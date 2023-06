Geblesseerde sprinter Elvis Afrifa over zijn ups en downs

Voor de derde keer in zijn carrière moet sprinter Elvis Afrifa (25) omgaan met zwaar blessureleed. Hij blijft positief, dat komt vooral door zijn trainingsgenoten van de paralympische ploeg.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De inhoud van het gesprek met Elvis Afrifa zou eigenlijk heel anders zijn. De sprinter zou vertellen over zijn persoonlijk record op de 100 meter, over de progressie die hij voelde tijdens trainingen, over doelen, EK's, WK's en uiteindelijk de Olympische Spelen, volgend jaar in Parijs.

Afrifa wil zich bijna verontschuldigen. Sorry zeggen voor de blessure die hij in mei opliep tijdens een wedstrijd. "Het gebeurde na een van mijn beste starts ooit. Na dertig meter voelde ik iets knappen in mijn rechterbeen. Een raar gevoel, ik kan het niet goed uitleggen. Alsof er iets verdween, meteen zakte ik erdoorheen."

Sprinter Elvis Afrifa, mogelijk olympiër, is opnieuw zwaar geblesseerd. Foto: Mariet Dingemans

De val heeft zijn sporen nagelaten op de Amsterdamse atleet. Op zijn schouder zit een lelijke schaafwond ter grootte van een bord. Voor de bescherming tegen de zon legt hij er een korte broek op. Vanaf een trappetje richt hij zijn ogen op de atletiekbaan bij het Friendship Sport Centre, net buiten de Ring van Amsterdam-Noord. Dit is de plek waar hij met zijn trainingsgroep, voornamelijk bestaande uit para-atleten, dagelijks traint.

Normaal gesproken dan, zegt Afrifa. Hij kan nu amper lopen. De man die een 100 meter in 10,22 seconden kan sprinten, en daarmee tot snelste vier van Nederland hoort, doet daar nu minimaal drie minuten over. Strompelend heeft hij de weg vanaf de parkeerplaats genomen. Het voelt als een marathon. Toch verdwijnt zelfs in deze periode van enorme tegenslag de lach niet van zijn gezicht. Zijn coach Guido Bonsen noemt zijn onbegrensde positiviteit als een van zijn grootste kwaliteiten.

De Spelen van 2024 zijn in gevaar

Afrifa heeft alle reden om te treuren. Na een opwaartse lijn de afgelopen jaren, met goede klasseringen en persoonlijke records, is het seizoen naar de filistijnen. Zeker een jaar heeft hij nodig om te herstellen en dan is het nog maar de vraag of hij terugkomt op zijn oude niveau. Zelf weet hij zeker van wel, maar de Spelen van 2024 zijn in gevaar.

"Ik voelde het meteen", zegt Afrifa. "Mijn hamstring onder in bij de knie afgescheurd, in 2019 heb ik in mijn andere been hetzelfde gehad. Nog op de baan sloeg ik mijn vuist bijna kapot."

Coach Bonsen keek van een afstand naar de 100 meter en zag een atleet ter aarde storten. Als dat er maar niet een van mij is, dacht hij nog. Het bleek er wel een van hem te zijn.

Afrifa zat ondertussen al in een rolstoel bij de EHBO. Hij wilde de tranen stoppen, maar dat ging niet. "Ik zag voor de derde keer een heel seizoen voorbijgaan. Al het harde werken van afgelopen winter was voor niets geweest. Is dit echt mijn situatie? dacht ik. Had ik maar niet gelopen, was ik maar niet gegaan."

Vier jaar geleden betekende dezelfde blessure in het andere been het einde van zijn tijd op nationaal trainingscentrum Papendal. Afrifa begon na aandringen van een schoolvriend relatief laat met atletiek. Het talent uit Zuidoost ontwikkelde zich als een raket en stond voor hij het wist in de bossen bij Arnhem tussen de snelste sprinters van Nederland.

