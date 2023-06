Dolgelukkige Lieke Martens is haar man Benjamin dankbaar

Wordt het WK in Australië en Nieuw-Zeeland het toernooi van Lieke Martens (30)? Ze voelt zich fijn na een jaar in Parijs, dichter bij huis, én niet in de laatste plaats: ze is dolgelukkig na haar sprookjeshuwelijk met Benjamin van Leer. 'Ik ben mijn vriend heel dankbaar. Of eh... mijn man, moet ik nu natuurlijk zeggen.'

"Ik ben heel gelukkig", zegt Lieke Martens terwijl ze alle felicitaties in ontvangst neemt. Vorige week was ze als bruid het middelpunt van de belangstelling bij haar huwelijk met Benjamin van Leer, voormalig doelman van onder meer Ajax en Roda JC. "We hebben heel mooie dagen gehad. Sommige meiden waren er ook bij en we hebben volle bak genoten. Als ik de foto's en video's zie, ben ik nog enorm aan het nagenieten. Maar de knop moet nu om. Er staat een WK voor de deur en daar heb ik ook gewoon heel veel zin in. Ik wist van tevoren dat dit de timing zou zijn."

Martens maakte vorig jaar na vijf jaar de overstap van FC Barcelona, waarmee ze de Champions League en ook alle nationale prijzen won, naar Paris Saint-Germain. Mede door blessures en wat minder speelminuten dan ze gewend was, was het eerste seizoen in Parijs niet precies wat ze er vooraf van gehoopt had, maar op persoonlijk vlak was het de beste beslissing die ze kon nemen. "Vanaf mijn achttiende heb ik twaalf jaar lang in mijn eentje in het buitenland gezeten", legt Martens, die al vaker openhartig over haar eenzaamheid sprak, uit.

"In Parijs kan ik nog steeds bij een grote club om de prijzen spelen, wat dit jaar helaas niet gelukt is, maar ik heb wel heel veel bezoek gehad van vrienden en familie. Mijn ouders houden niet van vliegen, maar vijf uurtjes rijden vinden ze niet erg. En mijn vriend woont nu bij me. Of eh, mijn man, moet ik nu natuurlijk zeggen", zo verbetert ze zichzelf met een lach.

Ze vervolgt: "Benjamin is gestopt met voetbal terwijl hij nog heel goede opties had en ik ben hem heel dankbaar dat hij met me meegegaan is naar Parijs. Dit is het leven waar ik naar heb verlangd en dat heb ik heel lang niet gehad. Ik ben altijd een doorzetter geweest en heb altijd een doel voor ogen gehad, maar nu kom je thuis en heb je echt een thuisgevoel. Benjamin zit op me te wachten, de hond is blij me te zien, dat is heel anders dan wanneer je op de bank zit en denkt: 'Wat ga ik nu eens doen?'."

Martens speelde dit seizoen zestien competitieduels, waarvan elf als basisspeelster (drie goals) en in de Champions League scoorde ze nog twee keer in zeven wedstrijden. Dat ze iets minder speelde dan in haar Barça-jaren ziet ze niet alleen als iets negatiefs. "Na vijf drukke jaren heb ik dat maar even voor lief genomen, vooral voor mijn lichaam. Als je ziet hoeveel speelsters zware blessures hebben… En die hebben precies dezelfde planning gehad als ik: altijd tot het einde in de Champions League, altijd om de prijzen spelen. Dan dacht ik wel: 'Mmm'. Ik zat zelf ook op een grens", aldus Martens, die hoopt dat er extra onderzoek zal volgen naar alle kruisbandblessures binnen het vrouwenvoetbal. Deze zomer ontbreken grote namen als Vivianne Miedema, Beth Mead en Leah Williamson op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

"Ik vind het heel pijnlijk dat zoveel goede speelsters grote toernooien en wedstrijden moeten missen. Als dat voorkomen kan worden: heel graag. Als het vrouwenvoetbal moet groeien, dan hebben we alle goede speelsters heel hard nodig. Het is nu aan de FIFA, maar het is wel te veel geweest. De kalender is te vol."

Lieke Martens met Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen. Foto: ANP

Zevende eindtoernooi

Nu staat ze voor alweer haar zevende eindtoernooi na drie EK's, twee WK's en een Olympische Spelen. Het vuurtje brandt nog altijd bij de dertigjarige aanvalster. "We voelen dat er iets mogelijk is en dat wakkert dat vuurtje aan. Tegen Duitsland (de oefenwedstrijd die eindigde in een 1-0 nederlaag, red.) was echt hoopvol. Je hebt het gevoel dat dingen mogelijk zijn. Of dat anders is dan een jaar geleden? Ja, voor mij wel. Ook qua manier van spelen. Het is zo lekker als aanvaller dat je vooruit druk kan zetten. Wij zijn het beste als we aan de bal zijn, als we hoog drukken kunnen zetten. Niets ten nadele van hoe wij op het EK speelden, maar ik speelde zowat als linksback. Dan zijn de afstanden heel groot. Als ik nu de bal krijg, sta ik al bijna bij het doel. Dat zijn fijne veranderingen voor mij als individu, maar ook voor veel anderen."

Of dit team ook weer in staat is om de zilveren WK-medaille van vier jaar geleden te evenaren vindt ze lastig in te schatten: "Het hele vrouwenvoetbal zit zo in de lift dat ik echt niet kan zeggen wie het goed gaan doen op dit WK. Er zijn zo veel goede speelsters bijgekomen. Bij ons, maar ook bij anderen. Dat het niveau omhoog is gegaan is duidelijk, maar waar iedereen staat? Geen idee."

Wat ze wel weet, is dat ze op het hoogste podium graag weer de oude Martens wil laten zien: "Maar vooral voor mezelf. Niet voor de buitenwereld. Ik wil voor mezelf goed spelen en voor het team, voor de staf. Het begint bij jezelf. Je moet gelukkig zijn, daar begint alles. Ik ben fit, voel me goed. Dat is lekker, héél lekker."

Advies van Lieke Martens

"Ik ben geen zaakwaarnemer", zegt Martens als haar gevraagd wordt wat haar advies zou zijn voor jonge speelsters in het team die voor een transfer staan. Daphne van Domselaar maakt bijvoorbeeld de overstap naar Aston Villa terwijl ook Esmee Brugts na het WK op zoek gaat naar een nieuwe club.



"Logische keuzes", vindt Martens. "Als speelster moet je naar het buitenland om die stap te maken. Er worden in Nederland ook stappen gemaakt, maar het is nog niet zover dat grote talenten hier kunnen blijven. Ook voor de oude garde in het buitenland is het nog niet aantrekkelijk om terug te keren. Helaas. Je moet jezelf uit blijven dagen. Als je te goed bent voor de eredivisie moet je gewoon vertrekken. Ik weet als geen ander hoe moeilijk dat kan zijn, soms is het heel eenzaam in het buitenland, maar voor je carrière moet het."



Ook op commercieel gebied hoopt Martens dat haar jonge teamgenoten zich kunnen manifesteren: "In het vrouwenvoetbal wordt nu prima verdiend, maar ik gun het alle speelsters dat ze commercieel wat bij kunnen verdienen zodat ze het zichzelf makkelijker kunnen maken voor na het voetbal. We doen er allemaal net zoveel voor. Iedereen geeft haar leven ervoor en brengt offers, dan mag dat ook beloond worden."