Op Netflix vind je talloze topseries en goede films, maar de streamingdienst heeft ook een groot Nederlands aanbod dat je niet mag missen. Recensent Ruben Praster heeft een selectie gemaakt van de beste Nederlandse films en series op Netflix.

Dit artikel is afkomstig uit de Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Series

Ares

Horrorserie Ares is de eerste Nederlandse Netflix Original en draait om een mysterieus studentencorps. Rosa (Jade Oliehoek) wordt lid van het genootschap en ze ontdekt al snel dat deze club heel veel geheimen heeft. Ze verdiept zich in de achtergrond van de groep en zet daarmee haar eigen leven op het spel.

Dirty Lines

In de waargebeurde dramaserie Dirty Lines bedenken broers Frank (Minne Koole) en Ramon (Chris Peters) een plan om snel rijk te worden. Mensen kunnen bellen naar een 06-nummer om een seksverhaal te horen. Deze sekslijnen worden een groot succes en de studente Marly (Joy Delima) komt terecht in deze bizarre wereld vol seks, drugs en wilde feesten.

Toon

De nerdy muzikant Toon (Joep Vermolen) gaat viral nadat hij op een feestje een liedje speelt. Iedereen is onder de indruk van zijn talent en in korte tijd groeit hij uit tot de populairste artiest van het moment. Maar Toon is alle aandacht niet gewend en heeft veel moeite met zijn nieuwe status als superster, wat leidt tot een opeenstapeling van gênante momenten in deze comedyserie.

De Zaak Menten

In de jaren zeventig ontdekt journalist Hans Knoop (Guy Clemens) dat miljonair Pieter Menten (Aus Greidanus sr.) een oorlogsmisdadiger is en hij schrijft daar een artikel over. Dit is niet zonder gevolgen en zet het leven van de journalist op z'n kop. De waargebeurde serie won in 2017 een Gouden Kalf voor beste televisiedrama.

Undercover

Eigenlijk is Undercover een Netflix Original gemaakt door Nederland én België, maar de misdaadserie mag natuurlijk niet ontbreken in deze lijst met beste Nederlandse films en series op Netflix. Frank Lammers schittert als Brabantse drugsbaron, die niet weet dat zijn nieuwe buren eigenlijk twee undercoveragenten zijn.

Als de dijken breken

Nog een topserie gemaakt door Nederland en België! De titel Als de dijken breken legt gelijk uit waar de dramaserie over gaat. Door een grote storm dreigt een groot deel van Nederland en België onder water te lopen. Verschillende personages worden gevolgd terwijl zij deze ramp proberen te overleven.

Films

Kapsalon Romy

Nederlandse jeugdfilms weten als geen ander hoe ze een serieus onderwerp toegankelijk kunnen maken voor een jong publiek. In Kapsalon Romy ontdekt de tienjarige Romy (Vita Heijmen) dat haar oma langzaam dement wordt. Ze doet er alles aan om Stine (Beppie Melissen), die haar eigen kapsalon heeft, zo veel mogelijk te ondersteunen en er ontstaat een hechte band tussen die twee.

Dunya & Desie

Hartsvriendinnen Dunya (Maryam Hassouni) en Desie (Eva van de Wijdeven) deelden drie seizoenen lief en leed met elkaar in de dramaserie Dunya & Desie. In deze gelijknamige film zijn de meiden 18 en moeten ze volwassen worden. Dunya gaat naar Marokko om uitgehuwelijkt te worden en Desie gaat mee om haar vader te zoeken.

Luizenmoeder - De Film

De Luizenmoeder was één van de populairste series op de NPO en Juf Ank (Ilse Waringa) werd een fenomeen. In Luizenmoeder - De Film is Ank het nieuwe schoolhoofd, maar ze worstelt meer dan ooit met de veeleisende ouders en ongehoorzame kinderen. Voordat de situatie uit de hand loopt, krijgt de basisschool een nieuwe directeur, maar hij maakt alles alleen maar erger.

De Marathon

De garage van Gerard (Stefan de Walle) heeft een flinke belastingschuld en als hij niet snel 40.000 euro betaalt, verliest hij zijn bedrijf. Om geld te verdienen, doen Gerard en zijn vrienden mee aan de Rotterdamse marathon en laten ze zich sponsoren. Daarvoor moeten ze wel flink trainen en dat gaat in deze filmcomedy gepaard met veel grove grappen.

Zee van Tijd

Dramafilm Zee van Tijd gaat over het ergste dat ouders kan gebeuren. Tijdens een boottochtje verliezen Lucas (Reinout Scholten van Aschat) en Johanna (Sallie Harmsen) hun zoontje. De dood van het jongetje zet hun relatie onder druk en ze gaan uit elkaar. Tientallen jaren later maakt Lucas (Gijs Scholten van Aschat) een theaterstuk over deze gruwelijke gebeurtenis en komt zijn ex Johanna (Elsie de Brauw) weer in zijn leven.

De Beentjes van Sint-Hildegard