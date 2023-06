Gaat de walvis kopje-onder?

IJsland stelt het begin van het walvisjachtseizoen uit, en de kans is groot dat de walvisvaart daar helemaal niet meer terugkomt. Elders is de laatste jaren juist weer een kleine toename te zien van het aantal gedode walvissen. In 2021 zijn volgens cijfers van de International Whaling Commission (IWC) 1.315 walvissen gevangen, een jaar eerder 1.225, en dat nadat in 2019 juist het kleinste aantal in jaren, 1.152 werd genoteerd.



In de jaren zestig werden jaarlijks tienduizenden walvissen gedood. Van de 300 duizend blauwe vinvissen waren er eind vorige eeuw nog maar enkele duizenden over, sindsdien lijkt dit aantal weer wat te groeien. Ook de Groenlandse walvis was ernstig bedreigd, het aantal daalde van 90 duizend naar minder dan 10 duizend. Inmiddels zijn dit er naar schatting zo'n 20 duizend.