In het kader van stilstand is achteruitgang moest Afrifa, die naast zijn sport aan de UvA informatiekunde studeert, vertrekken. "Het was al heel zwaar om daar te zijn. Het hele leven staat daar in het teken van sport. Ik had een zware blessure en kon niet meer meedoen, terwijl alles daar doordraaide. Er was geen ontsnapping mogelijk, toch deed het pijn dat ik weg moest."

Bonsen pakte de teneergeslagen Afrifa op en gaf hem een plek tussen zijn trainingsgroep van paralympische atleten. De coach maakte een belofte: deze blessure zou hem ooit beter maken. Hetzelfde vooruitzicht wacht hem nu weer, weet Bonsen zeker.

Een been vasthouden

Het afgelopen jaar kwam de eerste belofte uit. Afrifa verbeterde op verschillende afstanden zijn beste tijden en werd een vaste waarde in het nationale estafetteteam. "De bevestiging kwam precies op tijd. Ik twijfelde altijd over mezelf. Misschien hadden ze op Papendal gelijk dat ik niet goed genoeg was. Niemand geloofde daar nog in mij. Ik was niet talentvol en belastbaar genoeg."

Eenmaal terug in Amsterdam kreeg hij nieuwe vrienden. In de trainingsgroep, die als vaste basis het Olympisch Stadion heeft, bevonden zich onder anderen para-atleten als Fleur Jong, die vlak voor haar 17de verjaardag twee onderbenen verloor door een bacteriële infectie, en Marlène van Gansewinkel, geboren met één been.

Tijdens het gesprek zoeken ze hem een paar keer op, vragen hoe het met hem gaat. Afrifa krijgt een paar bemoedigende tikken op zijn schouder.

Jaren later trekken ze zich nog steeds aan elkaar op. "Ik krijg vaak de vraag waarom ik juist hier train en niet tussen valide atleten. Het antwoord is dat alle trainingen hetzelfde zijn. Het verschil is de snelheid waarmee je het uitvoert. De basis, het bewegen, is echt niet anders."

Afrifa: "Natuurlijk moest ik in het begin wennen. Dan vroegen ze of ik even een been kon vasthouden of een schroefje van een prothese wilde aandraaien. Dan kijk je wel even op. Inmiddels is het zo vanzelfsprekend. Ze switchen van prothese naar een blade voor het sporten en ook weer terug. Ik heb het al niet eens meer in de gaten."

Zelfs een achteloze voorbijganger ziet hoe hecht de groep is. Na zijn blessure hingen de anderen meteen aan de lijn om hun medeleven te tonen. Ze stuurden een knuffelbeer naar hem op. Andersom zit Afrifa in spanning wanneer Jong of Van Gansewinkel een wedstrijd hebben. Later deze zomer gaat hij naar Parijs om ze tijdens de wereldkampioenschappen aan te moedigen.

Vanwege zijn directe omgeving plaatst hij zijn eigen leed in perspectief. "Wie kan mij meer laten zien hoe je met tegenslagen moet omgaan dan zij? Al deze atleten hebben veel hardere klappen gehad dan ik ooit zal krijgen. Ik heb mijn benen nog. Ze staan hier elke dag, gaan door met lachen, leven en presteren. Ik waardeer ze enorm, kan stiekem niet meer zonder ze."

Wat hij ook van ze leerde? Altijd nieuwe doelen stellen, stippen aan de horizon zetten. Afrifa heeft het al gedaan. "Als Parijs 2024 niet lukt, ben ik er in 2028 bij in Los Angeles."

43 Nederlandse atleten, 37 disciplines

Zonder blessure zou Elvis Afrifa dit weekend meedoen met de Europese kampioenschappen voor landenteams in het Poolse Chorzów. Atleten van de beste zestien Europese landen waaronder Nederland nemen deel aan maar liefst 37 disciplines. Wie over de hele linie het best scoort, mag zich Europees kampioen noemen.

De Nederlandse ploeg telt in totaal 43 atleten, blikvanger is drievoudig Europees kampioene Femke Bol (400 meter, 400 meter horden en 4x100 meter), Europees kampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees indoorkampioen hoogspringen Douwe Amels, hordeloopster Nadine Visser en sprintster Lieke Klaver.