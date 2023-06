Hans is al zijn spaargeld kwijt na contact via Instagram

'Hallo, leuk om je te ontmoeten. Ik ben Christina uit Londen. Waar kom jij vandaan?' Via Instagram kreeg Hans* (49) uit Dieren een onschuldig berichtje van een onbekende dame. Er was een klik. Na een paar dagen verliep het contact via WhatsApp. Acht weken later is hij al zijn spaargeld kwijt.

Dat hij is opgelicht, dringt pas tot hem door als hij zijn vrouw vraagt om 4500 dollar naar hem over te maken. "Toen ik haar uitlegde waarvoor zei ze: 'zeg, ben jij niet opgelicht?' Ik heb een nacht wakker gelegen. Misschien wilde ik het niet zien. Ik kon het niet geloven. Ik begrijp niet dat je mensen kunt bedonderen zonder dat je geweten crasht."



"De volgende ochtend moest ik mijn vrouw gelijk geven: ik ben opgelicht. En dat hebben ze erg goed gedaan."



Terug naar het begin. Hans is in contact gekomen met Christina en samen chatten ze over koetjes en kalfjes. Ze delen dezelfde interesses: mode, fotografie, kunst, design. Christina zou in Londen een kledingzaak runnen. Op Instagram suggereert Christina dat ze een luxe leventje leidt, met een blinkende auto en dure handtassen. Er is dagelijks contact. Ze vertellen elkaar wat ze zoal doen, wat ze eten.

Blauwe muisjes

Zo meldt Hans dat hij dol is op blauwe muisjes. Hij legt Christina uit wat 'muisjes' zijn, dat je dit broodbeleg in Nederland eet als er een baby is geboren. Hij wil haar een pak muisjes opsturen. Maar als hij om haar adres vraagt, reageert Christina terughoudend.

Argwaan krijgt hij niet. Terwijl ze over alledaagse zaken babbelen en chatten over hun gemeenschappelijke interesses, brengt Christina terloops het platform AcePro ter sprake. Ze vertelt onder meer dat een oom van haar met zijn analyseteam de cryptokoersen nauwlettend volgt en geweldige tips heeft om op het juiste moment te 'handelen' op AcePro. Zo zou Christina zelf zomaar 9668 dollar op een dag verdienen.



Hans is onder de indruk. Hij heeft ervaring met beleggen en besluit ook een kans te wagen met AcePro. Christina helpt hem met het aanmaken van een account. Eerst moet hij de app van KuCoin installeren, een app die Hans al kent. van daaruit kan hij zijn inleg overboeken naar AcePro.

Het allereerste bericht dat Hans* uit Dieren via Instagram ontving van Christina en screenshots van de gesprekken die ze hadden. Foto: Eigen foto

Ook voor AcePro moet hij een account aanmaken. Het wachtwoord was maar kort, zag hij. "Dat vond ik raar. Ik vond het ook vreemd dat een tweestapsauthenticatie ontbrak. Toch vertrouwde ik erop, omdat Christina mij met engelengeduld overal mee hielp en uitleg gaf. Met behulp van wallets en digitale sleutels kon ik bedragen overboeken."



Christina geeft Hans het advies om met kleine bedragen te beginnen en niet in één keer al zijn geld in te zetten. "Ze gaf tips, was aardig, begripvol. Achteraf gezien ging het allemaal heel gelikt, heel manipulatief", vertelt Hans aan de keukentafel. "Ze bouwde een vertrouwensband op."

Verdubbeling van zijn inleg

"Ze waarschuwde ook: je moet alleen handelen met een behoorlijke veiligheidsmarge, leg maar de helft van je geld in. Het saldo kan behoorlijk schommelen. Dat had ze zelf ook meegemaakt, vertelde ze. Een fraudeur zegt dat soort dingen niet, denk je."



Hij lacht cynisch: "Vuilakken."



Ruim 30.000 euro stortte Hans uiteindelijk op AcePro. In korte tijd groeit zijn saldo. Binnen enkele weken stond er ruim 57.000 euro op zijn digitale AcePro-rekening; bijna een verdubbeling van zijn totale inleg.



