dat hou je echt niet tegen. Ik zou zeggen: wen er maar aan en wees voorzichtig voor je een spin oppakt die je niet herkent."