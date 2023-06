Boa's Noortje en Larissa voeren het liefst een goed gesprek

Deze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) weten goed hoe je een lastige klant in de boeien slaat. En van een grote mond zijn ze niet onder de indruk. Jeugdboa's Noortje (23) en Larissa (20) lossen problemen het liefst op met een 'goed gesprek'. 'Want wij zijn géén boemannen.'

De jeugdboa's proberen banden aan te knopen met jongeren uit Tubbergen en Dinkelland. Dat klinkt simpel, maar het valt niet mee een praatje te maken met tieners, of ze nou baldadig zijn of niet. "Zodra we ons vertonen bij bijvoorbeeld de vijver op het bedrijventerrein in Tubbergen, dan gaan ze er als een haas vandoor. Stuiven alle kanten op", zegt Noortje en lacht.

Niet direct een bon schrijven

Bij het recreatieterrein 't Goor in Denekamp hebben Noortje en Larissa (20) vaak dezelfde ervaring. Toch lukt het ze regelmatig jongeren te spreken. "Er blijft altijd wel iemand zitten of we achterhalen via het kenteken van een scooter om wie het gaat", aldus Larissa. "Daar begint het contact. Ze moeten weten dat we er niet zijn om hen na klachten over afval of te harde muziek direct op de bon te slingeren. Dat heeft geen zin."

Alternatief voor politie

Noortje en Larissa hebben beiden de opleiding handhaving, toezicht en veiligheid voltooid. Het is voor Noortje een logisch alternatief voor haar wens bij de politie te gaan. "Ik was destijds 18 en dan kom je niet binnen bij de politie. Dat er een opleiding voor handhaver bestond, dat wist ik destijds niet."

Gemoedelijk

In tegenstelling tot Larissa heeft Noortje al enkele jaren werkervaring. 2,5 jaar in Enschede. "In een stad werken is heel anders dan in een dorp. De sfeer is anders. In een dorp gaat het gemoedelijker, kun je dingen oplossen met een goed gesprek bij een kop koffie. Mensen in de stad zijn feller, hebben sneller hun woordje klaar. En ze denken het soms beter te weten dan jij. Je moet er eerder handelen."

Juist dat rustige, de kat uit de boom kijken, dat is voor Larissa reden te kiezen voor een baan bij Noaberkracht (de gemeenten Dinkelland en Tubbergen). "De mentaliteit hier lijkt op die in mijn geboorteplaats Enter. Dat spreekt mij aan."

Afwisselend werk

De jeugdboa's richten hun vizier op de groep 12-20 jarigen, al is die begrenzing verre van strak. Ze 'bemoeien' zich met meer zaken. "Dat maakt dit werk juist zo aantrekkelijk, die afwisseling", aldus Noortje. "We krijgen de uiteenlopendste meldingen. Van parkeerproblemen tot een melding over een buizerd die mensen aanvalt."

Meldingen over jongeren krijgen van Noortje en Larissa extra aandacht. Dan gaat het doorgaans over achtergelaten rommel en lawaaioverlast. De jeugdboa's werken aan het imago, ze willen jongeren overtuigen dat ze geen boemannen zijn. "We bieden een luisterend oor", zegt Noortje. "Goed luisteren is een belangrijke eigenschap voor een jeugdboa. Net als geduld hebben en een empathisch vermogen."

Niet bang voor een grote mond

Larissa: "Je moet sterk in je schoenen staan. Er niet voor terugdeinzen als iemand een grote mond opzet. Als het nodig is treden we op. We leren niet voor niets hoe we onszelf kunnen verweren en beschermen. We doen deze week nog een examen in handboeien omdoen."

De komende weken willen Noortje en Larissa alle jeugdkampeerlocaties bezoeken. Daarom zijn ze ook van de partij op een informatiebijeenkomst op scholengemeenschap Canisius voor ouders en voor terreineigenaren.

Wie wil weten wat Noortje en Larissa zoal meemaken, die kan daarvoor terecht op Instagram: handhavingdinkelland_tubbergen