"Ik heb ervaring met beleggen", zegt Hans. "Zij liet me zien hoeveel winst zij maakte. Ik vond het interessant om te kijken of ik ook op deze manier wat geld kon maken. Het leek me de moeite waard om het uit te proberen."

Het leek de moeite waard totdat Hans zijn inleg van 30.000 euro wilde terugboeken. Dat lukte één keer: "Ik had bewust geprobeerd of ik mijn geld terug kon boeken, om er zeker van te zijn dat ik niet met oplichters te maken had. Maar daarna kon ik niks meer terugboeken. De ene keer was er een datalek en was het account voor de veiligheid geblokkeerd. De andere keer lag het systeem eruit. Alleen als ik nog eens 4500 dollar zou betalen, kon het geld naar een andere rekening. Maar ik had geen 4500 dollar meer."



Hans werd het slachtoffer van oplichting. Hij deed aangifte bij de politie. In werkelijkheid handelde hij niet in crypto's, maar stortte hij bedragen naar het account van de oplichters. AcePro was fake.



Pas nadat hij aangifte had gedaan, zag hij dat er meerdere Christina's met dezelfde profielfoto en dezelfde content actief zijn op Instagram: Christina1990818, Christina19908181, Christina19908188 en Christina19900818.

Vorig jaar 136 meldingen van beleggingsfraude

In één klap al je spaargeld kwijt door oplichters. Dat drama overkomt steeds meer mensen. Bij de politie in Oost-Nederland werden in dit jaar tot dusver 100 meldingen gedaan. In heel 2022 waren er 136 meldingen van beleggingsfraude, en dat was al een forse stijging ten opzichte van de 56 uit 2021. Vermoedelijk is dat slechts het topje van de ijsberg, stelt de politie.

"Criminaliteit verschuift van de klassieke overval naar bijvoorbeeld beleggingsfraude", reageert een politiewoordvoerder. "De impact en de schade zijn over het algemeen groot. Soms zien we dat er sprake is van schaamte bij slachtoffers, maar dat is echt onnodig. Criminelen gaan uiterst slinks te werk. Praat er dus vooral over, waarschuw mensen in je omgeving."

De 'oom' van Christina die vanuit Amerika voortdurend de koersen op Ace Pro in de gaten zou houden. Ze stuurde Hans ook grafiekjes waaruit zou blijken dat haar investeringen veel opleverden. Foto: Eigen foto

Twee maanden later heeft Hans zijn zuurverdiende spaargeld nog niet terug. "Je loopt tegen een muur, het lijkt alsof niemand je kan helpen", is zijn ervaring. "Dat frustreert enorm. De politie kan niks voor je doen, advocaten niet. Ik heb ook Instagram en KuCoin benaderd. Oplichters maken tenslotte misbruik van deze bedrijven, zonder Instagram was ik nooit met Christina in contact gekomen. Maar deze bedrijven geven niet thuis. Van de zotte."



Hans heeft inmiddels begrepen dat de politie zijn zaak niet oppakt: "Bij dit soort fraude loopt de politie vast, het systeem is er niet op ingericht. Kijk naar de traagheid van opereren vergeleken met de snelheid van de oplichters. Het verschil kan bijna niet groter. Echt bizar."

Cybercrimeteam

De politie gaat niet in op individuele gevallen of specifieke aangiftes. De woordvoerder wil wel kwijt dat de politie in Oost-Nederland een speciaal cybercrimeteam inzet en dat 'digitale transformatie' tot topprioriteit is benoemd. "Ook al resulteert dat soms misschien niet direct in een aanhouding."



*Om redenen van privacy is Hans een gefingeerde naam. De Dierenaar zoekt een ervaren techspeurder of hacker om samen met hem sporen (IP, API, chatnummer, foto's enzovoort) na te lopen. Wie hem kan helpen of tips heeft, kan met Hans contact zoeken via k.mulder@gelderlander.nl.