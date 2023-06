Verslavingszorg verwacht meer jongeren met gokverslaving

Tactus verslavingszorg maakt zich grote zorgen om de toenemende populariteit van online gokken. Gijs van Houwelingen, preventiewerker bij de instelling in Enschede, vreest zelfs voor een explosieve toename van het aantal gokverslaafden in de komende jaren: 'Dat gokken zo genormaliseerd wordt moet echt stoppen.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Sinds de legalisering van online gokken in oktober 2021 is de gokindustrie in een rap tempo verder uitgegroeid tot een wereld vol verleidingen. Niet zo gek, vindt preventiewerker Gijs van Houwelingen van Tactus verslavingszorg: "Als de beschikbaarheid toeneemt, neemt het gebruik ook toe. Dat is niet alleen zo met drugs of alcohol, ook met gokken."

Tactus Verslavingszorg in Enschede maakt zich daarom grote zorgen, omdat het volgens Van Houwelingen te makkelijk is om toegang te krijgen tot de online gokplatforms: "Gokken is niet alleen maar leuk, het brengt serieuze gevolgen met zich mee."

Een zorgwekkend aspect is de normalisatie van gokken, zo stelt de preventiewerker. "Tegenwoordig kom je overal gokreclames tegen, zowel op televisie als op sociale media. Het is moeilijk om dan aan al die verleidingen te ontsnappen." En dus ligt een gokverslaving op de loer. "Ik vind het een slechte zaak dat die reclame overal te zien is. Het blijft in je hoofd zitten omdat je het overal tegenkomt."

Beloningssysteem

Van Houwelingen benadrukt dat het online gokken dringend moet worden aangepakt. "Door de toenemende populariteit en het gemak waarmee je online kan gokken gaan steeds meer mensen het doen, ook jongeren." En vooral daar maakt hij zich druk om: "Ik zie veel 18 tot 24-jarigen die geld inzetten op bijvoorbeeld wedstrijduitslagen via Toto. De overstap naar een online gokautomaat is dan te makkelijk." Volgens hem is deze doelgroep extra kwetsbaar voor ontwikkelen van een verslaving. Van Houwelingen legt uit: "Hun hersenen zijn nog tot 24 jaar in de groei. Als in die jaren het beloningssysteem zoveel wordt gestimuleerd met gokken ontstaat er gemakkelijker een verslaving."

De verleiding is te groot volgens Van Houwelingen: "Je kan altijd en overal online gokken. Met je mobiele telefoon heb je altijd een digitale gokkast in je broekzak. Door al die meldingen van goksites met gratis speeltegoed word je constant verleid om geld in te zetten." Het ontbreken van strikte regelgeving en preventiemaatregelen vanuit de overheid verergert volgens Van Houwelingen de situatie en kan op korte termijn zelfs leiden tot een explosieve toename van het aantal gokverslavingen.

Bewustzijn

Het Centraal register uitsluiting kansspelen, ook wel afgekort naar Cruks, maakt het voor mensen die willen gokken moeilijker doordat het de toegang tot alle legale goksites en fysieke casino's weigert voor minstens een half jaar.

Die Cruks is belangrijk volgens Van Houwelingen, maar niet genoeg: "Gokuitingen moeten echt beter gereguleerd worden. De markt kan dat gewoon echt niet zelf reguleren. Voorbeelden als de alcohol- en tabaksindustrie hebben dat al bewezen. De overheid moet harde kaders stellen en vooral iets doen aan de vele reclames."

Daarnaast is het volgens de preventiewerker van groot belang om het bewustzijn over de risico's van gokverslaving te vergroten. "Voor een probleemgokker is het een grote drempel om hulp te zoeken. Het lukt ze namelijk vaak om hun verslaving lang onzichtbaar te houden voor vrienden en familie. Daardoor heerst er vaak en veel schaamte. De gevolgen zijn dan al zo groot dat er al schulden gemaakt zijn, geld verduisterd is of zelfs gefraudeerd wordt om aan geld te komen."

Drempels verlagen en verhogen

En achter een gokverslaving schuilt veel meer dan alleen aanleg: "Als je wint tijdens het gokken maakt je lichaam zoveel gelukstofjes aan, dan is de kans aanwezig dat je die rush opnieuw opzoekt omdat je een positieve ervaring hebt gehad." Maar daarnaast spelen ook andere factoren een rol zoals niet lekker in je vel zitten, slecht om kunnen gaan met geld of juist de constante spanning opzoeken, zo vertelt Van Houwelingen.

Het is daarom volgens de preventiewerker belangrijk om het gesprek aan te gaan. "Als dit speelt, is hulp niet ver weg. Met behulp van verslavingszorg ga je verkennen op wat voor manier je jezelf weer de baas kunt zijn en blijven."

Verslavingsproblematiek komt vaker voor dan je denkt. Heb jij of een naaste hulp nodig bij het herstel van een verslaving? Neem dan contact op met de Tactus Advieslijn. Deze is er voor mensen die hulp zoeken, naasten en professionals om mee te bellen.

Verslaving komt voor in alle soorten en maten. Foto: Gezienus Bruining