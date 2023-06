Robot vervangt de boer met tractor en doet het nog beter ook

De buien van dinsdag waren lekker, maar het blijft gortdroog. Wat te doen tegen verdroging en mislukte oogsten? Robots die met camera's en lasers het land bewerken, zouden weleens het antwoord kunnen zijn. 'Levert een 20 procent grotere oogst op.'

"Kijk dit is wat je krijgt als je een groep ICT'ers het land op stuurt." Arend Koekkoek kijkt hoe de Robot One door een veldje met rodekool rijdt. Een vierkante bak met onder zich tien armen met verschillende gereedschapjes rijdt langs het gewas. Lasers branden het onkruid tussen de jonge koolplantjes weg. Alleen de rookwolkjes verraden hun dodelijke kracht. Een roterend freesje zorgt voor luchtige grond.

Robot One is de eerste commerciële landbouwrobot van Pixelfarming Robotics in Almkerk. Hij maait, wiedt, snoeit, schoffelt en desgewenst besproeit ie de gewassen ook nog. "Eén Robot One vervangt vijf landarbeiders, en hij is nooit ziek. Hij komt wel altijd opdagen."

Directeur Arend Koekkoek (51) is van huis uit ICT'er. Zijn vader was bioloog, CDA-politicus in de dorpspolitiek, én milieu-activist. Natuurlijk kreeg zoon Arend daar ook iets van mee.

"Mijn ingenieursbedrijf schrijft software voor de logistiek in de kringloopbranche. Mijn vader vroeg: 'Hoe kan het toch dat jullie zulke slimme dingen met de computers doen terwijl we buiten op het land nog zo aan het tobben zijn?' Toen kwamen we al filosoferend met de vraag: Zouden we zonder handenarbeid eten kunnen maken? Als we slim het land bewerken is dat ook nog beter voor de wereld. We onderzoeken hoe we groenten kunnen verbouwen op Mars, maar hier heeft de landbouw eigenlijk vijftig jaar stilgestaan. De trekkers en het materieel werden groter en zwaarder."

Even terug naar de droogte. Nederland heeft genoeg water. Denk maar terug aan het voorjaar, het kan ongenadig veel regenen. Maar boeren willen in het voorjaar het land op en dat kan niet als de grond te nat is, het materieel zakt weg en de grond wordt tot blubber gereden. Het grondwaterpeil wordt dus verlaagd door de waterschappen zodat de akkers bewerkt kunnen worden. Als het dan wekenlang droog en heet is, doemen de problemen op.

Onderzoekers van de Wageningen University & Research stellen dat er twee oplossingen zijn: het water langer vasthouden door beken en riviertjes meer ruimte te geven en robotica, slimme machines die het land wél op kunnen als het heel nat is. Er zijn een handvol bedrijven actief met het ontwikkelen ervan. Pixelfarming Robotics waar nu 25 mensen werken, is er één van.

"Wij gingen met een ingenieursblik naar de landbouw kijken. Hoe konden we zonder handenarbeid zoveel mogelijk soorten groenten verbouwen. De Robot One weegt minder dan de helft van een tractor", zegt Koekkoek. Hij had op de proefakkers géén last van de overvloedige regenval. Als het land in het voorjaar en zomer wordt bewerkt met Robots dan kan het grondwaterpeil hoger blijven en droogt de toplaag veel minder uit.

En ploegen dan? Kan zo'n robot ploegen? Boeren ploegen hun grond met oogstresten en onkruid doorgaans tot wel 30 centimeter diep om zo van het onkruid af te komen. "Ploegen hoeft niet. Je kunt het onkruid ook controleren. Wij ploegen niet om maar frezen voren in de grond waarin we zaaien. Het gras dat tussen de voren staat houdt het water ook vast, de wortels zijn een buffer, en het is goed voor de biodiversiteit. En grasland heeft een veel hogere draagkracht dan een omgeploegde akker."

Koekkoek is voorstander van meerdere gewassen op één akker. Verdeeld in kleine vierkanten - pixels, vandaar de naam Pixelfarming - dat beter is tegen ziektes en méér insecten lokt. Tussen de rijen met bonen kan bijvoorbeeld haver gezaaid worden waardoor de bonenvlieg geen kans heeft. Doordat de robot tot op de millimeter nauwkeurig kan maaien kan de tarwe eraf voordat de bonen geoogst worden. "En zonder pesticiden heb je een hogere opbrengst, want iedere keer dat je spuit, maak je ook een deel van het gewas dood. Maar als je stopt met chemische landbouw, dan explodeert de hoeveelheid handwerk dat nodig is om het onkruid in toom te houden. Dat kan met dit soort machines zónder mensen."

"Maar dat pixelfarming met meerdere soorten groenten hoeft niet. Je kunt de Robot One ook inzetten voor één grote akker met witte kool of wat je ook wilt verbouwen. De software moet zo goed worden dat de boer de robot kan laten zien hoe hij zijn akker wil hebben, helemaal onkruidvrij of sommige soorten wel en de kunstmatige intelligentie van de Robot One voert het uit." De machine, die de energie uit de eigen zonnepanelen haalt, beschikt over tien armen om als een mechanische hightech octopus de grond te bewerken. Vijftien camera's en scanner zien ieder sprietje groen en de software beoordeelt of het een bedreiging is. "De boer kan via de app toezicht houden."

Robot One is klaar om in serie gebouwd te worden. "We hebber er nu vijf rijden. Dit jaar is het erop of eronder. We moeten er eigenlijk vijf per jaar verkopen om het te kunnen rooien. De fase die nu komt is ongelooflijk kapitaalintensief. Ook in Canada, Engeland en Frankrijk waar we actief zijn is er veel interesse en willen we eigenlijk twee robots laten draaien om te laten zien wat we kunnen."

Interesse is er genoeg volgens de ondernemer, maar daadwerkelijk kopen is een tweede. De techniek is nog nieuw en nog iets te gecompliceerd voor de doorsnee boer. En het is ook een forse investering, één Robot One kost 249.000 euro. "Nu we gaan verkopen moeten we heel veel voorfinancieren. Het wordt een heel spannend jaar."

Voor een boer een flinke aanschaf, maar het scheelt ook in de personeelskosten. Bovendien geeft werken met de robot meer opbrengst. "Doordat de robots goed kunnen wieden waar nodig, hoef je geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dat levert een 20 procent grotere oogst op. De robot kan eerder het land op en dus vroeger oogsten. Je verdient hem terug."

Voor dat oogsten is overigens nog steeds de tractor nodig. Er komen domweg te veel kilo's product van het land om dat met de robots te kunnen vervoeren.