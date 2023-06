Opnieuw vernietigend rapport over uitzetcentrum Rotterdam

Over de Nederlandse detentiecentra op Schiphol en Zeist is de Raad van Europa te spreken. Maar in Rotterdam gaat het mis. En het is niet voor het eerst dat er kritiek is op dat uitzetcentrum.

Het zou niet op een gevangenis moeten lijken, want de mensen die het land worden uitgezet hebben geen misdrijf begaan. Toch blijft één uitzetcentrum, in Rotterdam, zorgen baren. De Raad van Europa slaat alarm.

Mensen in het detentiecentrum Rotterdam worden soms geslagen, te vaak eenzaam opgesloten en hebben amper iets te doen, is de korte samenvatting van een lang rapport dat vrijdagochtend openbaar werd.

Schendingen van mensenrechten voorkomen

De Raad van Europa in Straatsburg let erop dat in Europa de mensenrechten goed worden nageleefd. Daarom gaat een commissie van de Raad regelmatig op bezoek in gevangenissen. Ze onderzoeken daar hoe deze mensen worden behandeld en proberen te voorkomen dat hun mensenrechten worden geschonden.

De Commissie bezocht Nederland eind 2022 en was onder meer benieuwd naar de omstandigheden in de drie detentiecentra die Nederland heeft ingericht voor immigranten. Die staan op Schiphol, Rotterdam Airport en in Zeist, waar gezinnen worden ondergebracht.

Dergelijke detentiecentra zijn een voorloper van de centra die de EU van plan is te gaan inrichten aan de buitengrenzen, bijvoorbeeld aan de Italiaanse. Ze zijn bestemd voor mensen die waarschijnlijk geen recht hebben op asiel, omdat ze uit een land komen waarvan maar een klein percentage mensen een succesvolle asielaanvraag doet.

Daar krijgen ze een snellere asielprocedure. Wordt de aanvraag afgewezen, dan worden ze teruggestuurd.

Buitensporig geweld

Nederland beschikt al over dergelijke faciliteiten. Op wat kleinigheden na, is de Commissie bijzonder te spreken over de centra op Schiphol en Zeist. Maar bij Rotterdam, waar plaats is voor 332 mannen, is van alles mis.

Zo zeggen gedetineerden dat er soms buitensporig geweld tegen hen wordt gebruikt. Ze zouden door bewakers zijn geduwd en op de grond geslagen. Ook vertelden ze dat bewakers hen uitschelden en racistisch bejegenen. Eén man vertelde dat zijn eten door bewakers op de grond werd gezet en naar hem toe werd geschopt. Onderwijl werd hij uitgescholden in het Nederlands.

Ook is er amper iets te doen. Het grootste deel van de dag, zo'n 18 uur, zitten de mannen in Rotterdam in hun cel. Dat dat ook anders kan, bleek in Schiphol en Zeist, waar veel activiteiten waren, en waar ook scholing en veel meer sport wordt aangeboden.

De gedetineerden in Rotterdam blijken bovendien niet te weten wat de huisregels zijn. Die staan, zo constateerde de commissie, niet op papier en waren volgens de opgesloten mannen ook niet uitgelegd. Bij navraag bleek geen enkele bewaker in staat te zijn om een papieren versie van de regels tevoorschijn te halen. Mede daardoor gebeurt het regelmatig dat mensen gestraft worden voor een vergrijp waarvan ze niet wisten dat het bestond.

Eenzame opsluiting zou soms noodzakelijk zijn

Daar komt nog bij dat gedetineerden regelmatig in eenzame uitzondering worden geplaatst. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar gebeurt toch. Zelfs uitzonderlijk veel, zo schrijft de Commissie in het rapport, dat vrijdagochtend tegelijk met de reactie van de Nederlandse overheid openbaar werd gemaakt.

In die reactie schrijft Nederland dat het nooit eerder vernam dat gedetineerden in Rotterdam niet op de hoogte zijn van de regels. Die worden mondeling meegedeeld zodra iemand wordt opgenomen en ze zijn ook schriftelijk, in zeven talen maar liefst, beschikbaar. Ook hebben mensen recht op dagactiviteiten, sport en beweging en educatie.

Bovendien stelt Nederland dat eenzame opsluiting soms noodzakelijk is, als er een gevaar is voor de veiligheid van de persoon in kwestie of de anderen.

Amper ruimte voor ontspanning

De observaties van het team van de Raad van Europa over Rotterdam zijn niet nieuw. De Nationale ombudsman schreef al in 2020 over hetzelfde detentiecentrum dat er amper ruimte is voor ontspanning en ook dat mensen er regelmatig als straf eenzaam worden opgesloten. Met die maatregel moet terughoudender worden omgegaan, meende hij. Ook zei de Ombudsman toen dat er meer sport en ontspanning moest worden aangeboden.

Met die aanbevelingen lijkt weinig gedaan, getuige het vrijdag uitgebrachte rapport. Dat legt ook de vinger op een mogelijke toekomstige zere plek in het toekomstige EU-migratiebeleid: Net als in de toekomstige grenscentra blijven mensen in de regel niet lang in een uitzetcentrum. De bedoeling is dat mensen binnen drie maanden verder gaan. Zo'n zelfde beleid is voorzien in de toekomstige grenskampen, maar de Commissie van de Raad van Europa constateert dat in Rotterdam zeker een kwart van de gedetineerden er langer dan drie maanden verblijft.