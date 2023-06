Aukje Meinema is 100 jaar en altijd gezellig

Aukje Meinema-de Boer uit Hengelo is honderd jaar en nog even stijlvol als vroeger. Voor gezelligheid is de 'sinds kort tukker' altijd te porren. 'Er is nog zoveel te zien en mee te maken.'

Ze was als kind wat verlegen. En nog staat Aukje Meinema-de Boer niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Maar vandaag moet ze er toch echt aan geloven. Ze is honderd jaar. Al een eeuw duurt haar tijd. Die mijlpaal verdient een feestje én een verhaal in de krant.

Aan tafel zit een stijlvolle dame. Ze draagt een hagelwitte blouse met daaroverheen een keurig jasje in pied-de-poule. Mevrouw Meinema heeft 'iets' met mode. Altijd gehad. Ze studeerde af aan de modevakschool en werkte enkele jaren als coupeuse.

"Nog steeds houd ik van winkelen. Waarom weet ik niet. Misschien zit het in mijn genen. Mijn moeder was geen shopper, maar ze hield wel van goud. We namen vaak een kijkje bij de juwelier. Niet dat we altijd iets kochten hoor..."

Om de nek van Aukje Meinema bungelt een gouden hanger, een Zeeuws knoopje dat ze van haar moeder erfde. "Ik heb veel van haar geleerd. Ze zei altijd: 'Als je zorgt dat de tafel opgeruimd is en het kleed schoon, dan begint de dag al goed.'" Die woorden van mem, het Fries voor moeder, herinnert mevrouw Meinema zich nog precies. Bij haar thuis is het altijd netjes. Stof en rommel komen er niet in.

Rasechte Friezin

De honderdjarige is een rasechte Friezin. Ze groeide op in een gezin met twee kinderen en maakte in het dorp Kollumerzwaag de oorlog mee. "Alles lag overhoop. Na achten mocht je de straat niet meer op. Ik werkte als koerierster."

Na de oorlog trouwde Aukje met haar man Renze, die ze 27 jaar geleden verloor. Het echtpaar kreeg vier kinderen: Henk (71), Thea (66), Eddy (64) en René (58). "We vormden een hecht gezin, hadden het altijd leuk met elkaar. We maken nog steeds mooie uitjes maar laten elkaar ook vrij."

Meinema is 'sinds kort een tukker', zoals ze zelf omschrijft. Op haar 98ste verhuisde ze van Friesland naar woonzorglocatie Slangenbeek in Hengelo, de stad waar haar dochter eveneens woont. Het bevalt uitstekend. Want alleen is ze nooit.

"Ik ben gek op gezelligheid. Hier is altijd wel iemand in voor een praatje of kop koffie. En als ik hulp nodig heb, is er hulp." Het horen en zien wordt 'minder' maar Meinema voelt zich gezegend met haar gezondheid. Als iets niet lukt, zoekt ze wel een alternatief om het toch te laten werken. "Ik zit niet zo gauw in de put."

Meinema is vol levenslust. Ze pakt graag een terrasje, verslindt het ene na het andere boek en heeft het op haar tablet druk met 12 tegenspelers in Wordfeud. "Zo vaak als vroeger ga ik er natuurlijk niet meer op uit. Toch is er nog zoveel te zien en mee te maken. Ik vind het leven nog heel fijn."