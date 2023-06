Nijntje heeft eindelijk het museum dat ze verdient

Miffy, mi fei, kleintjie of gewoon nijntje: het iconische konijn van Dick Bruna is wereldberoemd. En een wereldster van die allure verdient een magisch mooi museum, vinden ze in Utrecht. Vanaf donderdag is het splinternieuwe huis van Nijntje officieel geopend en kunnen bezoekers zich onderdompelen in haar wereld. Dit is wat je kunt verwachten.

"Ga na neeje!", klinkt een klein stemmetje in de verkeerstuin. De peuter draait wild aan een wiel om de slagboom te laten zakken, voordat de trein eraan komt. Nadat de locomotief voorbij is gereden, dient het volgende gevaar zich aan: een auto met een driejarige achter het stuur. "Broembroééém…", roept hij, terwijl alle knoppen fanatiek worden ingedrukt.

Zo druk als het is in de speelzone van het nieuwe nijntje-museum aan de Agnietenstraat in Utrecht, zo stil is het in de nieuwe zaal van boris. De bruine beer speelt de hoofdrol in een leerzame 360-graden-film. Op elke muur is iets te zien en samen vormen de kleine verhaaltjes een geheel. Elke ruimte - bij de dokter of in de winkel van betje big - heeft een eigen thema. Bouwen met zachte blokken, sokken sorteren, timmeren of verkleden: in alles schuilt een leermoment voor de kleintjes.

Ruiken, voelen en zien

In de tuin van jan kunnen kinderen al tellend peren en kersen plukken. Wie de boomstam opent, leert gelijk hoe het fruit ruikt. Met een beetje fantasie maken peuters en kleuters de lekkerste gerechten in de keuken. Een muurkastje laat ze snuffelen aan de geur van peper, kaneel, anijs en koffie.

En hoe voelt een schaap, varken, koe of gans eigenlijk? In de boerderijruimte kunnen kinderen stukjes stof aaien. "Door het ruiken en voelen, maken we het museum leuk voor kinderen die minder goed zien", aldus Yolanda van den Berg, die verantwoordelijk is voor de kunstcollectie. Ook aan kleintjes met een lichamelijke beperking is gedacht: het museum is helemaal rolstoelvriendelijk. Wie slechthorend is, kan filmpjes met gebarentaal kijken of een speciale rondleiding volgen.

Felle kleuren, geuren, voelstofjes, geluid en een heleboel enthousiaste medebezoekertjes: voor sommige kinderen kan een museumbezoekje nogal overweldigend zijn. Speciaal voor hen zijn er prikkelarme hokjes, waar ze even tot rust kunnen komen.

Spelen, film kijken, tekenen, lezen: in het vernieuwde nijntjemuseum kan het allemaal. Foto: Ruud Voest

Logeerpartijtje voorbij

Het nijntjemuseum werd in 2016 geopend, maar al snel bleek het te klein voor de 175.000 bezoekers per jaar. En dus ging het prentenboekkonijn tijdelijk uit logeren aan de Oudegracht. Na een verbouwing van ruim anderhalf jaar, precies op tijd voor haar 68e verjaardag, verhuist nijntje terug naar het onderkomen aan de Agnietenstraat.

"Bijna alles is veranderd - het museum is bijna dubbel zo groot", stelt Van den Berg "Maar het is nog steeds een veilige plek om samen met nijntje en haar vriendjes de wereld te ontdekken."

Wie denkt dat de muren van het museum bedekt zijn met kunstlijsten en stiltebordjes, komt bedrogen uit. "Hier kan je spelen: dat is voor kinderen ontzettend belangrijk. Zo leren ze over zichzelf, de ander en de wereld", legt Van den Berg uit. Toch is het niet zomaar een speelparadijs, benadrukt ze. "Het doel is dat peuters en kleuters zich ontwikkelen. Niets maakt hen zo trots als zeggen: 'Weet jij al wat ik weet? Kijk eens wat ik al kan!'"

Na een kijkje bij de kunst- en voorleesruimte is het tijd om dag te zeggen. nijntje wuift haar bezoekers vaarwel. "Kijk mama, kijk! Hij zwaait!"

Konijn of melkkoe?

In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam er voor het eerst een boek van nijntje uit, naar het verhaal dat Dick Bruna zijn destijds één jaar oude zoontje vertelde over een konijntje dat ze eerder die dag in de duinen van Egmond aan Zee hadden gezien. Andere bronnen geven aan dat nijntje is gebaseerd op het pluchen konijn van Bruna's zoon.

Hoe dan ook, het figuurtje is inmiddels uitgegroeid tot een icoon, dat wereldwijde bekendheid geniet. Knuffels, pennen, speelgoed, sleutelhangers en boekjes. Héél veel boekjes. Onder leiding van Mercis is Bruna's konijntje uitgegroeid tot een waar miljoenenimperium. Het is lastig vast te stellen hoeveel nijntje en haar vriendjes precies verdienen, maar de schattingen liggen tussen 190 en 275 miljoen euro per jaar.